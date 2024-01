Dan Șucu, nu vrei să fii Primar General?

Nu am o relatie personala cu Dan Sucu, dar am un respect colegial fata de realizarile Mobexpert si ambitiile lui cu Rapid. Orice om care vrea sa lase ceva in urma, in orice domeniu, merita admirat si incurajat.

In ultimii 3 ani, dupa parerea mea, Primaria Municipiului Bucuresti a devenit o cetate, un fel de stat in stat. Actualul edil pare ca traieste in lumea lui, paralel cu o evolutie fireasca a unui oras european, care nu se poate dezvolta fara investitii private. Comunicarea intre autoritatea la nivel administrativ central si mediul privat tinde spre zero. Nu spun ca Nicusor Dan uraste antreprenorii, dar nici nu face vreo diferenta intre ei. Pentru el, toti sunt o "apa si un pamant".

Orice om normal este atras de dorinta de realizare personala, de a fi important. N-o spun eu, au demonstrat-o oameni celebri, de-a lungul timpului. Actualul Primar General cred ca si-a atins obiectivul personal si merita felicitat, insa problemele in evolutia Bucurestiului au aparut cand interesul public a fost luat pe persoana fizica, ignorandu-se chiar si legile in vigoare.

Vin alegerile... Alegem ce dorim, din ce ni se ofera. Primarul influenteaza direct viata cotidiana a locuitorilor unei urbe. Dovada e succesul unor primari de sector sau a unor orase care si-au schimbat fata datorita edililor alesi (Oradea, Cluj, Brasov, Craiova, etc). Putinele realizari ale actualului lider care administreaza Capitala sunt o umbra pe langa asteptarile oamenilor cu pretentii. Investitorii straini s-au retras din multe proiecte, PIB-ul orasului a scazut. Traficul nu s-a imbunatatit. Uitati-va cum arata Herastraul si Cismigiul si vedeti grija pentru un mediu curat. Iar exemplele pot continua ...

Dan Sucu a demonstrat ca poate sa faca performanta in mediu privat. Stie ce inseamna o investitie, are viziune la nivel macro, stie sa comunice si sa lucreze cu oamenii. Desigur, un business privat nu se compara cu o "afacere" in administratia publica, care implica dependenta de legile spurcate care genereaza incompetenta si neasumare individuala.

Ce ar putea sa-l motiveze pe Dan Sucu sa aduca alt suflu pentru Bucuresti? Bani are, realizat este, notorietate suficienta exista, performante notabile dovedite, etc. Dar, oare, toate astea se compara cu ce ar reprezenta Dan Sucu daca ar prelua fraiele PMB? Eu cred ca dorinta de marire si de recunoastere generala a sacrificiului pentru un obiectiv major sunt mult peste ceea ce faci la nivel individual. Berlusconi, Trump si altii ca ei se puteau limita la confortul miliardelor detinute, dar au ales sa faca istorie pentru tara lor.

Nu stiu daca un antreprenor roman de succes ar putea sa fie acceptat si sustinut de PNL. Insa, un antreprenor serios si reprezentativ pentru mediul de afaceri va putea marca revenirea acestui partid la valorile lui initiale. Sau, poate, PSD ar putea initia sustinerea unui independent, in aceeasi alianta guvernamentala. Daca Nicusor Dan ramane independent (si ”strain” fata de interesele bucurestenilor!), in opinia mea, tot un independent il poate invinge. Ne-am saturat sa tot alegem "raul cel mai mic", iar Bucurestiul merita mult mai mult. A venit timpul sa alegem si „binele cel mai mare”.

Fara sa fiu purtatorul de cuvant al nimanui, ma incumet sa cred ca mediul de afaceri sustine orice antreprenor integru in functii publice importante. Daca noi, antreprenorii, nu propunem oameni care merita sa ne reprezinte si pot sa aduca plus-valoare comunitatii, ramane sa ne „bazam” tot pe politicieni, cum am facut-o pana cum.

Dragos Dragoteanu

Certified International Property Specialist

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.