Nivelul de civilizație la alegerile locale, rezultat al “României educate” probabil, generează dispute degradante între candidații angrenați în procesul electoral din 9 iunie.

De câteva zile, în special după apariția rezultatelor parțiale, asistăm la condamnări și victimizări pe bandă rulantă a candidaților USR, cu toată recuzita de e-mailuri, petiții, reclamații și plângeri penale privind fraudarea alegerilor, nepotrivirea cheilor proceselor verbale, dispariția a mii de buletine de vot, după opinia dumnealor, fiind suficiente motive să se procedeze la renumărarea voturilor, dacă se poate în piața publică, pentru că, pentru domniile lor, votul cetățenilor este sfânt și trebuie apărat cu orice preț.

Greu pot înțelege că din atâtea sesizări, reclamații, plângeri penale la Parchetul General, AEP, și alte instituții implicate în procesul electoral, unele din acestea au declarat, în comunicate oficiale, că nu au fost depuse nici un fel de reclamații din partea celor care, la TV, plini de emfază și indignare, anunțau cum au trimis “pe canale oficiale”(?!) reclamații privind furtul buletinelor de vot, fraude electorale și alte acțiuni “murdare”. Consecința a ce am văzut în media, timp de 4 zile, a fost că ieri 13 iunie, BEC a respins cererea d-nei C. Armand de renumărare a voturilor în Sectorul 1, între timp, cu toată întârzierea de care nu a fost străină nici primărița de la Sectorul 1, principalul responsabil pentru organizarea spațiilor unde trebuiau primite buletinele de vot și asigurarea transportului președinților secțiilor de votare, procesul de introducere a buletinelor de vot în sistemul informatic, s-a încheiat. Mai mult, la o secție unde s-a solicitat renumărarea și nu e clar cine a făcut această operațiune, au ieșit 20 de voturi trecute în plus la d-na Armand. Bineînțeles că despre astea stimata candidată n-a avut timp să facă vreo referire.

Ieri seară a fost făcută public decizia BEC sector 1, de atribuire a Primăriei sectorului 1 d-lui George Tuță-PNL. Acum, singurul sector rămas în aer este sectorul 2, unde trebuie să ia decizii, conform legii, Biroul Electoral de Sector, după analizarea dovezilor prezentate de reclamanți.

Este dureros că tocmai reprezentanții unui partid, care s-a vrut “al elitelor”, care dorea “o altfel de politică”, a ajuns să facă acest circ mediatic, dar când li se solicită probele, să nu aibă nimic de arătat.

Și mai dureros, că la aceste alegeri au fost observatori – din ce a declarat șeful AEP, cca. 45 de personalități străine – care, culmea, nu au observat nici o neregulă majoră în desfășurarea scrutinului electoral, căci nu cred că și domniile lor pot fi suspectați de parti pris-uri, dar impresia pe care am lăsat-o în mintea acestor observatori, după circul lansat, urmare a numărătorii parțiale, sigur nu este măgulitoare pentru națiunea noastră.

Poate fi adevărată opinia d-lui Bogdan Teodorescu, care a afirmat că tot circul ăsta post scrutin, a fost orchestrat pentru mobilizarea electoratului critic al USR și escamotarea rezultatelor dezastroase obținute de USR în Alianța Dreptei Unite. Și eu mă raliez la opinia dumnealui, căci nici eu nu pot înțelege cum, în timpul procesului electoral, totul era în regulă, semnăturile reprezentaților partidelor sunt pe procesele verbale, iar după rezultatele parțiale, începe dansul pe sârmă, sau alba neagra, la alegere. Și, culmea, tocmai la cei care trebuiau să reprezinte generația de mâine a politicii locale, care trebuiau să schimbe politicienii vechi, roși de vicii și sinecuri, din anii precedenți. Schimbul de mâine…

Îmi pare rău să cred că aceasta este adevărata imagine a celor de la USR, e greu de acceptat, de către oricine, când pierzi într-o competiție electorală. Dar te-ai întrebat, în cei 4 ani, când ai avut conducerea sectorului, orașului, județului, ai făcut tot ce a depins de tine ca cetățenii din acea zonă, unde ai fost primar sau președinte de Consiliu Județean, să o ducă mai bine?

