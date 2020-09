Vaslui: Dosar penal in cazul fiului unui candidat, care a primit in plus doua buletine de vot

Potrivit reprezentantilor Biroului Electoral Judetean (BEJ) Vaslui, incidentul s-a petrecut la Sectia nr. 139 de la Scoala gimnaziala "Ion Creanga" din municipiul Husi."Conform celor spuse presedintele Sectiei de votare 139 din municipiul Husi, persoana respectiva a primit din greseala sase buletine de vot de la membrul sectiei de votare care se afla la listele permanente, deci cel care inmana practic buletinele de vot si care este reprezentantul PSD in sectia respectiva. Alegatorul a primit in plus doua buletine de vot, a mers in cabina, s-a sesizat asupra faptului ca avea sase buletine in loc de patru, le-a stampilat pe cele patru care i se cuveneau, pentru primar, pentru Consiliul Local, pentru presedintele Consiliului Judetean si pentru Consiliul Judetean, a mers catre urna in care trebuiau introduse buletinele de vot si a fost sesizat membrul sectiei de votare de la urna ca ar avea sase buletine in loc de patru. El a introdus in urna de vot doar patru buletine, iar pe celelalte doua pe care le-a primit in plus i le-a inapoiat persoanei de la care le primise", a declarat purtatorul de cuvant al BEJ Vaslui, Andreea Balan.Reprezentanta PSD din respectiva sectie de votare a fost mutata de la activitatea de inmanare a buletinelor de vot la dirijarea persoanelor care intra in sectia de votare, autoritatile apreciind ca nu se impune schimbarea acesteia.Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui au deschis un dosar penal pentru clarificarea imprejurarilor in care s-a produs incidentul."A fost deschis un dosar de cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa de frauda la vot. Cercetarile vor fi efectuate sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Husi", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Vaslui, Bogdan Gheorghita.