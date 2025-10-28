Legea controversată ce provoacă noi polemici, în apropierea alegerilor pentru PMB: „O măsură de bun simț democratic!”

Ar trebui modificată legea electorală, în sensul ca primarii să fie aleși în două tururi? Inițiativa, cu susținători și opozanți, este reluată în contextul organizării alegerilor pentru Primăria Capitalei - cu trei luni întârziere.

În România, alegerile locale pentru primari, s-au desfășurat în două tururi până în anul 2004. După această dată, începând cu alegerile locale din 2008, s-a trecut la un sistem de scrutin cu un singur tur. Astfel, candidatul cu cele mai multe voturi câștigă, indiferent dacă obține sau nu majoritatea absolută. Această modificare continuă să provoace dezbateri aprinse: contestatarii au acuzat de-a lungul timpului PSD și PNL că doresc alegeri într-un singur tur tocmai pentru că sistemul acesta le avantajează candidații. Astfel, s-a ajuns la situații în care primar a devenit un individ care a obținut doar 15-20% dintre voturile exprimate.

Inevitabil, subiectul modificării legii electorale, în sensul revenirii al alegerile în două tururi, „pentru a oferi mai multă legitimitate câștigătorului”, în urma unui duel al celor mai bine clasați candidați în primul tur, revine cu prilejul alegerilor parțiale pentru Primăria Municipiului București (PMB).

Cătălin Drulă: „USR militează de ani de zile pentru revenirea la alegerile locale în două tururi. Este o măsură de bun simț democratic”

Cătălin Drulă (USR), unul dintre principalii competitori pentru Primăria Capitalei, crede că alegerile locale trebuie să se desfășoare în două tururi - dacă niciunul dintre candidați nu obține 50%+1 din primul tur.

„USR militează de ani de zile pentru revenirea la alegerile locale în două tururi. Este o măsură de bun simț democratic, care dă comunităților primari aleși cu o majoritate reală, nu cu 20-30% din voturi, cum se întâmplă acum. Avem un proiect de lege (VEZI AICI) depus în Parlament încă din 2019 pentru revenirea la două tururi de scrutin, și vom continua să-l susținem până va fi adoptat. Este una dintre reformele esențiale pentru a întări reprezentativitatea și legitimitatea aleșilor locali”, a declarat Drulă, pentru Ziare.com.

În opinia fostului lider USR, partide precum PSD și PNL se opun organizării alegerilor în două tururi, pentru că știu că ar avea de pierdut.

„Din păcate, partidele vechi au blocat revenirea la alegerile în două tururi pentru că le-ar reduce controlul politic asupra administrațiilor locale. Eu cred cu tărie că democrația locală trebuie să fie despre oameni, nu despre baroni”, a mai precizat fostul ministru de la Transporturi.

Gabriel Zetea (PSD): „Dacă peste patru ani de zile se va hotărî altfel, Parlamentul României este suveran”

PSD nu pare că dorește să schimbe legea. Gabriel Zetea, vicepreședinte al PSD, președinte al Consiliului Județean Maramureș, a comentat pe marginea acestui subiect.

„Avem o lege care este în vigoare în acest moment, care arată foarte clar cum se desfășoară alegerile. Dacă Parlamentul va modifica legea într-un fel sau în altul, se vor organiza alegerile într-un alt fel. Deocamdată, avem alegeri stabilite într-un singur tur. Anul trecut, toți primarii din România, toți primarii de Consiliu Județean au fost aleși într-un singur tur. Dacă peste patru ani de zile se va hotărî altfel, Parlamentul României este suveran”, a declarat Zetea, pentru Ziare.com.

În opinia oficialului PSD, România nu trebuie neapărat să copieze vreun model electoral din altă țară.

„Discuții despre felul în care să arate scrutinul electoral există și au existat întotdeauna. Majoritatea din Parlamentul României decide. O minoritate, o majoritate poate propune un sistem electoral. Fiecare țară din Europa are propriul sistem electoral, adaptat nevoilor din țara respectivă. Nu există un model de bune practici, undeva în Europa, pe care România trebuie neapărat să-l urmeze. România trebuie să-și adapteze propriul sistem electoral în funcție de felul în care crede că cei aleși pot să reprezinte mai bine dorințele electoratului”, a mai declarat oficialul PSD.

Zetea vine cu o altă propunere.

„În calitate de președinte al Consiliului Județean, mi-aș dori un sistem unitar. Astăzi, toate sunt diferite. Aleșii locali sunt aleși uninominal, președinții și primarii. Consilierii locali sunt aleși pe liste, proporțional. Parlamentarii sunt aleși pe liste, proporțional. Președintele României este ales în două tururi. Avem un amalgam de sisteme electorale. Bine ar fi ca toate acestea să fie unificate, inclusiv pentru ca oamenii să înțeleagă mai ușor modul în care funcționează procesul electoral”, a mai declarat oficialul din nord-vestul țării.

Sorin Lavric (AUR): „Iată gândirea cinică de sorginte algebrică din mintea pesediștilor și liberalilor!”

AUR susține modificarea legii electorale. Senatorul Sorin Lavric arată cu degetul către PSD și PNL.

„AUR a fost de la bun început pentru alegeri locale în două tururi. Varianta cu un singur tur de scrutin a fost expresia vicleniei procedurale cu care PSD și PNL, fiind sigure că electoratul captiv al lor, majoritar în ultimele decenii, va împinge din primul tur în frunte edilii și consilierii lor, au respins mereu în Parlament o lege menită a institui două tururi”, a declarat parlamentarul, pentru Ziare.com.

Sorin Lavric a explicat de ce PSD și PNL nu doresc alegeri în două tururi.

„A organiza alegeri în două tururi presupune riscul că, prin adunarea voturilor celor care au ales candidații opoziției, rivalul de pe locul doi din primul tur îl poate învinge în al doilea tur pe învingătorul din primul tur. Iată gândirea cinică de sorginte algebrică din mintea pesediștilor și liberalilor. AUR pledează hotărât pentru două tururi”, a concluzionat senatorul.

Radu Enache, analist politic: „Dacă vrem un sistem și mai democratic, este obligatoriu să se treacă și la alegerea primarilor în două tururi de scrutin”

Cel mai corect și firesc ar fi ca alegerile locale să urmeze modelul prezidențialelor, alegeri în două tururi, este de părere analistul politic Radu Enache.

„Peste tot în lume, la nivelurile ridicate de reprezentare, alegerile se desfășoară în două tururi de scrutin, fie că e vorba despre președinte sau despre primari, alte funcții importante. Faptul că la noi alegerile au fost stabilite în două tururi de scrutin acest lucru ține de un context din trecut și de orbirea partidelor politice, ce mizează pe un câștig foarte scurt și cu rezultate foarte proaste pe termen lung. Dacă vrem un sistem și mai democratic, este obligatoriu să se treacă și la alegerea primarilor în două tururi de scrutin”, a declarat analistul politic, pentru Ziare.com.

