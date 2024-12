Problema lu’ "Traiască România" (sau Cum ar putea să fie făcută România măreață dacă planul e contrar intereselor ei?)

În preajma zilei naționale a României este și mai vizibil decât în restul anului că marea majoritate a românilor își iubesc țara.

„Trăiască România!” și „La mulți ani, România!” este, de altfel, pe buzele mai tuturor.

Dar este la fel de vizibil tot timpul anului (și de mulți ani) și că sunt multe dovezi de acțiuni contrare interesului general prin țară.

În plus, calitatea medie a clasei politice și a guvernanților pare să fi mers înspre mai rău în ultimele cicluri electorale.

Aceasta deși toți candidații la diverse funcții din ultimele zeci de ani - inclusiv la alegerile de anul acesta - au fost campioni la proclamarea iubirii pentru România, respectului pentru popor și credinței în Dumnezeu.

O primă învățătură de minte pentru noi toți, românii, ar fi aceea că declarațiile de patriotism nu înseamnă absolut nimic în sine și că nu ar trebui evaluat niciun român, inclusiv vreun candidat la vreo funcție publică, după cât spune că iubește România, poporul sau pe Dumnezeu.

O a doua învățătură de minte ar fi aceea că se poate întotdeauna și mai rău și că mai toți ne-am mai păcălit în trecut la vot. Adică nu are vreo bază rațională să presupunem că un candidat ar fi mai bun pentru România față de un altul doar pentru că nu a mai candidat în trecut sau pentru că ar recita mai frumos declarațiile de iubire și respect de tipul de mai sus și nici să fim 100% convinși că am identificat la un moment dat cel mai bun candidat pentru țară dintre cei înscriși într-o cursă electorală.

Ads

Cum să alegem, totuși, un reprezentant pentru o funcție publică? Concluzia logică a celor de mai sus ar fi că - ce contează cel mai mult, de fapt, este dacă ce propune efectiv un candidat e bun pentru România și dacă ce gândește e corect pentru țară.

Desigur, contează și dacă va și face ce a spus, dar dacă însuși planul e prost pentru România – partea a doua nu ar mai conta (ba chiar am putea ajunge să ne rugăm să nu-l implementeze).

Or, aici apare o problemă foarte importantă de avut în vedere - lumea actuală fiind complexă, nu mai este ușor să apreciem rapid dacă planul unui candidat pentru o funcție publică e cu adevărat bun pentru România.

Astfel, până acum aproximativ 100 de ani, lumea era mult mai simplă și era mult mai ușor de conștientizat dacă cineva minte, fură, e un fals profet, e un nepriceput etc. Adică, mai toată lumea avea informație suficientă pentru a aprecia corect dacă ce spunea cineva se potrivea, de regulă, cu ce făcea.

În prezent, însă, într-o lume în care în România sunt peste 4400 de meserii în Clasificarea Ocupațiilor (COR), peste 600 de coduri CAEN, peste 85,000 de acte normative și întrepătrunderi între 5 revoluții industriale și între dinamici economice, populaționale, tehnologice, geopolitice, sociologice și de comunicare cu interferențe sau chiar origini globale – situația e foarte diferită.

Ads

Adică, dacă de la o „căruță”, am construit o „flotă de mașini sofisticate”, aparența de corectitudine e importantă, dar ce știe și ce vrea să facă un „reprezentant” cu „flota de mașini” poate fi mult mai important în practică pentru o țară, inclusiv pentru a aprecia moralitatea reprezentantului.

O abordare bazată pe percepții în grabă și pe informație redusă ne poate împinge să mergem pe varianta aparenței de corectitudine/moralitate – dar corectitudinea reală nu mai poate fi ruptă în prezent de pricepere. De exemplu, cineva poate să nu fure un șurub în mod direct, dar dacă strică „flota de mașini” sau o lovește de garduri ar „fura” tuturor pasagerilor însăși posibilitatea unui viitor prosper.

Aceasta nu înseamnă că aparența de corectitudine a cuiva nu rămâne importantă. Dar la o țară - fiind un ansamblu foarte complex - trebuie atenție la ce idei și propuneri de modificare se vehiculează pentru a aprecia dacă nu pot face mult rău, în loc de bine.

