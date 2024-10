Ciolacu își lansează campania cu mari promisiuni: „Până la finalul anului, vom fi în Schengen complet”. Declarații despre parteneriatele cu SUA și UE

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, și-a lansat oficial duminică, 20 octombrie, campanie pentru alegerile prezidențiale. În timpul discursului, premierul a susținut că România va intra complet în spațiul Schengen până la finalul acestui an. Separat, șeful PSD spune că vocea României trebuie să se facă auzită în parteneriatul european.

Ciolacu a declarat că va pune mai mult accent pe interesele economice ale țării în parteneriatele externe.

„Ca preşedinte al României, voi pune interesele economice pe primul loc în relaţiile externe. În deplasări, voi merge cu o aeronavă cât mai mare pentru delegaţii economice puternice. Vreau să fiu alături de şefii celor mai importante companii româneşti. Aşa cum fac de fapt toţi liderii statelor dezvoltate!

Un punct esenţial va fi extinderea parteneriatului strategic cu Statele Unite astfel încât să aducem marele capital american în economie, dar şi pentru a moderniza armata şi a dezvolta industria locală de armament”, a spus premierul.

El a precizat că România va rămâne un partener de încredere în cadrul UE, dar şi o voce auzită şi respectată atunci când se iau decizii importante.

„Vom continua să fim un partener de încredere în cadrul Uniunii Europene. Dar este obligatoriu să ne asigurăm că vocea României este auzită şi respectată, atunci când se iau decizii importante.

Am obţinut deja o mare victorie pentru România la Bruxelles. Pentru prima dată de la aderare, România are un vicepreşedinte al Comisiei Europene. Am demonstrat că se poate, atunci când acţionezi strategic şi când ai un plan”, a explicat Marcel Ciolacu.

El a mai transmis că România va adera complet la Schengen până la sfârşitul acestui an, iar în 2026 va intra în Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

„Şi vă spun acum: până la sfârşitul anului, vom avea o aderare completă la Schengen. Am îndeplinit condiţiile tehnice pentru a călători, de anul viitor, fără vize în Statele Unite. Iar în 2026, România va intra în Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. Ceea ce ne va pune în rândul statelor dezvoltate. Cu tot ceea ce implică acest lucru – investiţii, dezvoltare, creştere a nivelului de trai!”, a mai declarat președintele PSD.

Ciolacu și-a asumat mai multă transparență.

„Chiar avem puterea să unim 25 de milioane de români într-o naţiune modernă, fără bariere! Dar asta o poate face doar un preşedinte care îşi ia un angajament moral în faţa celor pe care doreşte să îi reprezinte. Angajamentul meu este că toţi românii vor şti pe ce cheltuie preşedintele banii publici”, a declarat Marcel Ciolacu.

Liderul PSD spune că vrea să fie un șef de stat care unește românii.

„Eu vreau să fiu un preşedinte pentru toţi românii! Nu vreau să fiu un preşedinte care urăşte şi dezbină.

Nu vreau să fiu un preşedinte care luptă să distrugă un partid. Pentru că asta înseamnă să lupţi împotriva altor români care susţin acel partid. Dimpotrivă, voi fi un preşedinte care va proba concret că puterea trebuie împărţită, nu acaparată de un singur om!. Am credinţa că acest principiu corect şi democratic ne va face să fim o ţară normală”, a mai spus Ciolacu.

