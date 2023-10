Partidul Lege şi Justiţie la putere în Polonia s-ar fi clasat pe primul loc la alegerile legislative desfăşurate duminică, 15 octombrie, după cum arată un sondaj IPSOS realizat la ieşirea de la urne.

Aceștia ar fi obținut doar 200 de locuri, mai puţin de jumătate, din totalul de 460 de locuri ale parlamentului, potrivit Reuters.

PiS (Law and Justice) - 36.8%

KO (Civic Coalition) - 31.6 %

Trzecia Droga (Third Way) - 13% Lewica (The Left) - 8.6%

Konfederacja - 6.2%

Bezpartyjni Samorządowcy - 2.4%

La sediul Coaliției Civice, la Muzeul Etnografic din Varșovia, Donald Tusk a apărut pe scenă la câteva minute după încheierea votului pentru a declara victoria.

"Este sfârșitul vremurilor rele, este sfârșitul guvernării PIS, am reușit”, a spus el, în aplauzele susținătorilor adunați, potrivit theguardian.com.

"Am câștigat democrația, am câștigat libertatea, am câștigat Polonia noastră liberă și iubită... Această zi va fi amintită în istorie ca o zi luminoasă, renașterea Poloniei", a spus el.

