Cine face cărțile pentru jocul de putere?

Anul 2024 este anul prosperității pentru români! Cine dorește schimbarea?

În data de 9 iunie 2024, românii merg la vot pentru alegeri locale și alegeri europarlamentare. În data de 15 și 29 septembrie 2024 se vor desfășura alegerile prezidențiale, iar în 8 decembrie 2024 urmează alegerile parlamentare.

De ce "potentații" cocoțați în copacul puterii au strigat și strigă "Ciocul mic! Noi suntem la putere"?

Pe cine alegem?

Căutarea tinereții veșnice în Zanzibar sau New fashion VIP în Dubai încep să fie un model pentru candidații la alegerile europarlamentare, locale și prezidențiale sau asigură managementul de urgență pentru un popor aflat la marginea prăpastiei?

După 35 de ani de idealuri furate și de speranțe spulberate, cine poate să explice de ce România este batjocorită de cei agățați mereu la putere?

După ani de "democrație", dar și după 10 ani de mandate în care "românii erau învățați să trăiască bine", după încă 10 ani de mandate fixate pe drumul spre "România normală" și "România educată", ce ne mai așteaptă?

Nu cumva am ajuns deja dintr-un popor demn, o populație bântuită de anxietate și lipsită de unitate?

Promiscuitate, anomie socială?

Datoria externă a crescut în mod halucinant, astăzi fiind trecută de 200 miliarde de euro, industria a ajuns obiect de cercetare pentru arheologie!

Invitația la lectură limpezește mintea și întărește sufletul! Candidați și candidate?

"Ferma Animalelor" a inspirat o celebră animație difuzată în anul 1954. Ce înțelegem din faptul că animalele de la fermă își alungă stăpânul bețiv, nepăsător și indiferent, toate fiind prinse de un zel colectiv?

Fiecare viețuitoare muncește peste program, productivitatea crește și, pentru moment, toate gurile sunt sătule!

Mai nou, regulile de aur ale colectivității vor fi înscrise cu litere uriașe pe un hambar: TOATE ANIMALELE VOR FI EGALE, niciun animal nu va bea alcool, nu va purta haine, nu va dormi în pat, NU-ȘI VA UCIDE SEMENII!

Dar nu va trece multă vreme până când porcii vor prelua conducerea fermei și se vor bucura de toate privilegiile puterii!

Morala?! "Toate animalele sunt egale, numai că unele animale sunt mai egale decât altele"!

Cine își dorește puterea?

Ce lăsăm în urma noastră? Puterea nu se scrie pe cruce!

Într-un viitor apropiat, am să revin cu un prognostic promis cu privire la viitorul președinte!

În mod cert, viitorul primar al capitalei va fi actualul primar Nicușor Dan! Recentul atac primit în timp ce se afla într-o sală de judecată, din partea unui om de afaceri prezentat de mass-media drept un potențial "alegător", demonstrează că Nicușor Dan sperie grupurile de interese!

Dar cum este posibil ca un post de radio să insiste că "Nicușor Dan privea sfidător în telefon", în timp ce un cetățean îi adresa injurii?

Provocare? Stat de drept? Execuții publice?

Cu aceeași nevoie de anticipare, viitorul câștigător al funcției de președinte al României este vizibil! Am învățat, însă, că în viață este bine să nu ne grăbim! Răbdarea ne face mai buni!

Gheorghe Flutur președinte? În mod sigur nu candidează! Dacă doamna Viorica Dăncilă, singura femeie prim-ministru, sau Silviu Predoiu, fost director SIE, ar fi o alegere excelentă, un jucător dur poate fi și Gabriel Oprea, dar încă nu avem certitudinea înscrierii la alegerile prezidențiale!

Nume sonore precum Mircea Geoană, Eduard Helvic, Călin Georgescu, Ninel Peia și nu în ultimul rând Marcel Ciolacu, Diana Șoșoacă și George Simion pot fi alternative pentru un viitor mai bun sau pentru o Românie îngenuncheată! Unii dintre dânșii au nevoie de susținere din partea Bunului Dumnezeu, dar și de atitudine proactivă pentru România!

Cu forța unui "As" ascuns în mânecă, "Un Ostaș pentru țară", reține atenția pentru o viitoare analiză!

Va fi general Nicolae Ciucă viitorul președinte al României?

România, încotro?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

