Cum votăm și de ce votăm?

.com

Una dintre caracteristicile principale în modul nostru de votat este răul cel mai mic, asta în cazul alegerii președintelui, sau răul cunoscut, în cazul alegerilor locale la primari.

Chestia cu alegerea răului cel mai mic s-a dovedit că răul cel mai mic nu a fost așa de mic, iar votul de frică să nu iasă celălalt nu este o soluție. Ar trebui să votăm pentru că ne dorim ca acea persoană care candidează pentru primărie sau pentru a ieși președinte să fie un om care ne inspiră, care are realizări profesionale înainte să aibă aspirații în a-și ajuta comunitatea. O altă problemă ar fi că unii dintre noi căutăm sfinți care să candideze și uităm să privim în stânga și în dreapta noastră pentru a observa ce fel de oameni sunt. E normal ca dintre aceștia, unii să ajungă responsabili, parțial, pentru cum mergem noi ca țară. Am spus „parțial” pentru că fiecare dintre noi este responsabil, prin ceea ce face sau nu face, de cum mergem ca popor și cât de bine ne este. Un lucru pe care mi l-aș dori de la un parlamentar sau de la un primar ar fi ca, în momentul în care greșește și face ceva care afectează în mod negativ o comunitate, mai mică sau mai mare, să iasă public și să recunoască, fără a fi fals sau prefăcut, și să își dea demisia. După aceea, să candideze din nou la următoarele alegeri, asumat și cinstit, știind că a făcut ce trebuie din punct de vedere moral și uman. A greși este omenește, dar și asumarea este tot omenească, doar că nu prea se apelează la asumare. Iar atunci când se face, este în mod vădit falsă, fără conținut sau consecințe.

Ads

De ce nu merg mulți la vot?

Este destul de simplu: dezamăgirea și dezinteresul sunt, cred, principalele motive. Unii sunt dezamăgiți și au credința că, indiferent cu cine ar vota, tot la fel o să fie. Această credință este bazată pe evenimente anterioare. Cei care sunt dezinteresați sunt, în general, tineri adulți care au fost crescuți astfel, li s-a implementat ideea că votul lor nu contează și, atunci, din punct de vedere pragmatic, de ce să își bată capul cu asta?

Mai avem problema opțiunilor de pe biletele de vot, care îți permit, și nu prea, să alegi. De ce spun asta? Practic, ai de ales între mai mulți candidați, dar, în realitate, ai de ales doar dintre cei care candidează. Aici mulți sunt limitați, pentru că nu pot candida din diverse motive (nu reușesc să strângă un număr mare de semnături, nu au buget pentru campanie sau nu sunt doriți de partide).

Deci, dacă am de ales între 5 mere stricate, este o alegere, dar, oricum aș alege, tot un măr stricat este. Și atunci, eu cu cine votez?

--------

Dan Ivanescu este psiholog dedicat, cu peste 17 ani de experienta in practica clinica, consiliere psihologica individuala si de grup, in mediul privat si public. Cu rezultate semnificative in consilierea pacientilor - copii si adulti cu probleme de sanatate mintala.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads