Partidele din Focsani nu isi pot prezenta candidatii pe panouri. Biroul Electoral n-a stabilit cine are intaietate

La Focsani nu exista o delimitare clara a spatiului care revine fiecarui candidat , partid sau alianta electorala, asa ca niciun candidat nu si-a expus afisele electorale pana acum.Desi la tragerea la sorti de la Biroul Electoral Judetean ordinea de pe panouri este aceeasi care a fost stabilita si pentru buletinele de vot , nu s-a facut o clarificare cine are intaietate pe cele 27 de panouri in fiecare din cele sapte locatii stabilite in tot orasul.Mai exact, nu se stie daca pe panouri se vor afisa mai intai candidatii la Consiliul Judetean, cei de la Consiliul Local, candidatii la funtia de presedinte al Consiliului Judetean sau cei pentru functia de primar.Partidele nu vor sa riste deocamdata sa lipeasca afise pe panouri, pentru ca amenzile sunt cuprinse intre 2.200 de lei si 3.000 de lei.Contactat de Adevarul.ro, primarul Cristi Misaila acuza Birorul Electoral Central si Biroul Electoral Judetean pentru aceasta situatie."Primul venit, primul servit. Este o intreaga discutie pe tema asta. BEC si BEJ nu au norme cum se face afisarea si nu ne-au spus cum se va stabili ordinea. Asteptam clarificari si vom veni cu precizari", a spus primarul Cristi Misaila.