Ads

Pentru că în campania pentru alegerile prezidențiale de anul acesta s-au vehiculat mai multe idei decât de obicei cu privire la schimbarea țării, am exemplificat mai jos câteva dintre cele despre care cred că ar putea face foarte mult rău României sau care reflectă multă manipulare:

1. Unele mesaje au susținut că dacă nu ar fi votat un anumit candidat, România ar alege războiul, pe când, dacă acesta ar fi votat, ar alege pacea

Sunt mândru că sunt român, dar, dacă stăm să ne gândim puțin logic, este evident că SUA nu va face război sau pace cu Rusia (și, eventual, cu China) în funcție de vreun candidat la prezidențiale din România și că niciuna din țările respective nu va aștepta după calitățile de negociator ale candidaților de pe la noi pentru așa ceva.

Este, însă, posibil, să se discute în 2025 sfere de influență modificate și - dacă România „se cere” prostește singură să intre în altă sferă decât cea occidentală - să ni se îndeplinească o astfel de dorință, pe ideea că reconfigurarea unor sfere de influență tinde, în general, să țină cont de situația „din teren”.

Ads

Legat de acest aspect, mai trebuie înțeles că România nici nu ar alege vreo „pace” ca atare doar pentru că ar cere formal pacea.

Dacă am rămâne în NATO ca membru obișnuit – ar trebui să ne pregătim militar în continuare și să participăm la exerciții și operațiuni NATO, tocmai pentru a descuraja conflicte și contracara schimbări de sfere de influență care să ne privească, NATO fiind o alianță militară în care mai sunt zeci de alte țări, inclusiv Germania, Franța, UK sau Italia.

Dacă vrem pace, cumva, „în absolut”, am asuma o poziție care nu ar mai fi compatibilă din punct de vedere logic cu apartenența la o alianță militară. Nu am putea, astfel, rămâne mult timp în NATO cu mesajul că e bine acolo pentru a fi protejați, dar nimeni să nu se aștepte la ceva de la noi, că noi suntem oameni pașnici și nu vom mișca un deget, militar, indiferent de ce se întâmplă raportat la Tratatul NATO.

Renunțarea la orice posibilitate de relevanță geopolitică este fix ce cere Vladimir Putin Ucrainei (cu 3 ani de război în spate) – respectiv, să fie neutră și necooptată de NATO sau UE. Or, ca să devenim o țară neutră în zona geografică în care ne aflăm- nu ar fi suveranitate pentru noi, ci no man’s land - o țară-balama între sfere de influență și ocolită de mulți investitori serioși. Am fi, practic, ca un copil mic care își acoperă ochii și crede că nu este văzut de nimeni.

Ads

Nu ar fi nicio negociere măreață, ci o poziționare înainte de negocierea efectivă care ne-ar putea lua mult din posibilitatea reală de a influența locul nostru final în ce se va discuta. Practic, am negocia foarte prost și prematur cu noi înșine.

Un astfel de statut ne-ar și duce gradual economic spre nivelul Belarus și am fi victimele unei concurențe economice mult mai mari și ale unui război hibrid intensificat și mult diversificat pentru că am ieși de sub umbrelele de protecție ale UE și NATO.

Asta în contextul în care suedezii și finlandezii tocmai s-au alăturat NATO anul trecut.

2. Pe partea economică, planul aceluiași candidat care vehiculează aducerea păcii ar fi ca România să devină măreață prin agricultură (hrană) și minerit (inclusiv aur) prin forțe proprii

Apropos de cele peste 4400 de meserii din România la care m-am referit mai sus, este clar că un astfel de plan a fost făcut de cineva care nu se pricepe deloc la politici publice sau care este de rea credință.

Ads

Seamănă mult cu planul Valev 1 (sovietic) din aprilie 1964 prin care se urmărea specializarea a 100.000km pătrati din România (și bucăți din Bulgaria și Ucraina) pe agricultură. Gheorghe Gheorghiu Dej s-a opus atunci pentru că până și comuniștii români staliniști voiau o economie cu valoare adăugată cât mai mare pentru români.

Doar că mesajele actuale de pe internet vorbesc de un fel de plan Valev de două ori mai mare - pentru că acum ar trebui ca mai toți românii să trăiască din agricultură (nu doar pe aproape jumătate din teritoriul țării), mai puțin în zonele în care s-ar face minerit.

