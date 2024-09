Noul președinte marxist din Sri Lanka a depus jurământul. Premierul și-a dat demisia FOTO

Politicianul marxist Anura Kumara Dissanayake, în vârstă de 55 de ani, a depus luni, 23 septembrie, jurământul ca preşedinte în Sri Lanka, la o zi după ce câştigase alegerile cu o platformă electorală anticorupţie, transmite Reuters.

Premierul Dinesh Gunawardena a anunţat tot luni că a demisionat. În vârstă de 76 de ani, el preluase funcţia în iulie 2022, după fuga din ţară şi demisia fostului preşedinte Gotabaya Rajapaksa.

Acum doi ani, în Sri Lanka se dezlănţuiseră proteste ample în contextul celei mai grave crize economice din ultimele decenii. Parlamentul l-a numit ca şef interimar al statului pe Ranil Wickremesinghe pentru restul mandatului prezidenţial.

This morning (23rd), I took oath as the 9th Executive President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka in the presence of Chief Justice Jayantha Jayasuriya at the Presidential Secretariat.

