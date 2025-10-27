PSD, vinovatul de serviciu pentru organizarea tardivă a alegerilor pentru PMB, acuză Drulă: „Sabotaj evident!”. Explicația „social-democraților”

Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor, candidat din partea USR la Primăria Capitalei, își exprimă nemulțumirea față de organizarea tardivă a alegerilor, în București.

Potrivit legii electorale, alegerile locale trebuie organizate în termen de 90 de zile calendaristice de la vacantarea funcției. Pe 16 septembrie, partidul AUR a sesizat Guvernul la Parchetul General, pentru nerespectarea legii electorale.

„Astăzi, AUR a depus un denunţ penal la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie împotriva reprezentanţilor Guvernului şi AEP, pentru abuz în serviciu şi împiedicarea exercitării drepturilor electorale”, a transmis formațiunea de opoziție, printr-un comunicat de presă. Guvernul şi AEP „au blocat intenţionat organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei, deşi mandatul lui Nicuşor Dan a încetat pe 26 mai 2025, iar termenul legal a expirat pe data de 3 septembrie”, au mai transmis liderii AUR.

Cătălin Drulă (USR): „A fost un sabotaj evident din partea PSD, care se teme de votul bucureștenilor”

Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor, fost președinte USR / FOTO: Facebook, Cătălin Drulă

Coaliția de guvernare Bolojan (PSD+PNL+USR+UDMR) a stabilit abia marți, 21 octombrie, organizarea alegerilor pentru funcția de primar al Bucureștiului. Scrutinul, cu un singur tur, va avea loc abia pe 7 decembrie 2025, deci cu trei luni mai târziu decât termenul prevăzut de lege. Vina cui e? PSD este acuzat de sabotaj, de către Cătălin Drulă.

„A fost un sabotaj evident din partea PSD, care se teme de votul bucureștenilor. Legea e clară, iar amânarea alegerilor pentru Primăria Capitalei este o încălcare directă a acesteia. Când știi că ai pierdut încrederea oamenilor, apelezi la tertipuri ca să mai câștigi timp. Exact asta s-a întâmplat”, a declarat Drulă, pentru Ziare.com.

În opinia fostului lider USR, tabăra PSD va fi sancționată la vot.

„Cei care au blocat organizarea alegerilor trebuie să răspundă politic. Nu poți călca legea în picioare doar pentru avantaje electorale. În final, sancțiunea cea mai puternică o vor da cetățenii, la vot. Bucureștenii văd foarte bine cine apără legea și cine o încalcă”, a transmis fostul ministru al Transporturilor.

Gabriel Zetea (PSD): „A suprapune disensiunile din coaliție o perioadă electorală nu e cel mai inspirat lucru”

Gabriel Zetea, vicepreședinte PSD / FOTO: Gabriel Valer Zetea, Facebook

Ziare.com a solicitat un punct de vedere, pe marginea acestui subiect, și de la PSD. Gabriel Zetea, președinte al Consiliului Județean Maramureș, vicepreședinte al formațiunii aflate de guvernare, susține că organizarea alegerilor în 2026 ar fi fost o variantă mai bună.

„Guvernul este cel care organizează alegerile, nu partidele politice. Partidele politice pot avea un punct de vedere, iar PSD și-a exprimat un punct de vedere legitim, acela că în contextul actual, având în vedere disensiunile care sunt în coaliție, a suprapune pe aceste disensiuni o perioadă electorală, nu era cel mai inspirat lucru, pentru că nu am face decât să copiem greșelile din anul 2024. La acel moment, o coaliție aflată la guvernare, PSD și PNL a pus pe locul 2 buna guvernare pentru a face loc unor calupuri de alegeri, lucru care a dus la disensiuni majore în coaliție și la lipsa unor decizii care să facă exact ce ne dorim cu toții, reforma”, a declarat Zetea.

PSD nu s-a gândit vreodată să susțină vreun candidat de la PNL sau USR, pentru PMB, sugerează liderul din Maramureș.

„Noi am spus în acest an că cel mai important va fi să facem reformele pe care le-am promis oamenilor, să ne concentrăm mai puțin pe orgoliile politice ale celor care-și doresc să ocupe funcții în administrația locală, urmând ca la începutul anului următor să fi putut face alegeri. Dar Guvernul a decis că vor fi alegeri în acest an. Ca atare, am cerut în coaliție ca măcar acest lucru să mai existe și anume respectul. Respectul între partidele aflate la guvernare: fiecare partid din cadrul coaliției să aibă propriul ei candidat, tocmai pentru a încerca să diminuăm o parte din orgoliile care vor apărea în campaniile electorale”, a mai precizat Zetea, pentru Ziare.com.

Radu Enache, specialist în comunicare politică: „Întotdeauna va exista un artificiu juridic pentru a justifica această neorganizare a alegerilor la timp”

Radu Enache, analist politic / FOTO: Strategikon (YouTube), Unsplash.com

Radu Enache, analist politic și specialist în comunicare politică, susține că în ultimele luni au demonstrat faptul că pentru București, indiferent că există sau nu primar general, acest lucru are un impact minor în viața cotidiană a cetățenilor.

„E greu de spus cine e vinovat și cine ar trebui să răspundă. Mai întâi, și dacă nu s-au făcut alegeri cu patru luni, bucureșteanul de rând, care merge la serviciu, nu a observat nimic, nici în bine, nici în rău. Nu e o situație care să implice o paralizie a administrației sau cine știe ce.

Întotdeauna va exista un artificiu juridic pentru a justifica această neorganizare a alegerilor la timp. Nimeni nu va fi tras la răspundere, vreodată. Dacă niște bucureșteni foarte civici ar fi ieșit de acum patru luni în stradă să scandeze seară de seară că vor alegeri... Cred că ne facem iluzii. De ce? Pentru că nu interesează pe nimeni”, a declarat Enache, pentru Ziare.com.

