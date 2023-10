"Ganditi-va cat tupeu poate sa aiba Ponta sa minta in halul asta" - Interviu cu contracandidatul PNL al fostului premier

PNL arunca in lupta impotriva lui Victor Ponta un economist de 37 de ani, care deschide lista pentru Camera Deputatilor in judetul Gorj si care este presedintele organizatiei judetene.

Dan Vilceanu a vorbit, intr-un interviu acordat Ziare.com, despre proiectele pe care le are pentru judetele monoindustriale si despre necesitatea urgenta a infrastructurii in Gorj.

De asemenea, a subliniat importanta Complexului Energetic Oltenia in regiune si a spus despre Victor Ponta ca a mintit "cu tupeu" in legatura cu aceasta societate.

Nu in ultimul rand, Dan Vilceanu mai spune ca in judetele "rosii" se gasesc cei mai multi copii cu parinti plecati la munca in afara tarii.

Sunteti presedinte al PNL Gorj. De cat timp?

Sunt presedinte PNL Gorj de cateva luni, din momentul in care partidul a hotarat ca trebuie sa renuntam la varianta de conducere judeteana cu copresedinti si s-a ales varianta conducerii unice.

Atunci, eu impreuna cu colegul meu, copresedinte la acea data, Tudor Barbu, am hotarat ca eu sa raman si conducerea a oficializat lucrul asta.

Ati mai candidat anterior?

Am mai candidat in 2012, din partea PDL, pe colegiul 2 pe vremea aceea, din Gorj. Atunci era si alt sistem de vot.

Care sunt planurile dvs odata ajuns in Camera Deputatilor? Ce vreti efectiv sa faceti, care sunt proiectele pe care le aveti, in calitate de deputat?

Nu fac parte dintre policitienii care vin sa spuna lucruri pe care le fac ei singuri pe acolo prin Parlament si cum vor reusi ei sa faca din judetul lor Raiul pe Pamant. Primul lucru pe care il ai in minte cand te intreaba cineva asa ceva este programul de guvernare. PNL si eu, in calitate de candidat al PNL, avem o obligatie fata de romani sa punem in aplicare programul de guvernare si sa reusim sa rezolvam legislativ cat mai multe dintre problemele cu care Romania se confrunta in acest moment.

Pe alta parte, exista si o componenta personala in candidatura fiecaruia, iar din punctul asta de vedere am si eu ambitiile mele. Dar lucrurile astea n-o sa le pot face singur si mai degraba sunt convins ca vor exista colegi care vor realiza ca vin dintr-un judet, Gorj, care este ramas izolat, desi la un moment dat un prim-ministru, si aici ma refer la Victor Ponta, a plecat din acest judet.

Dar judetul este foarte sarac, cu mari probleme si principala problema care va trebui sa fie rezolvata este faptul ca este ramas izolat in regiune, fara artere rutiere importante care sa treaca macar tangential cu acest judet. Probabil ca din punctul asta de vedere avem un dezavantaj fata de alte judete.

Exista proiecte pe care as vrea sa le promovam si, din punctul asta de vedere, daca vom reusi, noi, parlamentarii din Oltenia - pentru ca vrem sa facem un pact al parlamentarilor liberali, pentru infrastructura in Oltenia -, sa ne sprijinim unii pe altii astfel incat judetele sa se dezvolte si din punctul asta de vedere. Pentru ca Oltenia are mai multa nevoie decat orice alta regiune, probabil, de infrastructura.

Drumul care ne intereseaza pe noi este un drum expres care sa lege Targiu Jiu de Craiova, mai exact de Filiasi, pentru ca de la Filiasi la Craiova deja se circula pe doua penzi pe sens, iar daca ne gandim la relief, este unul de campie si n-ar fi o problema.

Avem nevoie de lucrul asta pentru ca avem in viziune doua aspecte: pe de o parte, sa scoatem Gorjul de izolare si sa-l legam de Filiasi, pe unde va trece viitorul coridor 4 Pan-european, practic am lega judetul de o autostrada.

