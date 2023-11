Rezultatele alegerilor, publicate in Monitorul Oficial

Rezultatul alegerilor parlamentare din 9 decembrie a fost publicat in Monitorul Oficial (MO). Traian Basescu a anuntat ca va face cunoscut programul consultarilor privind desemnarea premierului dupa ce rezultatele scrutinului vor aparea in MO.

Intr-un comunicat dat publicitatii marti, 11 decembrie, Administratia Prezidentiala a informat ca presedintele Traian Basescu va convoca Parlamentul Romaniei si va anunta programul de consultari pentru desemnarea prim-ministrului care sa formeze viitorul guvern imediat dupa publicarea in Monitorul Oficial a rezultatului alegerilor.

Vineri, prezent la Bruxelles, Traian Basescu a dat mai multe amanunte.

"Imediat ce se publica rezultatele alegerilor, convoc Parlamentul, iar convocarea trebuie sa tina cont de un element esential: nu pot suprapune functionarea a doua parlamente. Ramane sa decid daca convoc pentru 19 decembrie, dupa ora 13 sau pe 20 decembrie. Dar vreau sa fie cat mai apropiat, ca institutiile rezultate din alegeri sa poata fi rapid puse pe picioare", a spus seful statului.

Prezent si el la Bruxelles, Victor Ponta s-a aratat convins ca va fi desemnat premier.

"In toate discutiile pe care le-am avut, i-am asigurat pe presedintele Parlamentului European si pe prim-ministrii socialisti ca Romania va merge pe o cale constitutionala si pe o cale de normalitate, stabilitate si predictibilitate, ca procedurile constitutionale vor fi indeplinite in acest an si ca nu va exista un nou conflict de natura constitutionala", a declarat Victor Ponta, joi seara.

Ads