Un barbat fotografiat in timp ce agresa o femeie pe strada, candidat din partea PNL. Reactia lui Orban

Potrivit sursei citate, Jenor Beudean candideaza la Primaria Sieu-Odorhei din Bistrita Nasaud, fiind declarat nevinovat in prima instanta in procesul in care este acuzat pentru agresarea unei femei in plina strada. Sursa citata mai arata ca Buedean a fost indepartat din partid dupa aparitia imaginilor in care agreseaza o femeie, dar a revenit cateva luni mai tarziu, fiind sustinut la primarie chiar de Ludovic Orban, care a spus, potrivit libertatea.ro, cu ocazia unei vizite la Sieu-Odorhei: "Imi pun obrazul pentru el"."Daca ma suna Jenor, si ma cam suna, drept sa va spun, domnule, baga-ma si pe mine la PNDL 3, cu stiu eu ce, apa, canalizare, eu o sa ma gandesc ca am fost aici, mi-am pus obrazul pentru el, trebuie sa il ajut. Asa ca mergeti pe mana lui, ca e un om ok si va garantez la ce proiecte pune pe masa", a spus Orban, potrivit libertatea.ro "Nu a fost nicio violenta. Eu am fost agitat. Dumneavoastra nu intelegeti ca cineva mi-o produs mie un prejudiciu? Nu am imbrancit, doamna, nicio femeie. Femeia mi-a produs mie un prejudiciu. Si eu m-am dat jos din masina sa o intreb de ce mi-a lovit masina. Iar femeia a plecat de acolo", a declarat candidatul PNL , potrivit libertatea.ro.