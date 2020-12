Cine e George Simion, liderul extremistilor de la AUR. A primit interdictie in Basarabia si provoaca agitatie in Tinutul Secuiesc

In primele declaratii dupa afisarea exit-poll-urilor, din seara zilei de 6 decembrie, reprezentantii AUR au acuzat ca rezultatele au fost fraudate si ca vor cere pedepsirea celor vinovati."Este o mare victorie pe care reusim sa o obtinem la un an de existenta a Aliantei pentru Unirea Romanilor. Se anunta a fi un rezultat foarte bun, am luat peste cele 500.000 de voturi pe care ni le-am propus si care ar trebui sa ne asigure intrarea in Parlament, daca tot procesul electoral se desfasoara asa cum trebuie. Felicitari sutelor de mii de sustinatori. (...) Este o viitoare victorie care va apartine. Este o victorie a neamului romanesc. (...) Nu o sa va dezamagim, nu o sa tradam, nu o sa intram, in niciuna din variante, in vreo coalitie de guvernare, suntem oamenii faptelor. Suntem oamenii care am promis ca nu vedem nicio diferenta intre partidele lui Klaus Iohannis si partidele lui Marcel Ciolacu ", a declarat George Simion.Potrivit acestuia, reprezentantii AUR care vor intra in Parlament vor vota fiecare initiativa "in interesul neamului romanesc"."Rog fiecare reprezentant din sectiile de votare sa aiba grija de fiecare vot . (...) Rog presedintii de sectii sa nu admita nicio frauda, pentru ca sunt pasibili sa ajunga in inchisoare. (...) O sa contestam procesul electoral din diaspora. Ce s-a intamplat acolo a fost o uriasa bataie de joc. Este o frauda a sistemului condus de Klaus Iohannis impotriva votului cetatenilor romani de peste hotare", a sustinut liderul AUR.George Simion a candidat ca independent la alegerile europarlamentare din 2019, sub sloganul "Romania Mare in Europa". Pe 12 ianuarie 2019, politicianul a anuntat, la prezentarea candidaturii, ca va aduce in atentia opiniei publice teme pe care el le considera de interes national: unirea Basarabiei cu Romania, protejarea drepturilor romanilor din comunitatile istorice, sprijinirea romanilor din judetele Harghita si Covasna, valorificarea potentialului diasporei si contracararea a ceea ce el numeste "sistemul mafiot" care el considera ca blocheaza dezvoltarea Romaniei si a Republicii Moldova.In octombrie 2016, George Simion, liderul marsului pentru unirea Basarabiei cu Romania, a fost retinut, dupa ce a incercat sa forteze cordonul de jandarmi. El a devenit un personaj controversat, banuit de simpatii politice si de jocuri electorale pe ambele maluri ale Prutului, noteaza Adevarul.George Simion s-a nascut la Focsani, pe 21 septembrie 1986. A fost student al Facultatii de Administratie si Afaceri din cadrul Universitatii din Bucuresti, apoi s-a mutat la Iasi, unde a sustinut un masterat in istorie la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza".S-a remarcat ca lider al gruparii "Noii Golani", care se voia a fi o continuare a miscarii de strada din 1990. Impreuna cu "Noii Golani", George Simoin a introdus mesajul "Basarabia e Romania" in randul galeriilor de fotbal.In mai 2015, George Simion a fost declarat indezirabil pe o perioada de 5 ani in Republica Moldova, printr-o decizie a Biroului Migratie si Azil, fiind expulzat din tara. In septembrie 2015, Curtea de Apel din Chisinau a considerat ca nu exista motive pentru ca Simion sa fie declarat persona non-grata.George Simion a fost una dintre cele mai vocale voci in disputa maghiaro-romana. El a fost implicat in confruntarile de la cimitirul din Valea Uzului, unde a condus protestarii nationalisti.In spatiul public este vehiculata des teza ca ar face jocurile Kremlinului din cauza agendei sale nationaliste.