Liberalul Ion Chisalita a castigat alegerile pentru primar in orasul Moldova Noua, cu 68% din voturi

Potrivit numaratorii paralele a partidelor politice , Ion Chisalita a obtinut 2.710 de voturi (68%), in timp ce contracandidatul sau, omul de afaceri Eugen Baleanu, reprezentand Partidul Verde, a obtinut 1.183 de voturi.Conform datelor disponibile pe site-ul Autoritatii Electorale Permanente, prezenta la vot a fost de 36,37%. Ion Chisalita este silvicultor de meserie , iar in perioada 2008 - 2012 el a mai detinut functia de primar al orasului Moldova Noua.Candidatura lui Adrian Constantin Torma, din partea PSD - PRO Romania, care a fost votat de 48,42% dintre cei care s-au prezentat la urne in 27 septembrie 2020, a fost declarata nula pentru ca Biroul Electoral de circumscriptie Moldova Noua i-a admis acestuia candidatura din partea PSD-PRO Romania, desi Tribunalul Caras-Severin a respins-o pentru ca nu avea semnatura liderilor locali ai celor doua partide, asa cum prevede legea. PNL Caras-Severin a depus o sesizare la BEC in care a reclamat ca Adrian Constantin Torma a candidat pentru functia de primar in mod ilegal, iar BEC a decis anularea scrutinului.