CCR nu anulează alegerile! Cine a pornit linșajul mediatic împotriva lui Călin Georgescu?

Evenimentele din ultimele ore obligă la reflecții!

Fără să îndemnăm la atitudini neconforme cu respectul față de lege, Curtea Constituțională a României (CCR) trebuie să rămână garantul democrației în România!

România de mâine?

Despre Călin Georgescu am scris încă de acum 4 luni că va fi președintele României!

Coroborând starea de spirit a românilor cu promiscuitatea socială, cu sărăcia, dar și cu neîncrederea în partidele politice, tot atunci anticipam de ce Nicolae Ciucă și prim-ministrul Marcel Ciolacu riscă să piardă alegerile prezidențiale!

Călin Georgescu a fost votat de peste 2 milioane de români!

Astăzi pe cine deranjează votul românilor?

Pe cine sperie dorința de schimbare?

Democrația susține votul românilor!

Recent, Excelența Sa, Ambasadorul SUA la București, doamna Kathleen Kavalec, atrăgea atenția asupra alegerilor din România, arătând că „oamenii care votează pentru schimbare nu sunt un lucru neobișnuit”, că aceasta este „esența democrației”.

În aceste condiții, ce înseamnă democrația în România? Cum este posibil să asistăm la un atac asupra democrației, la manifestații fără autorizație, dar tolerate de autorități, deși printre protestatari au fost văzuți inclusiv minori?

Deși televiziunile private, pe timpul campaniei electorale, nu au dat șansa egală candidaților independenți, fiind invitați la dezbateri candidații împinși spre putere de partidele politice, tot aceste televiziuni sunt cele care atacă votul românilor!

Cum este posibil ca, după 35 de ani de minciună, manipulare și de nesfârșite împrumuturi externe care au ajuns la 200 miliarde de euro, votul acordat lui Călin Georgescu să fie pus pe seama naivității românilor?!

În condițiile în care alegerile parlamentare trec aproape neobservate, deși un loc eligibil de parlamentar a fost plătit prin „contribuții” cu sume între 60.000-200.000 euro, ce înțelege omul simplu, plătitor de taxe, de zbateria viscerală a celor care nu vor să lase din mână „ciolanul puterii”?

Călin Georgescu a greșit când aprecia că „istoria a fost mistificată și sunt foarte mulți oameni fabricați, iar cel puțin în ultima perioadă, ultimii 30 de ani, puterea a fost luată pe bani”?

Cât de mult mai contează votul românilor pentru alegerea viitorului președinte sau parlamentar?

Deși nu pot să cred acest lucru, legea va fi îngenuncheată în fața intereselor de gașcă?

Cine dorește reluarea alegerilor prezidențiale doar cu candidații Marcel Ciolacu, Elena Lasconi, George Simion, Nicolae Ciucă, Sebastian Popescu etc., fără Călin Georgescu?

Cristian Terheș și Sebastian Popescu, foști candidați independenți, au formulat o contestație depusă la CCR. Sebastian Popescu îl acuză pe Călin Georgescu „că a încălcat legea cu privire la finanțarea campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale, a ascuns sursele de finanțare și a înșelat electoratul printr-o campanie masivă în mediul online”, cheltuielile declarate fiind zero lei!

Cristian Terheș acuză pe Elena Lasconi și pe Călin Georgescu de fraudă la vot!

De reținut este că cei doi foști candidați, Sebastian Popescu și Cristian Terheș, au obținut la primul tur al alegerilor prezidențiale un scor de sub 1% din voturile românilor!

Surprinzător sau nu, Călin Georgescu este acuzat de fapte ilicite, nesesizate de securitatea cibernetică, în timp ce cheltuielile partidelor politice prezintă situații amețitoare, potrivit digi24.ro:

„Marcel Ciolacu, candidatul PSD la prezidențiale, a declarat cheltuieli de 56.576.095,56 lei. Nicolae Ciucă, candidatul PNL, a avut cheltuieli de 17.650.501,98 lei.

Elena Lasconi, candidata USR, a avut cheltuieli de 16.494.018,93 lei.”

În timpul campaniei electorale, potrivit adevarul.ro:

„PSD a cheltuit 16 milioane de lei, dintre care 5,5 milioane au fost alocate pentru servicii de promovare online și 6,5 milioane pentru publicitatea în mass-media.

PNL: 5,3 milioane de lei, din care 1,6 milioane au fost destinate pentru promovarea online.

AUR: 2,1 milioane de lei, majoritatea destinată pentru campaniile online.

USR: 2,1 milioane de lei, dintre care 1,2 milioane pentru sondaje.

UDMR: 600.000 de lei.”

Cât de profitabil este să înființezi un partid politic?

În ultimii 4 ani, potrivit „Open Sources” europalibera.org: PSD, PNL, USR, AUR, Pro România și PMP au primit bani pentru partide din subvențiile de la buget - pentru perioada 2021-2023, astfel:

Partidul Social Democrat (PSD) - 55,4 milioane de euro;

Partidul Național Liberal (PNL) - 47 milioane de euro;

Uniunea Salvați România (USR) - 24,4 milioane euro;

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) - 11 milioane de euro;

Partidul Mișcarea Populară (PMP) - 2,4 milioane de euro;

Partidul Pro România - 1,8 milioane de euro.