Planul Valev era depășit și în 1964. În prezent, agricultura reprezintă sub 4% din PIB-ul României, iar media UE este de aprox. 1,6% din PIB (și asta incluzând și partea de păduri și de pescuit) 2. Este și logic să fie așa pentru că revoluțiile industriale au o valoare adăugată mai mare și au redus ponderea agriculturii în economie. Aproximativ 26% din exporturile actuale ale României țin de industria auto, de exemplu.

Ads

Când agricultura României era ramura economică principală, România era o țară foarte săracă (și așa am și redeveni foarte rapid dacă am încerca să implementăm ideea de mai sus).

Cu privire la minerit – personal sunt în favoarea folosirii rapide și cu cap a resurselor pe care România le are, dar mineritul nu ar putea compensa decât o parte limitată din nevoile economice ale României chiar și dacă ar reveni de mâine la nivelul din 1989. În plus, o dezvoltare de mine doar prin eforturi pur românești – cum se vehiculează pe internet - este, pur și simplu, nerealistă la vreo scară care să conteze în viitorul previzibil.

Legat de aur, conform site-ului BNR 3, toată rezerva actuală de aur a României este de aproximativ 103.6 tone și valorează aproximativ 8,4 miliarde euro în prezent. Sunt mulți bani, dar reprezintă sub 3% din PIB-ul României din 2023.

Cel mai mare zăcământ de aur din România este estimat la aproximativ 314 tone (cam de 3 ori cât rezerva actuală a BNR), dar nu e clar dacă se poate recupera integral. Din nou – mulți bani, dar ar fi până în 10% din PIB-ul României dintr-un singur an. În plus, România s-a împrumutat peste 180 de miliarde de euro în ultimii 34 de ani 4 și exploatarea unor astfel de zăcăminte ar dura cu totul decenii (adică, beneficiile ar veni doar gradual).

În concluzie cu privire la acest punct, agricultura și mineritul sunt activități necesare României. Dar ele nu reprezintă activități principale decât în câteva țări africane sărace și nu pot reduce semnificativ îndatorarea.

Orice plan de țară axat pe aceste activități ar trebui respins ca iresponsabil și contrar intereselor României.

3. Unele mesaje au susținut că mișcarea numită „suveranistă” de la noi ar avea binecuvântarea lui Donald Trump, ba chiar că acesta a generat-o

Par mesaje tipice de trolli (inclusiv invocarea hazlie a unor amiciții personale cu persoane care au sediul în clădirea Trump, precum și anunțarea unor susțineri din zone marginale politic în SUA și care nici nu s-au mai concretizat, în general).

Donald Trump nu are niciun interes să fie modificări în zonă care să slăbească influența SUA în favoarea Rusiei și nu ar fi susținut nici folosirea unei companii pe care a atacat-o de numeroase ori în SUA – Tik-Tok - pentru a sprijini unii candidați.

Dacă chiar dorea să susțină un candidat anume, era suficient să spună la un moment dat 2 secunde în fața unei camere TV că îl vede favorabil.

De asemenea, ideea cu pacea cu orice preț e total opusă așteptării lui Trump ca fiecare stat membru NATO să-și crească contribuția la efortul general și la propria pregătire (presupunând că am rămâne în NATO). Donald Trump nici nu își propune să ducă SUA înapoi în timp în epoca agrară, ci pe culmile tehnologiei.

Pare mult mai logic ca mesaje de tipul de mai sus să facă parte dintr-o mișcare de manipulare sprijinită de Rusia pentru a facilita ascensiunea în România a unui candidat favorabil acesteia (cu alte vederi geopolitice decât cele de până acum) până la venirea lui Trump oficial la putere, pentru a-l pune în fața faptului împlinit și a se argumenta că el e pentru respectarea dorinței suverane a statelor etc.

Că o astfel de modificare ne-ar plasa prostește în no man’s land și ne-ar exclude în mare parte din joc până să înceapă negocierile - am explicat mai sus. Riscul major pentru România este subliniat și de cotidianul israelian Haaretz 5.

4. Negocierea cu demnitate cu UE, NATO și străinii, în general

Au fost destule situații în care și eu am simțit că România putea fi tratată mai bine pe plan internațional sau că putea negocia mai bine. Cred că se pot face mult mai multe lucruri în acest sens.

Trebuie înțeles, însă, că o bună parte din cazurile respective de până acum au ținut de faptul că au fost numiți incompetenți în tot felul de funcții. Mai trebuie înțeles aici că, din cauza complexității lumii actuale, un candidat (mai ales candidați care nu arată pe nimeni credibil în jurul lor) nu poate rezolva mai nimic singur – multe negocieri implicând eforturi din partea a zeci de instituții publice.

