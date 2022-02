Alegeri locale partiale: 1.000 de politisti asigura ordinea

Campania electorala pentru alegerile locale partiale in judetele Bihor, Botosani, Covasna, Harghita, Neamt, Olt si Teleorman, din data de 3 februarie, a inceput duminica, iar peste 1.000 de politisti vor fi angrenati in misiuni pentru buna desfasurare a procesului electoral.

Peste 330 de politisti, se vor afla in strada, pentru a asigura masuri de ordine si liniste publica, in vederea prevenirii oricaror fapte antisociale, in aceasta perioada, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului General al Politiei Romane.

De asemenea, dintre cele 417 sectii de votare constituite, Politia Romana va asigura masuri de paza si protectie la 183 de sectii. Astfel, pentru protectia locurilor in care vor fi organizate sectii de votare vor fi la datorie 350 de politisti.

Totodata, pentru solutionarea solicitarilor si semnalarilor cu privire la evenimentele produse in ziua alegerilor, la nivel national, vor actiona, conform competentelor, 142 de politisti, constituiti in 42 de echipe operative.

A fost stabilit si un efectiv de rezerva format din 121 de politisti, care va fi in permanenta pregatit sa actioneze, impreuna cu structurile de jandarmi, daca situatia operativa va impune.

Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca pe data de 3 februarie vor avea loc alegeri locale partiale pentru presedintele Consiliului Judetean Teleorman si pentru primarii din noua circumscriptii electorale: municipiul Slatina, judetul Olt; municipiul Turnu Magurele, judetul Teleorman; orasul Covasna, judetul Covasna; comuna Draganesti, judetul Bihor; comuna Draguseni, judetul Botosani; comuna Avramesti, judetul Harghita; comuna Doljesti, judetul Neamt; comuna Vitomiresti, judetul Olt; comuna Bujoru, judetul Teleorman.

Campania electorala va dura 15 zile, incepe pe 20 ianuarie si se termina pe 2 februarie, ora 07:00.

Procesul de votare va incepe duminica, 3 februarie, la ora 07:00 si se va incheia la ora 21:00.

Pentru alegerea presedintelui Consiliului Judetean (CJ) Teleorman se vor organiza 334 sectii de votare din localitati urbane si rurale.

La Consiliul Judetean Teleorman functia de presedinte a devenit libera dupa ce social-democratul Liviu Dragnea, care a obtinut la alegerile locale din luna iunie 2012 un al patrulea mandat de sef al acestei institutii, a castigat la alegerile parlamentare din decembrie anul trecut, din partea USL, postul de deputat in Colegiul 3.

