Fiica fostului primar din Deva, ajunsa celebra pentru pozele din vacante de lux, nu mai candideaza pentru sefia Consiliului Judetean Hunedoara. Vrea sa fie primarita

"Trebuie sa va marturisesc faptul ca am fost placut impresionata ca cele mai multe mesaje de incurajare au venit de la voi, devenii mei dragi. Si, in mare majoritate, in acele mesaje ma indemnati sa candidez la functia de Primar al Municipiului Deva. Aceasta sustinere extraordinara pe care mi-ati aratat-o m-a convins sa iau aceasta decizie. Am fost printre oameni, am primit reactia lor incurajatoare, am strans deja semnaturi si zilele urmatoare imi voi depune candidatura pentru functia de primar al municipiului Deva, impreuna cu echipa mea de consilieri", a anuntat Paul Corbu, potrivit adevarul.ro. Potrivit sursei citate, fiica fostului primar va candida din partea Partidului Romania Europeana.Tanara lucreaza la un cabinet de avocatura, potrivit descrierii sale de pe Facebook . Tatal sau, Mircia Muntean, a fost primar al Devei, din 1996 pana in 2012 si din 2016 pana la condamnarea din 2017, si deputat intre anii 2012 - 2016.Mircia Muntean s-a aflat in detentie din luna aprilie a anului 2017, dupa ce a fost pus in aplicare condamnarea de sase ani de inchisoare primita intr-un dosar in care a fost acuzat ca a condus baut si a provocat un accident fara victime pe o strada din Deva, sentinta de doi ani de inchisoare cu suspendare fiind cumulata cu o condamnare mai veche, de patru ani de inchisoare, cu suspendare, primita intr-un dosar penal in care fostul primar al Devei a fost judecat pentru abuz in serviciu, scrie Adevarul.In 2017, magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei au decis ca el sa execute sase ani de inchisoare. In 26 decembrie 2019, dupa doi ani si jumatate petrecuti in inchisoare, din pedeapsa cumulata de sase ani de inchisoare, Mircia Muntean a fost liberat conditionat.