Si, pe de alta parte, sa putem lega Targu Jiu de Craiova, pentru ca la Craiova exista un aeroport si este poarta de deschidere a Olteniei catre lume. Eu cred ca daca toate judetele din Oltenia ne-ar interesa sa ridicam acest aeroport, sa-l facem un aeroport important, am putea sa facem lucrul asta si este important pentru noi.

Ati spus ca este unul dintre cele mai defavorizate judete din tara...

Da, este un judet defavorizat, si aici am sa vorbesc de un alt proiect pe care il am, chiar din 2012, de cand am candidat, si vorbesc despre el din momentul ala. Este un judet defavorizat, pentru ca este un judet monoindustrial. Aici, Complexul Energetic Oltenia a ramas practic singura societate comerciala care reuseste sa tina economa Gorjului. Altfel, fara aceasta companie, Gorjul probabil ca ar intra intr-o saracie absolut crunta.

Din punctul asta de vedere, cred ca trebuie sa ne gandim deja la alternative. In manualul de clasa a 11-a de Economie scrie ca resursele sunt epuizabile. Si, practic, conducerile judetului, ale tarii de pana acum, nu s-au gandit niciodata la zonele monoindustriale ca fiind o zona cu risc major din punct de vedere social.

Dincolo de asta, in ultimii ani au fost disponibilizati aproape 4.000 de oameni din Complex. Au fost 4.000 de iesiri si probabil ca vor fi si altele. In 2012 vorbeam pentru prima data gorjenilor despre o potentiala lege care sa se refere la zonele defavorizate din punct de vedere economic, si aici unul dintre criterii ar putea fi acesta al judetelor monoindustriale.

Pentru ca, acolo, fara sa se creeze alternative, oamenii vor trai pur si simplu in saracie crunta. Nu exista alternativa. Si atunci n-ai decat sa pleci. Intr-un singur liceu din judetul Gorj exista 400 de copii care au unul dintre parinti plecati afara din tara si 80 de copii care au ambii parinti plecati din tara. Asta este Gorjul de fapt, si nu ala pe care il prezinta Ponta la televizor, vorbind despre 'gorjenii lui'. Este cea mai mare minciuna pe care o spune Ponta de fiecare data cand apara le televizor, ca e gorjean. N-a fost niciodata si nici nu i-a pasat vreodata de Gorj.

Copiii cu parintii plecati reprezinta un adevar care este valabil in multe alte zone din tara - si in Moldova, si probabil si in alte locuri.

Este valabil in judetele "rosii" de obicei. Pentru ca noi tot timpul le-am comparat cu Ardealul. Din momentul in care Emil Boc a ajuns premier si a ajuns si Victor Ponta premier, gorjenii au avut o speranta ca si Targu Jiu poate deveni un Cluj mai mic. Din pacate, nu s-a intamplat asta, pentru ca Emil Boc a facut ceva pentru Cluj, iar Victor Ponta a uitat de judetul care l-a trimis si in Parlament, si premier.

Emil Boc a fost primar inainte si dupa mandatul de premier.

Da, dar a facut ceva pentru Cluj. Cata vreme a fost prim-ministru, a cultivat zona respectiva, adica n-a uitat niciodata ca a plecat din Cluj. Victor Ponta a uitat a doua zi.

In topul salariilor pe judete, Gorjul figureaza intre primele 10 judete ale tarii. Care este motivul?

Aici ati pomenit de fapt de un paradox. Judetul Gorj este in topul judetelor cu salariul mediu mare, dar si in topul judetelor cu somaj. Salariul mediu se calculeaza avand in vedere doar salariatii, cei care au un loc de munca. Dar, in Gorj, salariile de la Complexul Energetic Oltenia ridica foarte mult aceasta medie. Altfel, salariile sunt foarte mici, iar somajul este la cote enorme.

In judetul Gorj nu exista altceva decat Complexul Energetic Oltenia. Deja, de cand Complexul a inceput sa aiba probleme, jumatate dintre firmele care au prestat servicii sau au fabricat tot felul de produse pentru Complex sunt in faliment deja.

