Se apropie alegerile în Republica Moldova. Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, se declară "încrezătoare" că voturile vor confirma direcția pro-europeană

Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, și-a exprimat speranța că, la apropiatele alegeri parlamentare din Republica Moldova, cetățenii ei vor confirma, prin voturile lor, direcția pro-europeană a țării.

Alegerile legislative din Republica Moldova sunt programate la data de 28 septembrie 2025. Discuții pe acest subiect s-au purtat, în ziua de 26 august, la București, cu prilejul participării ministrului Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, la Ziua Diplomației Române, informează site-ul Deschide.md.

"Partenerii UE vor continua să fie alături și să sprijine în contracararea destabilizărilor și protejarea alegerilor din 28 septembrie. Aici aș dori să subliniez importanța unei prezențe cât mai largi a cetățenilor la vot. Sunt încrezătoare că, la fel ca și în cazul referendumului pentru integrarea europeană și al scrutinului prezidențial, cetățenii vor reconfirma direcția și parcursul european. Aceasta este opțiunea care poate să le împlinească aspirațiile de viitor, iar beneficiile incontestabile ale integrării europene se fac deja simțite la nivelul cetățenilor: prin reforme, prin libera circulație, prin accesul la piața europeană a produselor din Republica Moldova, prin acces la studii”, a declarat Oana Țoiu.

La rândul lui, ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a afirmat că

„România și Republica Moldova sunt probabil cele mai apropiate state, pentru că avem un trecut comun, o limbă și o cultură comună. Dacă ne referim la podurile de flori, am ajuns, grație Guvernului României și al Republicii Moldova, să construim poduri peste Prut. Acest pod care acum se construiește este unul pentru autostrada Unirii, care va contribui la apropierea cetățenilor de pe cele două maluri”.