Alte cazuri au ținut de faptul că destui politicieni de la noi au dat vina pe Bruxelles pentru propria incompetență. Or, nu din cauza UE avem învățământul foarte slab în medie, sau sănătatea slabă, sau un tratament arogant din partea unor funcționari publici, sau infrastructuri amânate de zeci de ani, sau o evaziune pe TVA de peste 5 miliarde de euro anual.

Dacă nu rezolvăm acasă cele de mai sus, nu vom obține mare lucru în plus, indiferent de tonul folosit. Nu funcționează așa ceva nici în negocierile zilnice cu caracter privat ale cuiva.

Nu are sens nici să credem că vom fi tratați mai bine dacă vom ieși din niște organizații internaționale, decât dacă am rămâne parte din ele. Sau că vom fi priviți mai favorabil dacă rămânem membri, dar unii percepuți ca ostili la vârf.

UE are clar probleme, inclusiv de excese ideologice. Ele trebuie contracarate cu argumente, inteligență și fermitate, inclusiv prin veto, ori de câte ori e nevoie în interesul național.

Dar demnitatea nu trebuie deloc confundată cu vorbe goale de substanță. De asemenea, nu trebuie nici ignorate beneficiile foarte mari ale apartenenței la UE (care nu sunt doar directe, ci și de cum ești văzut de investitori) și nici diferențele dintre țările din regiune similare ca mărime sau mai mici decât noi care nu sunt în UE și cele care sunt. Faptul că emigrația românilor privește Vestul, nu Estul, ar trebui să dea și el de gândit.

5. Mesajele care vorbesc de implementarea unui model nou de guvernare în România: suveranism-distributism

Modelul respectiv îmi pare foarte riscant pentru România și profund contrar interesului național real.

Cuvintele sună bine la prima vedere - mulți români înțelegând prin suveranism ca am deveni mai puternici doar prin acest cuvânt și că am putea și face ce vrem, fără să ținem cont de alții, iar prin distributism că vom primi ceva de la alții (români sau străini).

Dar ce ar însemna în practică? Mesajele devin mult mai vagi în această privință, înțelegându-se, însă, cel puțin următoarele:

(a) Nu s-a mai făcut niciunde în lume. Adică, am fi primii care am experimenta un așa model deosebit.

(b) Pentru că România are foarte multă legislație armonizată cu cea a Uniunii Europene, un model semnificativ „mai” „suveranist” de atât din punct de vedere instituțional ar implica, logic, o ieșire din UE și modificarea Constituției. După cum arată și cazul UK (care avea mult mai multe atuuri decât noi), ar fi ceva foarte riscant pentru noi.

În orice caz, nu am putea face doar ce vrem nici după, că nu am mai avea banii cu care ne-am obișnuit, dar asta am vedea efectiv prea târziu. Cel mai cunoscut caz de „suveranism” în grad ridicat - la lucru – pentru o țară apropiată ca populație ar fi Coreea de Nord, dar aceasta își ține cetățenii în țară cu forța.

Nu trebuie uitat nici că până să intrăm în UE, România a băltit și s-a furat în mare parte prin chiar elitele de facto proprii. Abia în 2002 – după 13 ani, am ajuns la PIB-ul din 1989, asta în timp ce mai toate țările din jur se distanțaseră în ritm rapid. Noi am recuperat fiind în UE, nu în afara ei, iar majoritatea problemelor obiective pe care le avem își au originea în gestionarea pur românească din primii ani de după Revoluție.

(c) Dacă rămânem în UE, „suveranismul” respectiv nu ar fi ceva prea diferit de situația actuală a României. Polonia și, parțial, Ungaria ne și oferă exemple cam de ce se poate face în plus sau diferit de ce am făcut deja. Ar fi progrese față de noi pe unele linii, dar nimic major, de genul sugerat de mesajele de pe internet respective (care par să implice mai degrabă o ieșire din UE).

(d) Suveranism-distributismul s-ar susține economic prin modelul axat pe agricultură și minerit. Am văzut mai sus că un astfel de model nu ar putea susține, de fapt, niciun nivel de trai cât de cât apropiat de cel actual (așa cu probleme cum e el). Abordări prea diferite de politicile UE ar afecta și posibilitatea atragerii celor aproximativ 70 de miliarde de euro alocate României pentru următorii ani, majoritatea fondurilor respective fiind condiționate de respectarea unor reguli, inclusiv democratice.

