Ciocul mic! Cine vine la putere?

Apropiatele alegeri europarlamentare și locale obligă la reflecții! Dosare penale, figuri crispate, aleși "reabilitați" politic, în condițiile în care tragedia oamenilor în vârstă, bunici și părinți abandonați în căminele de bătrâni numite "căminele groazei" își pune amprenta pe întreaga Românie, atitudini de revoltă, interese greu de deslușit într-o lume în care banul rămâne "ochiul dracului", dar și "cheia succesului", precum și speranțe spulberate cu minciuni sau amăgiri vândute la kilogram, toate obosesc viața românilor!

Cine răspunde pentru promiscuitatea socială și pentru corupția care ne înconjoară?

Cine va conduce România în următorii patru ani?

Nu mai puțin de 15 formațiuni politice și alianțe electorale, dar și 3 candidați independenți bat din nou la porțile puterii!

Campania electorală este aproape inexistentă! De ce spun aproape inexistentă? Pentru că lista candidaților rămâne o poveste, așa cum legende sunt și calitățile reale ale acestora!

Greșea Stalin, președintele URSS, când aprecia că "nu contează cine votează, contează cine numără voturile"?

Psihologia politică are soluții, dar cum este posibil ca într-o țară cu circa 18 milioane de cetățeni cu drept la vot, majoritatea să fie stabilită după numărul cetățenilor care au votat? În acest sens, reiterăm o serie de informații.

Ce înseamnă "voința" unui popor care își alege președintele, parlamentarii, europarlamentarii și primarii pe baza votului unei prezențe simple de 100.000 de cetățeni dintr-un total de 18 milioane?

Ce reprezentare va avea viitorul nostru președinte, dacă la alegerile din toamnă vor ieși doar 10.000 de cetățeni?

Deși nu este poate exemplul cel mai bun, să nu uităm că președintele rus Vladimir Putin a fost ales pentru al cincilea mandat de președinte de 87,00%, din cei 114 milioane de cetățeni ruși eligibili pentru a participa la vot, prezența acestora la urne fiind de peste 72%.

Datele se bat cap în cap!

Registrul electoral la data de 31 decembrie 2022 cuprindea 18.892.050 de cetățeni cu drept de vot, în condițiile în care Institutul Național de Statistică a precizat recent că populația rezidentă a României este de 19.053.815, la care se mai adaugă circa 824.500 cu domiciliul în străinătate.

Cine poate să explice cum este posibil să avem 18.892.050 cetățeni cu drept de vot, la o populație rezidentă în România de 19.053.815, din care, potrivit "Open Sources", numai 17 milioane aveau carte de identitate?

Matematica simplă încurcă mintea!

Din 18 milioane de cetățeni cu drept de vot, 17.900.000 nu participă la vot, în timp ce alegerile sunt validate prin prezența celor 100.000 de votanți pe baza cărora se stabilește majoritatea 50+1!

În condițiile în care realitatea devine tot mai cenușie, cum se poate explica faptul că circa "90% dintre români sunt dezamăgiți de partide"?

Explicația poate fi că absenteismul la vot înseamnă un răspuns politic, electoral? Nu cumva absenteismul la vot poate fi și dovada indiferenței cultivate la români prin dezbateri de genul: "oricum am vota, tot cine trebuie să fie ales este ales"?

Manipularea nu lipsește, așa cum nu lipsesc nici "scheleții" păstrați în dulap de băieții de la butoane!

Să fie interesele de gașcă mai puternice decât interesul național?

De la promisiuni desprinse, unele, din "Poveștile lui Petre Ispirescu", cu privire la construirea unui metrou care să ajungă la satele din jurul Bucureștiului, construirea unor spitale peste noapte, a unui aeroport la sud de București, achiziționarea a 250 de tramvaie noi, construirea de locuințe ecologice, construirea unui port în București și croaziere pe Dunăre București - Budapesta - Viena, până la fumigene mediatice aruncate în piață cu privire la un primar, candidat pentru un nou mandat, "descoperit" colaborator al securității în anii studenției, candidații se împiedică în cuvinte!

Oferta este generoasă, dar cine gândește la viitorul nostru?

Mulți dintre europarlamentarii aflați încă în exercițiu, încearcă să convingă cât de mult bine au făcut pentru România, deși nu puține au fost situațiile în care unii dintre cei aleși, plătiți de statul român, au râs de propria lor țară!

Cine votează? Cine numără voturile? Viitor?

România are nevoie de strategii și proiecte de dezvoltare pe termen mediu și lung!

Dar ce facem cu cei care se agață de tronul puterii și țipă că mai vor încă un mandat, deși până în prezent au slujit interese străine și au lovit în România, inclusiv de la Bruxelles?

Ce facem când personaje obscure, elefanți reabilitați politic, calcă în picioare adevărul și gândesc că încă un împrumut la băncile străine, de 7 miliarde de lei, ce va fi făcut în luna iunie 2024, adăugat celor 200 miliarde datorie externă, asigură viitorul României?

În condițiile în care România este înconjurată de interese străine, iar condamnările se dau la televizor, ce se întâmplă cu prezumția de nevinovăție?

În fumul întreținut, cu "statul paralel" doborât după unii prin identificarea unor generali abandonați de "frățiile universale", România a terminat cu toate problemele existente?

Cine are nevoie de sânge pe pereți?!

Nu cumva "denunțătorul" a primit alte promisiuni pentru noi afaceri și pentru o viață mai bună?

Fumigene cu efect programat?

Cât de adevărat este că "un loc de deputat se plătește cu o sponsorizare de 200.000 euro"? Cât de adevărat este că "un loc pentru senator costă 300.000 de euro", după cum declară recent, în mass-media, un vector de opinie?

Cât este șpaga pentru a deschide o covrigărie în România?

Ce înseamnă să faci afaceri cu statul?

Recentele "discuții" pentru desemnarea unui candidat la fotoliul de primar al Capitalei, transformate într-un "mesaj" pentru cei dornici de putere demonstrează că în România totul este posibil!

Parola pentru succes rămâne: "cine te recomandă"?

Să fie profilul candidatului ideal la cele mai înalte funcții, personaje, precum alesul care anunță "să trăiți bine", oficialul care declară că "economia României duduie", sau posibilul candidat care anunță că deja "românii trăiesc foarte bine"?

Viitorul nostru? Noi împrumuturi externe și o "bătălia pierdută cu drogurile", potrivit unui ministru în funcție?

Alegerile înțelepte și răbdarea ne întăresc sufletul! Cine votează?

România, încotro?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.