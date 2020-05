Surprize in topul increderii in politicieni: Ciolos este peste Firea. 1 din 3 romani vor introducerea pedepsei cu moartea - sondaj BCS realizat in pandemie

Intentia de vot: PNL, pe primul loc

Ziare.

com

Astfel, 43% dintre respondenti spun ca au foarte multa si multa incredere in Klaus Iohannis, 35% putina, 21% deloc, iar 1% spun ca nu il cunosc. Urmeaza principesa Margareta (31% dintre respondenti spun ca au foarte multa si multa incredere) si fostul presedinte Traian Basescu (29% dintre respondenti spun ca au foarte multa si multa incredere).Urmatoarele locuri sunt ocupate de:- Dacian Ciolos (27% dintre respondenti spun ca au foarte multa si multa incredere)- Gabriela Firea (26% dintre respondenti spun ca au foarte multa si multa incredere)- Ludovic Orban (24% dintre respondenti spun ca au foarte multa si multa incredere)- Victor Ponta (23% dintre respondenti spun ca au foarte multa si multa incredere)- Dan Barna (22% dintre respondenti spun ca au foarte multa si multa incredere)- Ecaterina Andronescu (22% dintre respondenti spun ca au foarte multa si multa incredere)- Florin Calinescu (22% dintre respondenti spun ca au foarte multa si multa incredere)De foarte multa incredere in randul romanilor se bucura si principesa Margareta.Iata ce intentii de vot, de unde sunt si ce studii au cei care care au raspuns la intrebarea privind increderea in seful statului.Iata ce intentii de vot, de unde sunt si ce studii au cei care care au raspuns la intrebarea privind increderea in premierul Ludovic Orban.Iata ce intentii de vot, de unde sunt si ce studii au cei care care au raspuns la intrebarea privind increderea in liderul PSD, Marcel Ciolacu.Iata ce intentii de vot, de unde sunt si ce studii au cei care care au raspuns la intrebarea privind increderea in liderul USR, Dan Barna.Iata ce au raspuns romanii in privinta celui mai bun proiect politic pentru Romania:32,7% dintre respondenti sustin ca la alegerile pentru primarie ar intentiona sa voteze cu candidatul PNL, 25,3% se duc catre PSD, 19,8% catre USR, 5,9% catre UDMR, 5,3% catre PMP, 5,2% Pro Romania si 1,7% ALDE.In privinta parlamentarelor, 33% dintre respondenti ar merge tot pe mana PNL, 22,5% PSD, 22% USR-PLUS, 6,5% PMP, 5,3% UDRM, 5,1% Pro Romania si 1,4% ALDE.57% dintre respondenti vor, in timp ce 24% sunt impotriva, iar pentru 19% este indiferent. 47% dintre acestia vor adoptarea monedei euro, in timp ce 33% spun ca nu sunt de acord cu acest lucru, iar pentru 20% este indiferent.In cadrul sondajului, romanii au fost intrebati daca vor, iar 30% dintre ei au spus ca da, iar 58% ca nu, 12% sustinand ca le este indiferent.Sondajul a fost efectuat in perioada 1-7 mai 2020, pe un esantion national de 1.545 persoane, reprezentativ pentru populatia adulta a Romaniei.A.G.