Exista o situatie similara in celelalte judete ale tarii cu industrie miniera sau Gorjul este "Cenusareasa"?

Nu as spune ca este Cenusareasa, exista si zone la fel de sarace. Indeosebi zona de sud a tarii este o zona foarte saraca, din punctul meu de vedere tinuta asa voit. In momentul in care nivelul de trai incepe sa creasca intr-o anumita zona, si partidul care a tinut-o sub control, in speta PSD, incepe sa aiba probleme.

De exemplu, exista o comuna in judetul Gorj, Bengesti-Ciocadia, unde sunt 400 de oameni inscrisi la ajutorul social, la Legea 416. Si se prezinta la vot acolo undeva la 1.200 de persoane. Alegerile s-au terminat inainte sa inceapa. Acum extindeti acest exemplu la nivelul unui judet sau la nivelul unei regiuni, cum e Oltenia, si o sa intelegeti exact ce se intampla si de ce oamenii sunt saraci.

Asta inseamna ca determina castigatorul alegerilor locale?

Fara indoiala. Dar si dupa aceea. Pentru ca de fiecare data cand au loc alegeri, sunt chemati de primarul respectiv si li se spune un singur lucru: "Nu te duci sa votezi cu noi? Te scot de la ajutor social!"

Cand esti in locul meu si te bati de ani de zile cu PSD, nu e usor deloc, repercusiunile vin si asupra ta, si asupra celor care te sustin.

(...) Este un proiect pilot la Motru, unde pentru locuri de munca create primarul liberal si Consiliul Local scutesc de la impozitele locale oameni de afaceri care infiinteaza locuri de munca.

Asta se poate extinde si la nivel national?

Exact pe asta se bazeaza si proiectul la care ma gandisem chiar din 2012, cu zonele defavorizate, adica sa ofer facilitati fiscale oamenilor de afaceri care vin in zone cum e Gorjul, zone monoindustriale sau zone cu saracie severa, si infiinteaza locuri de munca.

Cum vedeti aceasta lupta cu Victor Ponta? Este mai slabit decat acum 4 ani? Nu mai este nici premier, are si niste probleme penale, in PSD nu mai are aceeasi forta.

Pot sa spun ca este mai slabit, dar tupeul este exact la fel de mare. A venit in Gorj acum cateva saptamani si ne-a spus ca a salvat Complexul Energetic Oltenia, asta ne spune de un an si jumatate sau doi, desi in urma guvernarii Ponta si a directorului pe care Ponta l-a pus la Complex, Laurentiu Ciurel, Compexul a terminat 2014 si 2015 cu pierderi istorice de 1,6 miliarde de lei.

Ponta, cu acelasi tupeu, vine in Gorj si le spune oamenilor ca a salvat Complexul Energetic Oltenia de la faliment. In 2012, cand ajungea prim-ministru, Complexul terminase anul financiar cu profit de 180 de milioane de lei noi.

Sunt cifre alb pe negru si sunt cifre de bilant. Ganditi-va cat tupeu poti sa ai sa minti in halul asta.

Sunteti economist, va ganditi mai departe chiar si la un post in cadrul Ministerului Economiei? Mai ales ca se intrevede un guvern politic, chiar daca ar fi condus de dl Dacian Ciolos.

In momentul in care devii parlamentar, nu poti sa mai ocupi decat un post, cel de ministru. In acest moment, din PNL fac parte doi economisti care pentru generatia mea de economisti sunt modele - aici ma refer la Florin Citu si la Lucian Isar. Niciodata n-as putea sa emit pretentii la un post de genul asta, avand asemenea oameni in partid.

Ei sunt oameni noi in politica. Eu cred ca fiecare dintre noi, inainte sa pretinda sa ocupe asemenea functii, trebuie sa aiba o anumita experienta. Dar, stiti ceva? Eu, spre deosebire de Ponta, mi-am luat doctoratul pe bune.

