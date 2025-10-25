Candidata stângii radicale Catherine Connolly devine președinta Irlandei: „Europa nu are nevoie de reînarmare”

Catherine Connolly, parlamentară din zona stângii radicale, a fost aleasă președinte al Irlandei, obținând o majoritate covârșitoare în fața candidaților partidelor de guvernământ, potrivit estimărilor preliminare citate de Reuters.

Connolly, în vârstă de 68 de ani, a candidat ca independentă, fiind susținută de întreaga opoziție de stânga. Primele date arată că ea a câștigat cu peste 60% din voturi, dublu față de scorul obținut de Heather Humphreys, candidata partidului conservator Fine Gael, aflat la guvernare.

„Pare probabil că Catherine Connolly va fi aleasă și va trebui ca guvernul să colaboreze cu ea”, a declarat ministrul Învățământului Superior, James Lawless, membru al partidului Fianna Fáil, partener în actuala coaliție de centru-dreapta.

O voce critică la adresa Uniunii Europene și a reînarmării

Connolly este cunoscută pentru pozițiile sale critice față de Uniunea Europeană într-o țară predominant pro-europeană. Ea a denunțat în repetate rânduri planurile Bruxellesului de creștere a cheltuielilor militare, afirmând că „Europa nu are nevoie de o nouă cursă a înarmării, ci de o nouă cultură a păcii”.

Multe dintre opiniile sale se situează „mult la stânga” chiar și față de partidele care i-au acordat sprijinul. În timpul campaniei, Connolly a pus sub semnul întrebării pozițiile SUA, Marii Britanii și Franței privind războiul din Gaza și a comparat „reînarmarea Germaniei” cu cea din anii 1930 — declarații care au stârnit controverse, dar și o undă de simpatie în rândul electoratului tânăr.

Fost psiholog și avocat, Catherine Connolly a fost aleasă pentru prima dată în parlament în 2016, unde a devenit ulterior vicepreședintă a camerei inferioare. În campania prezidențială, ea a atras electoratul tânăr și urban prin critici dure la adresa guvernului privind criza locuințelor și lipsa de transparență în cheltuirea fondurilor publice.

Succesul său electoral a fost amplificat de dificultățile din coaliția de centru-dreapta, care a pierdut sprijin după o serie de scandaluri. Candidata Fine Gael, Heather Humphreys, a fost desemnată în grabă după ce primul candidat s-a retras din motive de sănătate, iar candidatul Fianna Fáil, fostul antrenor Jim Gavin, s-a retras în urma unui scandal financiar.

Funcția de președinte al Irlandei are în principal un rol ceremonial, însă titularul ei poate exercita influență în domeniul politicii externe și asupra dezbaterilor publice majore.

Victoria lui Connolly marchează o schimbare notabilă în politica irlandeză, dominată de zeci de ani de partidele tradiționale de centru. Ea devine prima femeie de stânga radicală aleasă în această funcție și promite „un mandat dedicat justiției sociale, păcii și echității”.