Nu doar cetățenii, persoane fizice, au interesul de a susține un anumit candidat, ci inclusiv marile afaceri, care au contracte cu statul, avertizează analistul.

„Asta arată că, de fapt, funcția de primar general, cel puțin din punct de vedere politic, este adjudecată de niște forțe politice cam ca și funcția de președinte al României și la fel, în cazul funcției de primar în câteva orașe ale țării. Aceste orașe sunt, în primul rând, niște orașe cu niște bugete foarte mari. Bugete mari înseamnă, de fapt, asigurarea acestor centre de putere că investițiile sau cheltuiala bugetului, în general, se va face cu favorizarea unor anumite firme. Vedem că în marile orașe avem firme mari care se ocupă cu distribuție: curent, gaz, apă etc. Avem firme foarte mari care se ocupă de retail, firme foarte mari care se ocupă, nu cât ar trebui, de unități productive - fabrici, uzine etc. Toate aceste elemente pe care le-am enumerat sunt elemente controlate de firme străine. Asta e poate verifica foarte ușor la Registrul Comerțului.

Deci e vorba despre o modalitate prin care aceste bugete sunt stabile și asigurate pentru susținerea intereselor acestor firme mari, străine. Sigur, în localitățile foarte mici nu există nici supermarket, nici firme mari de distribuție, iar investițiile în producție, cu atât mai puțin. Ei bine, aceste companii nu sunt interesate de aceste localități mici, comune etc. Aceste centre de putere interesează, unde bugetele sunt mari și merită să stai 'mufat'. Prin urmare, din acest punct de vedere, faptul că la București este un primar general interimar și alegerile se amână nu e atât de grav, iar cetățeanul normal nu resimte o atingere a intereselor sale de cetățean”, a mai precizat Enache.

Scenariul „pro-europeni” vs. „suveraniști”, reluat și la Primăria Bucureștiului?

Sondaj de opinie Avangarde, Primăria Capitalei, octombrie 2025 / FOTO: Avangarde

În opinia analistului, forțele din arcul guvernamental vor face front comun și pentru PMB, în eventualitatea în care un candidat al „polului suveranist” va fi cotat cu mari șase de a câștiga Primăria. Specialistul în comunicare politică oferă exemplu de referință alegerile prezidențiale.

„Din punctul meu de vedere, Nicușor Dan a fost pregătit pentru a ajunge președintele României, dar nu acum, nu din 2025, ci probabil, din 2030 sau din 2035. Dacă ar fi fost pregătit, el ar fi venit cu un program, cu o viziune care să entuziasmeze electoratul într-o perspectivă de schimbare a șefului statului. Nicușor Dan nu a candidat în iarna lui 2024. Nimeni nu și-a pus problema. Și oare de ce, din martie-aprilie s-a răzgândit atât de brusc? Răspunsul este că probabil, doamna Lasconi, care era favorita zonei USR din România, a performat foarte prost. Dacă țin bine minte, sondajele care au fost făcute până în 6 decembrie 2024, imediat după turul 1, îl dădeau învingător pe Călin Georgescu și nu oricum, ci cu un scor de 70% la 30%, pe acolo. Acesta a fost unul dintre principalele motive pentru care au fost anulate alegerile. Dacă atunci sondajele ar fi dat 50-50% sau un pic în plus pentru doamna Lasconi, sigur că nimeni nu ar fi anulat alegerile. Problema deci, cu alegerile prezidențiale nu a fost doar că nu trebuia să câștige Călin Georgescu, ci că trebuia să câștige neapărat cineva care era de acea parte politică (tabăra ‘pro-europeană’). Asta e părerea mea.

Prin urmare, prin 2025, aceste centre de putere din Europa - gurile rele spun că și din Franța - au tras de timp în așa fel încât să poată fi extras Nicușor Dan de la Primărie și plasat candidat la președinție, iar mai apoi, să câștige. Faptul că Nicușor Dan nu era pregătit pentru președinție, în 2025, se vede limpede din prestația domniei sale de la alegeri până acum, o prestație cu mult sub cea a unui șef de stat sau mai exact, a unui șef de stat respectat”, a transmis Enache.

În opinia analistului, este posibil ca electoratul AUR să devină fragmentat, pentru alegerile la PMB.

„Prin urmare, amânarea cu patru luni a alegerilor are rost pentru pregătirea unui candidat care să poată câștiga primăria, care să vină din partea forțelor ‘pro-europene’, apropiate de USR - un partid de 12%, dar care în economia statului român acționează ca și cum ar avea peste 50%. În acest moment, sondajele dau ca principal partid în România partidul AUR, în mod evident, neagreat de ‘pro-europeni’ și mai ales, de zona USR. Cum să faci să ajungi să câștigi cu un candidat din primul tur, când există trei partide din coaliția guvernamentală (PSD, PNL, USR) și toate doresc să aibă câte un candidat? Vom vedea.

În primă instanță, se va filtra candidatura unuia dintre candidații ‘pro-europeni’ din arcul guvernamental. În al doilea rând, se va multiplica oferta, în așa fel încât simpatizanții AUR să aibă mai mulți candidați și în al treilea rând, probabil că vom asista la tot felul de lovituri de teatru, invalidări de candidaturi, pe ultima sută de metri, astfel încât sondajele și focus grupurile reale, chiar înaintea alegerilor să asigure forțele ‘pro-europene’ că cel care va fi candidatul lor va câștiga în fața unor candidați AUR sau independenți, mai vocali sau bine poziționați împotriva actualului ad guvernamental”, a concluzionat Radu Enache, pentru Ziare.com.

