Sondaj IMAS: Crestere usoara pentru PNL si PSD, Alianta USR- PLUS este creditata cu 17,2%. Pro Romania, PMP si UDMR, in scadere

Sondajul a fost realizat de IMAS la comanda Europa FM , in perioada 10 - 29 iulie, pe un esantion de 1.010 persoane. Marja de eroare este de 3,1 la suta.e creditat cu 33,4% in sondajul realizat de IMAS in aceasta luna. Liberalii mai cresc putin, dupa ce, in mai, inregistrau cele mai putine optiuni din acest an (32,6%)., in schimb, creste ceva mai mult, de la 21,9% in iunie la 23,4% acum.Alianta USR-PLUS este creditata cu 17,2%. Luna trecuta, USR avea 12,3% in sondaj, iar Plus - 5,8%.scade in aceasta luna, dupa doua luni in care s-a plasat peste 11 la suta. Partidul lui Victor Ponta e creditat cu 9,7% din potentialele voturi in luna iulie.revine peste pragul electoral, cotat la 5,6%, dupa ce luna trecuta nu inregistra decat 3,4% din optiunil de vot coboara si mai mult sub pragul electoral: 3,9% in aceasta luna, fata de 4,7% in iunie.scade la 3,4%, la mai putin de jumatatea procentelor pe care le avea in urma cu un an (7,3% in iulie 2019).