Se apropie alegerile în Republica Moldova. Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, se declară "încrezătoare" că voturile vor confirma direcția pro-europeană

Autor: Mihai Diac
Marti, 26 August 2025, ora 21:58
274 citiri
Se apropie alegerile în Republica Moldova. Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, se declară "încrezătoare" că voturile vor confirma direcția pro-europeană
Ministra de Externe, Oana Ţoiu - Foto: Facebook / Ministerul Afacerilor Externe

Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, și-a exprimat speranța că, la apropiatele alegeri parlamentare din Republica Moldova, cetățenii ei vor confirma, prin voturile lor, direcția pro-europeană a țării.

Alegerile legislative din Republica Moldova sunt programate la data de 28 septembrie 2025. Discuții pe acest subiect s-au purtat, în ziua de 26 august, la București, cu prilejul participării ministrului Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, la Ziua Diplomației Române, informează site-ul Deschide.md.

"Partenerii UE vor continua să fie alături și să sprijine în contracararea destabilizărilor și protejarea alegerilor din 28 septembrie. Aici aș dori să subliniez importanța unei prezențe cât mai largi a cetățenilor la vot. Sunt încrezătoare că, la fel ca și în cazul referendumului pentru integrarea europeană și al scrutinului prezidențial, cetățenii vor reconfirma direcția și parcursul european. Aceasta este opțiunea care poate să le împlinească aspirațiile de viitor, iar beneficiile incontestabile ale integrării europene se fac deja simțite la nivelul cetățenilor: prin reforme, prin libera circulație, prin accesul la piața europeană a produselor din Republica Moldova, prin acces la studii”, a declarat Oana Țoiu.

La rândul lui, ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a afirmat că

„România și Republica Moldova sunt probabil cele mai apropiate state, pentru că avem un trecut comun, o limbă și o cultură comună. Dacă ne referim la podurile de flori, am ajuns, grație Guvernului României și al Republicii Moldova, să construim poduri peste Prut. Acest pod care acum se construiește este unul pentru autostrada Unirii, care va contribui la apropierea cetățenilor de pe cele două maluri”.

Președintele Nicușor Dan: „Republica Moldova trebuie să rămână o prioritate”. Ce spune despre Ucraina VIDEO
Președintele Nicușor Dan: „Republica Moldova trebuie să rămână o prioritate”. Ce spune despre Ucraina VIDEO
Republica Moldova trebuie să rămână o prioritate, a transmis, marți, 26 august, președintele Nicușor Dan, care s-a declarat optimist că cetățenii acestei țări vor continua să susțină...
Ce se întâmplă cu programul Visa Waiver pentru România. Anunțul făcut de Oana Ţoiu, ministrul Afacerilor Externe. "S-au întâmplat câteva lucruri"
Ce se întâmplă cu programul Visa Waiver pentru România. Anunțul făcut de Oana Ţoiu, ministrul Afacerilor Externe. "S-au întâmplat câteva lucruri"
Oana Ţoiu, ministrul Afacerilor Externe, a declarat marţi, 26 august, că nu există o diferenţă de opinii în privinţa subiectului Visa Waiver, menţionând că, în acest moment, se...
#alegeri, #Republica Moldova, #alegeri Republica Moldova, #alegeri parlamentare Republica Moldova, #MAE, #oana toiu, #UE Republica Moldova , #Republica Moldova
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Sarut la prima intalnire?". Emma Raducanu si Carlos Alcaraz au izbucnit in ras si au dat raspunsuri complet diferite
ObservatorNews.ro
Emil Constantinescu, revoltat de inchiderea Institutului Levantului. Ce fac 27 de angajati intr-un sediu luxos
DigiSport.ro
Alex Baluta prinde transferul carierei! Va fi coleg cu Heung-min Son si Hugo Lloris
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Se apropie alegerile în Republica Moldova. Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, se declară "încrezătoare" că voturile vor confirma direcția pro-europeană
  2. Incendiu violent la complexul "Dragonul Roșu" din București. Flăcările au cuprins 2.000 mp. Sunt degajări mari de fum VIDEO
  3. De la Kiev până la coridorul Suwałki, mlaștinile revin în prim plan ca scut defensiv al Europei
  4. Nicușor Dan ar fi avut observații, în ședința coaliției, asupra proiectului de modificare a pensiilor magistraților SURSE
  5. Președintele finlandez dezvăluie tacticile de negociere tipice Rusiei
  6. Marian Godină, întrebare către cei care îl numesc "prost, milițian cu 4 clase, dobitoc": "De ce o duceți rău în țara în care un nătărau ca mine o duce bine?"
  7. Culisele summit-ului din Alaska. Trump și Putin pregătesc o „pace energetică” în care Ucraina e moneda de schimb?
  8. Rusia se retrage oficial din tratatul european împotriva torturii. De ce este doar simbolică această măsură
  9. România oferă un nou sprijin militar pentru Ucraina și extinde capacitatea de instruire pentru militarii ucraineni
  10. Partidul lui Viktor Orban, indignat că primarul Budapestei a iluminat un pod peste Dunăre în culorile drapelului Ucrainei, de ziua națională a acesteia

Ultimele emisiuni

Acum 2 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...