În concluzie, România și UE au probleme reale și la care trebuie să se lucreze. De asemenea, alegerile care urmează nu oferă opțiuni foarte bune.

Dar ideile din mesajele de mai sus nu doar că nu oferă vreo soluție și nici nu întăresc suveranitatea noastră, dar par făcute special pentru a destabiliza și slăbi România.

Dacă ne uităm la reacția multor investitori deja, la ce spun multe articole din presa internațională 6 despre subiect etc – este clară îngrijorarea și a altora, și nu pentru că am deveni noi „mai” „suveraniști”, ci, dimpotrivă, pentru că am intra singuri, la vârf, în sfera de influență estică, înainte de negocierile propriu-zise.

E util și de observat ce emisiuni TV susțin mesajele de mai sus și ce personaje apar pe acolo pentru ca românii care chiar țin la România să-și pună mari semne de întrebare, inclusiv cu privire la ce fel de curățenie morală ar fi promovată, într-adevăr, după alegeri, dacă ar câștiga astfel de idei.

În orice caz, simpla superficialitate cu care se propun abordări ce implică schimbări sistemice și care e evident că nu au fost gândite detaliat în spate ar trebui respinsă ca iresponsabilă sau de rea credință.

Un stat nu trebuie să excludă nicio opțiune când e vorba de interesul general și, personal, cred că e nevoie de o întărire puternică a statului la noi. Dar suferim prea extins în prezent de problema lu’ „Trăiască România”, fără acces la informație de calitate și expuși la manipulări.

Or, o țară nu poate deveni măreață cu un plan profund contrar intereselor sale.

Excesele culturale ale UE trebuie contracarate, dar nu înlocuite cu excesele culturale ale altor forțe externe care vor slăbirea României.

--------------------------

1 https://www.bursa.ro/planul-valev-rezumat-82559359.

2 https://www.statista.com/chart/30483/agriculture-sector-as-share-of-gdp-in-european-countries/#:~:text=According%20to%20World%20Bank%20figures%2C%20Agriculture%2C%20forestry%20and,1.6%20percent%20of%20the%20EU%27s%20gross%20domestic%20product.

3 https://www.bnr.ro/23871-rezervele-internationale-noiembrie-2024

4 https://www.forbes.ro/datoria-publica-a-romaniei-a-crescut-la-544-din-pib-in-septembrie-2024-419049

5 https://www.g4media.ro/haaretz-un-presedinte-de-extrema-dreapta-in-romania-ar-fi-proxy-ul-lui-putin-al-haosului-in-nato-si-ue-acesta-este-motivul-pentru-care-moscova-este-atat-de-puternic-implicata-in-alegeri.html

6 https://www.politico.eu/article/calin-georgescu-romania-elections-far-right-tiktok-nato-skeptic-russia-ukraine-exports/

https://www.bbc.com/news/articles/c9dlw5pq967o

https://www.aljazeera.com/news/2024/11/25/who-is-calin-georgescu-romanian-right-wing-candidate-leading-the-election

https://fox4kc.com/news/technology/ap-technology/ap-tiktok-defends-handling-of-romania-election-content-in-grilling-by-eu-lawmakers/

https://edition.cnn.com/2024/11/25/europe/romania-election-calin-georgescu-far-right-intl/

https://www.usnews.com/news/world/articles/2024-11-25/calin-georgescu-the-far-right-outsider-who-could-be-romanias-new-president

Referitor la Israel – a se vedea extrasele din Haaretz la link-ul de mai sus.

***

Despre Lucian Bondoc

Lucian Bondoc este avocat, absolvent al cursurilor Facultatii de Drept, U.B (1998), Colegiului Juridic Franco Roman de Studii Europene (1998), ciclului international lung al Ecole Nationale d'Administration (2000) si masterului in afaceri europene organizat de ENA si universitati partenere (2000). Lucian Bondoc a lucrat in cadrul administratiei publice in perioada 2000-2001, iar ulterior a activat ca avocat (din 2008 - ca partener). In afara domeniului juridic, este interesat, in principal, de politici publice/buna guvernanta, studii comportamentale si viitorologie.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads