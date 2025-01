„Trebuie să recuperăm România tradițională și România anti-sistem. Nu ne trebuie candidați bizari”. Ministrul Educației subliniază „o problemă de securitate”

Ministrul Educației, Daniel David, a argumentat duminică, 26 ianuarie, că fostul senator Crin Antonescu poate fi un candidat al unității, după ce PNL s-a reunit în Consiliul Național pentru a-l confirma pe fostul șef al Senatului drept candidat unic. David spune că România este mai divizată ca oricând, iar partidul ar trebui să încerce să îi aducă pe români împreună.

David a vorbit despre ceea ce a numit „două probleme de siguranță națională”, plecând de la o lucrare scrisă acum aproape 10 ani.

„În 2015, am observat că un procent îngrijorător din populație - peste 40% - avea o problemă legată de alfabetizarea științifică și educațională. zona religioasă era plină de superstiții. Aproape în fiecare an am avut această situație, iar oameni cu acest profil au intrat în spațiul public. Critica mea este spre sistemul de educații, spre știință, către contextul care a abandonat acești oameni, care au intrat într-un context de pseudo-știință și pseudo-religie. Este responsabilitatea noastră să îi recuperăm”, a spus ministrul.

De la două la trei Românii

Fostul rector al Universității Babeș-Bolyaia spus că România trecea printr-un proces de modernizare, care a fostb întrerupt de alunecarea spre tendințe anti-democratice. Acum, România anti-sistem a ales „să dea foc instituțiilor”.

„În aceeași lucrare, spuneam că sunt două Românii - una tradițională, organizată ca o familie extinsă, care nu crede în instituții. Avem o românie modernă, care crede în instituții. Spunea că România tradițională se va moderniza. Am avut o neșansă istorică. În timpul acestui proces, instituțiile democratice au început să slăbească peste tot în lume. Acum, avem cel puțin trei românii - cea tradițională, a bunicilor noștri, care nu e împotriva instituțiilor euro-atlantice, dar se teme de ele, pentru că nu le înțelege. Avem o România anti-sistem, care nu are încredere în instituții, pentru că spun că nu funcționează bine și a ales să le dea foc, dominată de ură și frustrare. Avem o România modernă, cu încredere în spațiul euro-atlantic, dar care este uneori arogantă”, punctează David.

Problema de securitate

În acest context, românii sunt mai divizați decât oricând, conform universitarului. Candidatul comun al coaliției ar trebui să facă eforturi pentru a-i aduce împreună pe cetățeni. Acesta a făcut o aluzie la ultranaționalistul Călin Georgescu, numindu-l un „candidat bizar”.

„Diviziunea pun e la risc securitatea națională, aceasta este problema cu care ne confruntăm azi. Soluția ține de mai multe aspecte. Primul este că ne trebuie un candidat cu proiect de țară pentru o Românie euro-atlantică. Acest proiect înseamnă să readuci educația, știința și religia adevărată înapoi. Ar trebui să fie un președinte care unește România. România euro-atlantică trebuie măcar o vreme să își închidă frustrările, trebuie să recuperăm România tradițională și România anti-sistem. Să nu uităm că jumătate de țară nu s-a implicat în alegeri.

Nu avem nevoie de candidați bizari, ci de unul real, iar coaliția a considerat că acesta poate fi Crin Antonescu”, a spus ministrul Educației.

Drumul lui Antonescu spre candidatură

Consiliul Naţional al PNL s-a reunit, duminică, la Palatul Parlamentului pentru validarea candidaturii fostului preşedinte al partidului Crin Antonescu la alegerile prezidenţiale din luna mai.

Reuniunea Consiliului Naţional a fost convocată în urma deciziei din 13 ianuarie a Biroului Politic Naţional al PNL.

Pe 23 decembrie anul trecut, liderii PSD, PNL, UDMR şi reprezentantul minorităţilor au semnat protocolul coaliţiei. În acest context, Ilie Bolojan a anunţat că fostul preşedinte al liberalilor Crin Antonescu va fi candidatul susţinut de partidele din coaliţie pentru Preşedinţia României.

La începutul anului, Crin Antonescu a anunţat că el consideră suspendat acordul încheiat cu partidele din coaliţia de guvernare pentru susţinerea sa la funcţia de şef al statului, subliniind că aceasta nu înseamnă că nu mai are disponibilitatea de a candida, ci este nemulţumit de nehotărârea partidelor respective în ceea ce-l priveşte şi de lipsa unei date clare pentru desfăşurarea alegerilor.

Pe 16 ianuarie, Guvernul a aprobat hotărârea privind stabilirea datei alegerilor pentru preşedintele României. Prin această hotărâre s-a stabilit ziua de 4 mai ca dată pentru alegerea preşedintelui României.

Marţi, Consiliul Politic Naţional al PSD a validat candidatura lui Crin Antonescu la alegerile prezidenţiale, a anunţat social-democratul Radu Oprea.

Potrivit acestuia, s-a decis, totodată, convocarea unui Congres extraordinar al partidului în data de 2 februarie pentru susţinerea lui Antonescu la prezidenţiale.

