Opinie: Crin Antonescu, un candidat captiv al coaliției

Coaliția de guvernare are nevoie ca de aer de câștigarea alegerilor prezidențiale, în caz contrar existând riscul major să se destrame. La fel și Marcel Ciolacu, pentru a-și păstra scaunul de la Palatul Victoria.

Candidatura lui Crin Antonescu din partea coaliției a fost o alegere greșită, de care partidele din arcul guvernamental se pare că și-au dat seama prea târziu. S-au grăbit să desemneze un candidat slab, care să fie captiv majorității guvernamentale, de altfel destul de fragilă, în dauna unei soluții care să scoată în față o personalitate de tipul Ilie Bolojan. Sau chiar pe Ilie Bolojan, un politician hotărât, reformator, deschis, care să nu se bată cu pumnul în piept și care să nu fie perceput de electorat ca om al sistemului.

Dacă un alt candidat va reuși să câștige alegerile, de pildă Nicușor Dan, el va avea determinarea și instrumentele să creeze o altă majoritate parlamentară, în cazul de față una din care să nu lipsească USR.

„Dacă Antonescu pierde, coaliția nu poate merge mai departe“, a declarat președintele UDMR Kelemen Hunor într-o intervenție la Digi24. El a adăugat că dacă actuala majoritate parlamentară, care are 3.000 de primari, nu are capacitatea de a câștiga alegerile prezidențiale, „înseamnă că nu are suport în societate“.

Pe cine ar promova Crin Antonescu la Cotroceni

Candidatul din partea coaliției de guvernare la alegerile prezidențiale face gafă după gafă. Spune că are de pe acum numeroase personalități cu care ar lucra dacă va ajunge președinte, una dintre acestea fiind sociologul Dan Dungaciu, al cărui nume a fost vehiculat ca posibil candidat din partea AUR în cazul în care George Simion ar fi fost oprit de BEC sau CCR să candideze. El a declarat la podcastul „HAI LIVE! cu Turcescu“ că nu îi împărtășește neapărat toate analizele, dar că „pe un om ca domnul Dungaciu l-aș vrea, ca să spun așa, în anturajul meu de lucru, pentru că este bun. Nu e putinist, după părerea mea“.

Dan Dungaciu a fost trimis în judecată de DNA pentru infracțiunea de abuz în serviciu, iar dacă în următoarele opt luni instanța nu va da un verdict definitiv, fapta se va prescrie.

Potrivit unei anchete realizate de G4Media, în anii ᾿90, ca redactor și ulterior redactor-șef al revistei „Mișcarea“, editată de „Mișcarea pentru România“, Dan Dungaciu ar fi elogiat Mișcarea Legionară și figura lui Corneliu Zelea Codreanu. Într-unul din articole, Dungaciu scria că se evită discutarea „obiectivă a Mișcării Legionare, cu ce a avut ea bun și rău“, iar într-un număr al publicației era anunțat articolul „Holocaustul – o minciună mare cât secolul“.

Se pare că istoricul Crin Antonescu și-a uitat cursurile de la facultate în diferitele birouri confortabile ale politicianului.

George Simion și Anamaria Gavrilă – unde-s doi puterea crește?

Un sondaj AtlasIntel pentru HotNews, realizat între 13-15 martie, prezintă două scenarii pentru primul tur al alegerilor prezidențiale din 4 mai. Dacă din partea extremiștilor ar candida George Simion, ar obține 30,4% din voturi, urmat de Nicușor Dan, cu 26% și de Crin Antonescu, 17,9%.

În scenariul în care Anamaria Gavrilă ar fi candidatul aceleiași tabere, ea ar obține 30,2% din voturi, urmată de Nicușor Dan, cu 25,3%, și de Crin Antonescu, 17,7%. În ambele scenarii, 80% din votanții lui Călin Georgescu ar merge spre George Simion, respectiv Anamaria Gavrilă.

Procentele pe care le-ar obține candidații în cele două scenarii sunt trase la indigo, ridicând întrebări asupra acurateții sondajului. Înțelegerea dintre Simion și Gavrilă că dacă unuia îi va fi respinsă candidatura, celălalt va prelua ștafeta, se află pe loc-repaos, după ce amândoi au rămas în cursă. Niciunul nu a anunțat până acum că se va retrage, iar termenul este 20 martie.

Într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS, lidera POT a dat tot ce a putut mai mult în materie de exprimare coerentă: „Tot ce vedem noi că se întâmplă este un semn pozitiv, că unitatea aceasta a celor două partide, împreună cu domnul C.G, a planului, a conlucrării, este ceva puternic, pe care sistemul nu îl găsește ușor de trecut peste.“

În niciun sondaj de opinie de la intrarea oficială a lui Crin Antonescu în cursa pentru prezidențiale, candidatul coaliției nu a depășit locul trei, după candidatul extremiștilor și Nicușor Dan. De fiecare dată l-au despărțit cel puțin zece procente de primul clasat. După cum arată acum tabla de joc, în turul doi se vor clasa George Simion și Nicușor Dan.

Dar lucrurile sunt în plină desfășurare, iar surprizele pot veni din aceeași zonă a puterii oculte care l-a scos în lumina reflectoarelor pe Călin Georgescu.

