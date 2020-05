PNL si PSD scad, dar partidul lui Ponta a ajuns la 11% - barometru Europa FM

Ziare.

PNL este cotat cu 32,6% din optiunile de vot pentru alegerile parlamentare, fata de 33% luna trecuta, in timp ce PSD a scazut si mai mult: este creditat cu 23% din optiuni, fata de 24,8%.La polul opus, partidul condus de Victor Ponta, Pro Romania, a crescut cu 3 puncte procentuale, pana la 11,2%.Comparativ, in aprilie, Pro Romania avea 8,2% si e in crestere continua din ianuarie, cand era creditat cu doar 3,8 procente, scrie Europa FM O alta crestere s-a inregistrat la USR, care acum e cotat cu 11,6%.PLUS, partidul condus de Dacian Ciolos, a stagnat la 5,1%, la fel ca luna trecuta. UDMR e la acelasi procent - 5,1% - insa aici s-a inregistrat o scadere.Sub pragul electoral se afla ALDE, cu 4,2%, dar si PMP cu 3,7%.Sondajul IMAS a fost realizat la comanda Europa FM. Studiul a fost facut in intervalul 8 - 27 mai, pe un esantion de 1.010 de persoane.