Se anunță un tango în trei pentru Primăria Capitalei

Primarul Capitalei este cel mai votat om politic după președintele statului. Acesta administrează peste două milioane de cetățeni și un buget de aproximativ 2.5 miliarde de euro anual. Funcția oferă în același timp putere și vizibilitate. După ce Traian Băsescu s-a lansat în cursa pentru Cotroceni din fotoliul de primar al Capitalei, acest post este văzut și ca o rampă de lansare spre prezidențiale. Pare pasul firesc ca după un mandat bun la Capitală să țintești cea mai importantă funcție în stat.

Deși suntem încă departe de stabilirea candidaților, numele relevante și-au exprimat destul de clar dorința de a candida. Primarul în funcție, Nicușor Dan, va candida cu siguranță pentru un nou mandat. Gabriela Firea a anunțat și ea că va lupta din nou pentru primărie. Necunoscutele vin din partea AUR și PNL.

Ce ne propun partidele

USR+PMP+Forța Dreptei

Nicușor Dan se anunță a fi candidatul USR, PMP și al Forței Dreptei. Poate din postura de independent dar susținut de aceste trei partide. Deși mandatul său este departe de a fi unul reușit, acesta pare că începe să recupereze. Electoratul său, deși vag dezamăgit, nu are alternative și cei care vor merge la vot se vor îndrepta tot spre Nicușor Dan.

Un electorat facil de abordat pentru Nicușor Dan este și cel al PNL. Sunt încă mulți votanți liberali care dezavuează alianța PSD – PNL iar în lipsa unui candidat puternic al liberalilor pentru PMB vor merge pe votul util și vor vota cu Dan.

PSD

Gabriela Firea a anunțat că vrea să candideze, din nou, pentru Primăria Capitalei iar președintele PSD a susținut și el acest lucru. În momentul de față, candidatura Gabrielei Firea din partea PSD este cea mai probabilă.

Aceasta face parte din guvern și din partidul care este pe primul loc în sondaje atât la București cât și la nivel național. Ultimele măsurători sociologice pe București o prezintă ca fiind favorită certă.

Este important de menționat că sondajele au fost făcute până ca AUR să declanșeze atacurile împotriva sa pe legea privind protecția copiilor.

O problemă a Gabrielei Firea poate să fie chiar funcția din guvern. În toamna anului viitor PSD va fi și mai erodat din cauza guvernării iar opoziția va crește în sondaje, nu pentru că face în mod real ceva, ci pentru că este natural.

Fostul primar general mai are de administrat încă o situație complicată, în guvern este aliată cu PNL și guvernează alături de liberali dar la București consilierii PSD fac opoziție în fața unei alianțe PNL – USR – PMP care-l sprijină pe Nicușor Dan.

PNL

PNL este singurul partid relevant care la nivelul Capitalei pare să fi renunțat la orice inițiativă. Ciprian Ciucu a declinat oferta de a candida pentru poziția de primar general și a demisionat și din funcția de președinte al organizației de București. În momentul de față nu este cunoscut un posibil candidat al PNL pentru PMB.

Există speculații privind o posibilă candidatură comună PNL – PSD la București dar acest lucru nu ar conta prea mult. Electoratul liberal din București nu o va accepta pe Gabriela Firea și cel mai probabil se va îndrepta tot spre Nicușor Dan.

Alianța încă existentă din Consiliul General între PNL și USR+PMP și susținerea pentru Nicușor Dan arată o disonanță profundă între PNL București și conducerea centrală.

PNL poate fi relevant ca arbitru în lupta pentru PMB, dar în momentul de față nu poate emite pretenții reale pentru a câștiga Primăria Capitalei.

AUR

AUR are parte de o creștere spectaculoasă în sondaje, este greu de spus dacă procentele din sondaje se vor păstra și la alegeri. Totuși, este evident că partidul lui Simion nu mai poate fi ignorat.

La alegerile din 2020, AUR a defilat cu Claudiu Târziu și a obținut puțin peste 4.000 de voturi, dar la momentul respectiv AUR încă nu explodase.

Deși nu a fost încă anunțat un candidat AUR pentru PMB există șanse reale ca acesta să fie chiar președintele partidului, George Simion. Astfel se explică atacurile sale din ultima vreme la Gabriela Firea și Nicușor Dan.

Conform sondajelor, AUR este la bătaie cu USR pentru locul doi în București deci o candidatură a lui Simion va perturba serios apele.

Chiar dacă nu pleacă cu prima șansă, aceste alegeri sunt pentru Simion un mijloc de expunere foarte bun și o lansare spre prezidențiale.

Se anunță un tango în trei

La cum arată lucrurile în București, Nicușor Dan nu mai este îndreptățit să spere la încă un mandat, dar acesta poate beneficia de șansa scindării electoratului de stânga/conservator.

George Simion urmărește clar să fure din electoratul PSD. În ultimele săptămâni acesta a vizat direct electoratul Gabrielei Firea. La nivelul Capitalei, Firea nu mai poate expanda, și-a arătat limitele în 2016 și 2020, fără să aibă contracandidați serioși pe același culoar cu ea.

Simion poate dinamiza lupta politică pentru București și o poate scoate din logica Firea vs. Nicușor Dan prin ultra-expunere, dar este greu de crezut că poate câștiga.

Dacă lucrurile se mențin în logica actuală ne îndreptăm spre o campanie foarte violentă în care George Simion va încerca polarizarea luptei cu Gabriela Firea pe subiecte atât locale cât și naționale. Gabriela Firea va încerca setarea unei lupte în doi PSD vs USR cu accent pe promisiunile nerespectate ale lui Nicușor Dan iar acesta din urmă va miza pe o mobilizare a electoratului USR (poate și PNL), sătul de aproape trei ani de guvernare PSD – PNL.

Cristian Rosu este expert in comunicare si analist politic. De-a lungul timpului a publicat articole si analize in mai multe publicatii din Romania si strainatate (Huffington Post, EuropeanTimes, New Europe). Este absolvent al Facultatii de Filosofie din cadrul Universitatii Bucuresti, specializarea Studii Europene.

