Tipic pentru Romania electorala: Un invatator care a incercat sa dea Bacul in locul edilului in functie este acum candidatul PSD la Primarie

Avertizarea ANI

Dascalul comunal este sustinut chiar de primarul in functie. Acesta nu mai poate candida pentru un nou mandat, din cauza ca si-a promovat profesional fiica si a fost declarat incompatibil, de catre Agentia Nationala de Integritate.Un reportaj Digi24 infatiseaza un crampei din Romania 2020, in prag de alegeri locale. Cursa electorala din Ciocanestii Dambovitei pare imaginata de Caragiale, la o bere cu amicii. Este insa reala si-si trage seva din anul 2007.Actualul primar, Marin Paun, era si atunci in functie. Implinea 50 de ani si voia, musai, sa-i serbeze ca absolvent de liceu, cu diploma de bacalaureat. S-a inscris la examen, a sustinut personal probele orale, dar in ziua examenului scris la limba si literatura romana, i-a pierit curajul.L-a rugat pe amicul sau Marian Tudoran, invatator, sa sustina examenul in locul sau. Zis si facut. Numai ca smecheria n-a mers - au fost prinsi si dati pe mana politiei. Ancheta a curs, timpul a trecut, Marin Paun a ramas primar si-a fost ales mandat dupa mandat, iar Tudoran a continuat sa educe elevi, povesteste reporterul Digi24.Luna aceasta, povestea s-a revitalizat brusc. Primarul Marin Paun tocmai se pregatea sa-si depuna actele pentru un nou mandat. Se pozase deja pentru bannerele electorale si apucase sa agate cateva pe garduri.Ghinion! Agentia Nationala de Integritate i-a amintit ca in calitate de primar "a emis si a semnat mai multe documente care au stat la baza organizarii concursului de promovare in grad profesional a fiicei sale". A fost declarat incompatibil pentru orice functie publica. Iar candidatura i-a fost blocata.Dar, dupa cinci mandate de primar, lui Marin Paun ii e greu sa renunte si parca n-a vrut sa lase primaria pe mana oricui. A apelat iar la dascalul cu care a vrut sa fraudeze bacalaureatul, pe care l-a recomandat partidului drept mai potrivit sa-i ia locul. PSD Dambovita si-a dat acordul, asa ca pe gardurile din Ciocanesti au aparut bannere electorale noi, in care primarul Paun il sustine la primarie pe dascalul Tudoran.Cum ati primit vestea ca veti fi dumneavoastra candidat in locul dumnealui?A fost o... A fost o surpriza, sa stiti, pentru mine.Despre penibilul moment din 2007, cand a vrut sa fraudeze sistemul romanesc de invatamant, dascalul Tudoran are numai regrete.Va pare rau ca ati fost la bacalaureat in locul domnului primar?Este un lucru pe care mi-l asum, este un lucru regretabil. Am trecut peste acest moment. Eu consider ca prietenii, oamenii apropiati ma sustin in continuare.Daca astazi ar fi acel moment, 2007, v-ati mai duce sa dati examen in locul primarului?Dupa cum am spus, este un lucru pe care il regret, pe care mi-l asum si nu, in niciun caz. A fost o... Nu stiu cum sa va spun... E un lucru complicat.Pe primarul Paun, echipa Digi 24 nu l-a gasit nici la primarie, nici la resedinta de pe strada Ion Dolanescu . Omul care a condus 20 de ani comuna Ciocanesti a transmis insa, telefonic, ca este plecat cu treburi la spital.Marin Paun, primar Ciocanesti, Dambovita: Nu mai vin. S-ar putea sa ma duc sa ma internez. Nu mai pot vorbi ca am intrat la doctor.Pana la alegeri, in Ciocanesti, Dambovita, Romania, cam asta-i povestea. Epilogul, dupa 27 septembrie.Parerile localnicilor le puteti afla din materialul Digi24