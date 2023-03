De abia aștept PSD la guvernare! AMR 3 luni

Da, stiu. E la guvernare, dar premierul nu e inca de la PSD. Acesta nu este un articol politic, eu fiind antreprenor 100%. Din pacate, actualul premier poate cel mult sa imbunatateasca meniul de la o popota, in niciun caz sa ia masuri autentic liberale. Cand nu ai facut nicio afacere privata in viata ta, nu ai cum sa gandesti ca un antreprenor.

Daca va intrebati cumva daca am innebunit, raspunsul il gasiti mai jos...

1. Cele mai de dreapta masuri economice de-a lungul timpului au fost date de PSD. Orice om de afaceri serios si corect recunoaste acest lucru. Ma tem ca liderii PSD stiu mai bine ce inseamna economia de piata decat orice asa-zis lider ''liberal''. In caz ca ati uitat, premierii de la PNL care s-au perindat pe la Palatul Victoria nu prea au avaut tangenta cu mediul privat, majoritatea fiind umili si eterni slujbasi ai statului, pe diferse functii, efemere;

2. Economia Romaniei a mers cel mai bine atunci cand la conducerea tarii a fost un premier de la PSD. Ne place sau nu, acesta e adevarul. Acest lucru a fost demonstrat cu cifre de jurnalistii economici, prin analize comparative, pe care nu are rost sa le reiau aici. Cert este ca, cu toate greselile facute, cu toate scandalurile de coruptie declansate in timpul PSD, economia a functionat mai bine ca oricand;

3. Niciun premier PSD nu a fost iubit de oamenii de afaceri, dar nici nu a fost atat de injurat ca prim-ministrii liberali. De bine de rau, in urma PSD-ului a ramas ceva, s-a miscat ceva, am simtit ceva. In urma PNL nu prea ramane nimic, cu atat mai putin rezultate palpabile. Aici mi se pare ca vorba lui Ion Tiriac se potriveste perfect cu ''rotatia'' la guvernare a celor mai mari 2 partide: ''in urma hotului mai ramane ceva, in urma prostului nu ramane nimic'';

4. In opinia mea, faptul ca actualul presedinte a ales ca faca o combinatie la guvernare intre PNL si PSD nu se datoreaza atat de mult rebelilor din USR, cat calitatii net superioare a activului uman din PSD fata de penelisti. Nu are rost sa ne ascundem dupa degete: socialistii au infinit mai buni si mai multi oameni/ profesionisti in anumite domenii economice decat liberalii. Este un fapt demonstrat de performantele din ministere, nu de relatiile individuale din interiorul partidelor;

5. De bine de rau, PSD poate singur sa-si asume guvernarea acestei tari, in orice situatie. A fi responsabil si a-ti dori sa conduci, asumandu-ti riscuri si oprobiul public, este o calitate pe care o regasim la antreprenori. Patronii nu sunt iubiti de oamenii de rand. In general, oamenii de afaceri sunt invidiati. A lucra in mediu privat este o consecinta a dorintei de a conduce, de a fi vazut si urmat. Asa vad eu si aspiratia PSD la nivel politic. Desigur, oricine are intentia si viseaza sa fie lider, dar prea putini isi asuma responsabilitatea.

Nu va speriati, nu am votat niciodata PSD si nu am gand sa ma inscriu in acest partid. Totusi, a spune ceea ce crezi, intr-un anumit moment, nu este ceva atat de grav. Mult mai grav este ca Romania traieste din imprumuturi cu dobanzi colosale, iar economia subterana a devenit principalul motor de propulsie al tarii. Sa ne mintim frumos nu este o solutie pe termen lung.

In concluzie, ca antreprenor, ca cetatean care a strigat mult si bine in Piata Victoriei bine-cunoscutul slogan cu placuta suedeza, am ajuns sa-mi doresc ca cei pe care i-am hulit si injurat constant, in frig si ploaie, sa-i astept inapoi, la guvernare. Atunci cand vezi ca nu se misca nimic si totul pare incremenit in neputinta, parca o schimbare care aduce o speranta in plus este binevenita.

P.S. Pentru cei care nu stiu ”AMR” este un termen folosit in armata si inseamna: ”au mai ramas”.