În urma contestației formulată de Sebastian Popescu, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a transmis notificări către TikTok semnalând diverse nereguli legate de conținutul ilegal distribuit și a solicitat acesteia luarea măsurilor necesare pentru desfășurarea în condiții legale a campaniei electorale din România!

Să fie contestația o încercare de a atrage atenția întregii lumi asupra României sau o strategie din partea unor „întrepuși” de a prelua controlul asupra unor noi alegeri pentru funcția de președinte al României?

Având în vedere atitudinea centrată pe securizarea resurselor naturale interne, cât de adevărat este că viitorul președinte al României, Călin Georgescu, amenință interesele „statului paralel”?

Deși Administrația Prezidențială a răspuns că nu au fost identificate fraude în desfășurarea alegerilor prezidențiale din primul tur, cum este posibil să asistăm la convocarea unei ședințe CSAT ca urmare a unor „posibile amenințări de securitate din partea unor actori cibernetici”?

Să fie această ședință o încercare de a-l scoate pe Călin Georgescu din cursa alegerilor prezidențiale cu ajutorul „Legii siguranței naționale”, art. 3, pe motiv că „amenință siguranța națională și acțiunile care afectează reziliența statului în raport cu riscurile și amenințările de tip hibrid”?

Anularea alegerilor de către CSAT și de către Curtea Constituțională a României nu va fi posibilă, cu atât mai mult cu cât nu există nicio dovadă de amenințare asupra securității naționale sau de fraudă!

În afara unui nou circ mediatic, cu grave repercusiuni asupra imaginii democrației din țara noastră, ce oferă reclamanții care au formulat sesizări mai mult sau mai puțin motivate?

Legea nu trebuie călcată în picioare!

În temeiul Legii nr. 370/2004, art. 52, alin. (1): „Curtea Constituțională anulează alegerile în cazul în care votarea și stabilirea rezultatelor au avut loc prin fraudă de natură să modifice atribuirea mandatului sau, după caz, ordinea candidaților care pot participa la al doilea tur de scrutin. În această situație Curtea va dispune repetarea turului de scrutin în a doua duminică de la data anulării alegerilor.”

La o simplă interpretare a conținutului, cine a stabilit „frauda de natură să modifice atribuirea mandatului”, deși nu există nicio dovadă în acest sens din partea autorităților statului român?

Alin. (2) din art. 52 precizează că „cererea de anulare a alegerilor se poate face de partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale reprezentate în Consiliul Minorităților Naționale și de candidații care au participat la alegeri, în termen de cel mult 3 zile de la închiderea votării; cererea trebuie motivată și însoțită de dovezile pe care se întemeiază.”

Dacă prezumția de nevinovăție aproape că nu mai există în România, ce se întâmplă cu autosesizarea organelor de cercetare penală pentru tragerea la răspundere a celor ce se pot face vinovați de declarații mincinoase?

Legea nu se aplică după ureche!

În absența unor dovezi concrete, cine va răspunde pentru inducerea în eroare a autorităților române, a cetățeanului alegător, dar și a organizațiilor internaționale prin prezentarea cu rea-credință a unor fapte neadevărate?

În condițiile în care Excelența Sa, Ambasadorul SUA la București, Kathleen Kavalec, declară că „Statele Unite nu spun altor democrații pe cine să aleagă”, cum este posibil ca în România să avem „oameni de televiziune” care își permit să calce în picioare drepturile cetățenilor și să îi tragă de urechi pentru că nu au votat pe cine trebuie?

România nu este încă o țară părăsită! Dar ce facem cu cei orbiți de putere care își bat joc de voința a peste 2 milioane de români catalogați „roboți” și „lipsiți de cultură politică”?

Minciuna și manipularea ne însoțesc pretutindeni!

De ce trebuie să asistăm la o mulțime de intervenții din partea decidenților și a unor „analiști” aserviți care jignesc inteligența alegătorului român apreciindu-l „naiv” și incapabil să înțeleagă mersul lucrurilor?

Ce învățăm din atacurile interminabile exercitate de „forțe obscure” asupra legitimității votului românilor și, în mod implicit, asupra democrației?

Înainte de orice ambiții și jocuri pentru putere, România are nevoie de stabilitate și de pace! Unitatea românilor este esențială pentru viitorul copiilor noștri!

Cutremurător pentru noi este și faptul că încă mai există la colțul mesei celor puternici români care nu se mai simt români! Cum poate fi explicată declarația unui semidoct care preciza că „nu este important echilibrul în țară, mai importantă fiind orientarea României spre valorile europene”?

Cum este posibil să gândim la pace, când încă mai există aserviți care declară că „războiul din Ucraina nu trebuie să înceteze”?

Să înțelegem că un astfel de personaj urcă primul pe țeava unui tun, în caz de intrarea României în război?

Ce mai înseamnă România de mâine, dacă votul românilor este atacat de „forțe obscure”?

În mod cert, alegerile nu vor fi anulate, iar în turul doi, Călin Georgescu va fi ales președinte al României!

România, încotro?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

