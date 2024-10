Lasconi despre o alianță de dreapta cu PNL: „Am dat un semnal foarte clar, nu poveşti şi declaraţii la televizor”

Elena Lasconi, candidata USR la cea mai înaltă funcție în stat, a reafirmat sâmbătă, 18 octombrie, că își dorește o guvernare de dreapta după alegerile parlamentare de la începutul lunii decembrie. Totuși, Lasconi nu vede o colaborare cu actuala conformație a PNL, coagulată în jurul președintelui Klaus Iohannis și a șefului Senatului, Nicolae Ciucă.

Președinta USR consideră că posibilitățile vor fi mai clare după alegeri.

„După primul tur, atunci lucrurile o să se aşeze. Dacă stăm să discutăm despre poze de moment, şi anume sondaje de opinie pe care le comandă partidele sau televiziunile sau alte publicaţii, nu aş merge pe scenarită. Mi-aş dori, aşa cum am spus-o de mai multe ori, un guvern de dreapta. Adică un guvern USR-PNL-UDMR. Eu nu vorbesc de PNL-ul lui Ciucă şi Iohannis. Ăsta este acum, dar nu cu ăsta cred că putem să facem o guvernare de dreapta”, a spus Elena lasconi la emisiunea „Insider politic” de la Prima TV.

Politiciana a spus că a indicat anterior că are această dorință când l-a propus pe actualul președinte al Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan, ca premier.

„Eu am dat un semnal foarte clar atunci când l-am propus pe domnul Bolojan pentru funcţia de premier, că îmi doresc o guvernare de de dreaptă. Tocmai pentru a arăta deschiderea şi respectul pe care îl am pentru domnul Bolojan, dar şi deschiderea pentru guvernare de dreapta. Nu numai poveşti şi declaraţii la televizor”, a declarat șefa partidului.

În termeni mai clari, o discuție cu Bolojan despre funcția de prim-ministru va veni doar după al doilea tur al alegerilor prezidențiale.

„O să discut după turul doi. O să fie foarte complicat cu PNL-ul. Ştiţi de ce? Pentru că primul tur va fi pe 24 noiembrie, dacă nu, n-o să se facă scandal până după alegerile parlamentare. Şi atunci, dacă domnul Ciucă şi vedem cum arată sondajele, nu intră în turul doi, practic nu vom avea un lider al PNL-ului, pentru că va dispărea. Asta cred eu, şi jurământul o să-l depun pe data de 21 decembrie de preşedinte la Cotroceni. Deci, eu în perioada asta, între 8 şi 21, ar trebui să vorbesc cu cineva de la PNL şi nu ştiu dacă am cu cine. M-aş bucura să am cu cine vorbi. Domnul Ciucă nu are cum să intre (în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale - n.r.). Este deja pe locul cinci sau şase, dacă nu mă înşel. Îmi pare rău pentru domnul Ciucă. Eu am zis că uşa USR-ului este deschisă, că putem să construim, dar am văzut că există doar pseudo-încercări de a comunica cu USR-ul. Eu consider că lucrurile astea se fac, nu se vorbesc”, a declarat Lasconi.

Desființarea consiliilor județene

Șefa USR pariază pe descentralizare.

„Consiliile judeţene dorim să le desfiinţăm pentru că nu sunt altceva decât instrumente ale guvernului care să împartă bani primarilor pe fruntea cărora scrie PSD sau PNL”, a mai spus Elena Lasconi.

Programul de guvernare al USR conține mai multe măsuri de tăieri de taxe, pe care Lasconi își dorește să le vadă implementate, indiferent de cine va fi prim-ministrul, în condițiile în care va câștiga cursa pentru Palatul Cotroceni.

„Eu am un program şi aş vrea ca prim-ministru să-mi garanteze că va îl va duce la bun sfârşit. Anul viitor va fi un an foarte greu şi dacă-i mai sufocăm pe români cu taxe, cum s-a întâmplat până acum, nu va fi bine deloc. Şi asta îmi doresc. În primul rând să tăiem taxele celor care aduc prosperitate în ţara asta. Şi cei care aduc prosperitate sunt oamenii care muncesc, sunt mici întreprinzători. Ei aduc prosperitate. Şi mie mi se pare că politicienii practic îi urăsc pe aceşti oameni, de asta i-au împovărat cu multe, multe taxe”, a punctat Lasconi.

