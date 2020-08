Un fost primar, condamnat recent pentru pornografie infantila, candideaza pentru un nou mandat: "Instanta nu mi-a interzis dreptul asta"

Fostul primar PSD , Bogdan Davidescum a fost condamnat in octombrie 2019 la un an si sase luni de inchisoare cu suspendare, fiind gasit vinovat pentru ca a intretinut relatii sexuale cu o minora, pe care, atunci cand aceasta a refuzat sa mai continue relatia, a santajat-o ca va face publice mai multe inregistrari cu caracter pornografic. In ianuarie 2020, Davidescu a fost demis, fiind reangajat la primarie pe postul de consilier al viceprimarului care a primit atributii de primar.Pentru alegerile locale din 27 septembrie, Davidescu a intrat in cursa pentru un nou mandat din postura de independent. Localnicii sustin ca ar fi sustinut de PSD. Epoch Times Romania l-a contactat pe Davidescu, care a declarat ca nu este sustinut de PSD. In privinta candidaturii sale, Davidescu a aratat ca nu este nicio problema atata timp cat instanta nu i-a interzis sa candideze.Ce v-a determinat sa candidati pentru un nou mandat?Populatia comunei. Adica au venit oamenii ca sa candidez din nou.Ati obtinut sustinerea PSD?De unde ati scos ca am sustinerea PSD?Pai am vazut postarile dlui Toporas, apareti pe bannere deasupra dlui Toader... Nu sunteti sustinut de PSD?Nu stiu daca ma sustine PSD, ei si-au facut liste de consilieri, eu mi-am depus candidatura independent.Pai n-ati avut discutii cu ei, cum adica nu stiti daca va sustin?Pai daca am iesit de la partid, ce discutii poate sa mai aiba un om daca iese dintr-un partid, ce discutii poti sa mai porti?Condamnarea dvs. nu va incurca in niciun fel? Credeti ca sunteti potrivit dupa o condamnare penala pentru ce a fost, pentru pornografie infantila?Nu stiu daca trebuie sa imi dau eu sau dumneavoastra cu parerea, cata vreme instanta nu mi-a interzis dreptul asta... nu stiu daca mi-l luati dvs.Eu nu va iau nimic, va intreb daca sunteti potrivit, daca nu era mai moral sa faceti pasul in spate...Nu stiu ce e moral, imoral, fiecare vede din unghiul lui si... dar nu stiu daca trebuie sa ne dam eu sau dvs cu parerea daca am voie sa candidez sau nu.Presedintele PSD Prahova, Bogdan Toader, a declarat pentru Epoch Times ca partidul nu il sustine pe Davidescu, dar nici nu are candidat la primarie, avand doar o lista de consilieri., a declarat Toader, potrivit sursei citate.