De ce nu s-a întâmplat la Sibiu problema asta? Sau la Oradea, și pot continua …

Iar dacă ne ducem puțin în detaliile structurii demografice a sectoarelor capitalei, din ce am citit în presă, a ieșit un amănunt greu de explicat logic: zone preponderent locuite de persoane cu un nivel redus financiar sau de pensionari, vezi Dămăroaia, Bucureștii Noi, Chitila, au avut o pondere mare în decizia de a susține candidatul USR, deși ceva vizibil pentru ei, în acele zone, nu s-a întâmplat. Puțin greu de explicat, dacă nu a fost ceva miracol, că tot a fost Sărbătoarea Înălțării, ieri, 13 iunie. Am locuit ani buni în acea zona și cunosc bine structura populației de acolo. Și mai ales jocurile făcute, de-a lungul anilor, de “elitele” cartierelor menționate.

Pot fi de acord că în secolul 21, să stai 40 de ore, să introduci apoi niște procese verbale în Sistemul Informatic, e greu de rezistat, pot fi și erori din cauza oboselii, dar dacă la asta se mai adaugă și indiferența organizatorilor scrutinului, parcă e prea mult.

Legislația pe speța asta, stipulează că de organizarea primirii buletinelor de vot răspunde primarul zonei unde sunt arondate circumscripțiile respective. Iar ca obligații acesta trebuie să asigure pe cei de la BEC că:

este pregătit tehnic și înțelege procesele care le are de gestionat dupa scrutin;

că dispune de logistica necesară anvergurii zonei de care răspunde și are toată tehnica hardware la dispoziție, pentru introducerea simultană a proceselor verbale, corecte, dimensionarea numărului stațiilor de lucru, fiind iarăși apanajul organizatorului primăriei;

dacă, știind că se va depăși un timp rezonabil de așteptare (situații excepționale), te asiguri că cei care așteaptă, o fac într-un mediu civilizat, cu cel puțin un pahar de apă rece la dispoziție, nu ce am văzut în media.

Pentru că apare inerent întrebarea, dacă nu ai fost în stare să pregătești corespunzător desfășurarea civilizată a procesului de înrolare a proceselor verbale, cum știi să gestionezi activitatea sectorului la care candidezi? Și aici, nici matematica nu te salvează, căci ea este cinic de imparțială, e pe cifre, nu pe vorbe.

Surpriza acestor alegeri a fost succesul d-lui Nicușor Dan la acel scor, după părerea mea neacoperit de realizări, în cei 4 ani de mandat. Dar sunt de acord că nu pot judeca eu, un simplu cetățean, calitățile actualului primar. De ce pot spune că înțeleg mai greu, să fiu delicat, este pentru că de fiecare dată când ajung în București, trebuie să mă înarmez cu multă răbdare, să nu cumva să mai depind și de o oră anume, căci sunt mâncat. Traficul infernal în Capitală este piatra de moară de piciorul primarului în funcție, pentru că nimic nu s-a întâmplat… de 4 ani. Traseele de STB au îngustat și mai mult traficul, deci trebuia introdusă unda verde pe toate intersecțiile Capitalei, trebuia dacă nu aveai resurse pentru digitalizarea traficului, să scoți agenți ai poliției locale să spargă dopurile de trafic, cauzate de lipsa de civilizație a conducătorilor auto, consecință a decăderii gradului de civilizație la nivel național. Pauperizarea populației nu naște îngeri, iar educația din ce în ce mai precară (la ce ne-ar trebui?!) își arată roadele la fiecare intersecție din trafic.

Ca atare, pentru acest aspect eu aștept să văd soluții matematice pentru rezolvarea ambuteiajelor din trafic, care, pe fiecare din noi, ne costă, în fiecare zi, cel puțin 2-3 ore. Să nu mai vorbim de problema ecologică care rezultă din eliminarea staționarii atâtor mașini în trafic, atât de mult.

Oricum, alegerile locale s-au terminat, sau se vor termina curând, dar ce rămâne este grav. Nivelul de civilizație, căzut în groapa imposturii și a interesului meschin, se va recupera greu, oricum, nu curând.

Pentru asta e nevoie de exemple și în administrația locală, de oameni de stat, civilizați, care se comportă responsabil și articulat, în cadrul legal, permis de legile în vigoare, nu de isterii, țipete, acuzații fără acoperire, doar pentru că ceea ce părea speranța unei reușite, s-a năruit la examenul cu electoratul.

Doru Sinca este de profesie inginer, absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti, in prezent pensionar.

