Alegeri în Capitală. Pe ce fobie mizează PSD - „Dacă se află pe buletinul de vot și Ciucu, și Drulă, USR e condamnat la irelevanță”

Alegerile pentru Primăria Capitalei generează tot mai multe reacții publice pe măsură ce data organizării lor se apropie. Actualul primar al Sectorului 4, Daniel Băluță (PSD), conduce în intențiile de vot pentru funcția de primar general al Capitalei, cu 25%, potrivit unui sondaj CURS publicat duminică. Pe locul al doilea se află, la egalitate, Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL), fiecare cu 18%. În sondaj nu a fost inclus primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, susținut de aripa Thuma din PNL pentru a candida.

Situația politică din coaliția de guvernare complică și mai mult tabloul electoral având în vedere că PSD a ridicat condiția ca fiecare partid să aibă propriul candidat, ceea ce ar putea fragmenta votul. Pe de altă parte, o coaliție între partidele de guvernare la Capitală este greu de luat în calcul.

În ceea ce privește calendarul alegerilor, premierul Ilie Bolojan a recent că săptămâna aceasta va propune stabilirea datei pentru scrutinul de alegere a primarului general al Capitalei. Potrivit premierului, există două posibile date: ultima duminică din noiembrie (30 noiembrie) sau prima duminică din decembrie (7 decembrie).

Analistul politic și consultantul în comunicare Cristian Roșu a spus, într-un dialog cu Ziare.com, că actuala coaliție de guvernare se află într-un punct critic, în care fiecare partid acționează exclusiv pentru propriul interes electoral, fără coordonare și fără o strategie comună.

„USR nu va putea avea niciodată un candidat comun cu PSD în București”

Potrivit analistului, PSD mizează pe dezbinarea partidelor de dreapta, profitând de imposibilitatea unei alianțe între PNL și USR în Capitală.

„În acest moment, fiecare partid din coaliția de guvernare joacă strict în interesul propriu. De ce? Pentru că toate cele trei partide mari – PSD, PNL și USR – au nevoie de o victorie simbolică. E vorba nu doar de voturi, ci și de prestigiu intern și validare națională.

PSD știe foarte bine că USR nu va putea avea niciodată un candidat comun cu PSD în București. Așa că mizează exact pe această fobie reciprocă: vrea ca fiecare partid să vină cu propriul candidat, pentru a fragmenta votul dreptei, ceea ce îl avantajează net. Nu e interesat acum să se înțeleagă nici cu PNL, nici cu USR – ci doar să asiste din umbră la conflictul inevitabil dintre ele”, a opinat Cristi Roșu pentru Ziare.com.

Alianță PNL-USR - „nu din prietenie, ci din disperare”

La rândul său, indică analistul, USR ar încerca o apropiere de liberali, însă nu din rațiuni ideologice, ci din nevoie strategică.

„USR, la rândul său, are un interes existențial să obțină o înțelegere cu PNL, pentru că doar așa Cătălin Drulă are o minimă șansă. Dacă se află pe buletinul de vot și Ciucu, și Drulă, USR e condamnat la irelevanță. Și asta o știu toți în partid. De aici și forțarea alianței cu PNL – nu din prietenie, ci din disperare”, a afirmat Cristian Roșu pentru Ziare.com.

„Luptă internă nevăzută între tabăra lui Ciprian Ciucu și varianta Sebastian Bujduveanu”

Cristian Roșu indică faptul că, în interiorul PNL, lucrurile sunt și mai complicate. Partidul ar fi prins între tabere interne și indecizie privind candidatul propriu la București.

„PNL e, însă, blocat intern. Are deja o luptă internă nevăzută între tabăra lui Ciprian Ciucu și varianta Sebastian Bujduveanu. Nimeni din partid nu se gândește serios să îl susțină pe Drulă, dar nici nu are clar cine e candidatul cu șanse reale. În loc să joace strategic, PNL consumă timp și energie pe lupte de orgolii, ceea ce îl slăbește în fața adversarilor”, a spus Cristian Roșu pentru Ziare.com.

„Jocurile de genul retragerii în favoarea celui mai bine cotat candidat, tot mai greu de implementat”

Consultantul în comunicare Cristian Roșu consideră că toate cele trei partide – PSD, PNL și USR – vor merge cel puțin o perioadă cu propriii candidați, iar eventualele retrageri, dacă vor exista, vor fi tardive și fără impact semnificativ.

„În acest peisaj tensionat, "jocurile" de genul retragerii în favoarea celui mai bine cotat candidat sunt tot mai greu de implementat. Ele presupun încredere, coordonare și voință comună, iar acestea lipsesc cu desăvârșire în actuala coaliție. Niciun lider nu mai are forța de a impune o astfel de decizie, iar publicul, între timp, devine imun la astfel de strategii transparente și cinice.

În concluzie, e foarte probabil ca toate cele trei partide să aibă propriul candidat, cel puțin până foarte aproape de alegeri. Iar dacă vor exista retrageri, acestea vor fi tardive, necoordonate și fără efect major. PSD mizează pe asta. USR se teme de asta. Iar PNL... încă nu a decis pentru ce joacă”, a menționat Cristian Roșu pentru Ziare.com.

