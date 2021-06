Alegeri locale partiale in 36 de localitati. Fii, tati sau sotii ale unor fosti edili candideaza pentru locurile lasate libere de acestia

In unele cazuri scrutinul se repeta dupa ce oamenii au votat un primar decedat in timpul campaniei sau un candidat care fusese condamnat pentru pornografie infantila si al carui mandat nu a fost validat de catre instantele de judecata, ori chiar un edil care fusese condamnat pe fond, la momentul scrutinului din 27 septembrie 2020, iar intre timp a ajuns in inchisoare, fiind gasit vinovat si in apel. In unele cazuri, rude apropiate ale fostilor edili candideaza pentru posturile lasate libere de acestia.Situatia cea mai cunoscuta este cea din comuna olteana Deveselu, unde vor avea loc alegeri partiale pentru functia de primar, dupa ce in septembrie 2020 alegatorii l-au votat pe Ion Aliman, care decedase cu cateva zile inainte de scrutin. Primarul decedat din cauza COVID-19 a fost votat de 63,9% dintre alegatorii prezenti la urne. Duminica, la alegerile partiale unul dintre candidati este fiul fostului primar.O alta situatie de notorietate este cea din comuna prahoveana Sotrile, unde localnicii au votat un primar condamnat pentru pornografie infantila. Mandatul lui Bogdan Davidescu nu a fost validat de instanta, iar acesta candideaza din nou la scrutinul din 27 iunie.Judetul cu cel mai mare numar de localitati in care se organizeaza scrutin partial este Dolj, unde vor fi alesi primari in orasul Filiasi si in comunele Catane, Sadova, Terpezita si Ostroveni.La Filiasi, primarul reales in 27 septembrie 2020, Ilie Costelus Gheorghe a ramas fara mandat dupa ce, printr-o decizie definitiva a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a fost declarat incompatibil. El a fost acuzat ca in perioada 16 iulie 2012 - 27 septembrie 2013 a ocupat atat functia de viceprimar al orasuluim cat si pe cea de membru in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic "Dimitrie Filisanu". La scrutinul din 27 iunie candideaza tatal fostului primar, Marin Gheorghe.Primarul ales anul trecut in comuna Sadova, Eugen Safta, a decedat in urma unui infarct dupa inchiderea urnelor, la alegerile din 27 septembrie 2020. Edilul ales la scrutinul local de anul trecut in comuna Catane, Marius Dinulescu, a murit in luna martie, la 52 de ani dupa ce s-a infectat cu coua coronavirus.Primarul ales in comuna Terpezita, Constantin Popa , a ramas fara mandat dupa ce a fost gasit in incompatibil. La fel si in comuna Ostroveni, unde primarul Silviu Dorel Predus a fost declarat incompatibil.In judetul Hunedoara se vor alege, in cadrul scrutinului de duminica, primarii in comunele Burjuc, Romos si Sarmizegetusa. In toate cele trei localitatii edilii au decedat dupa 27 septembrie 2020.La Romos, fostul edil Mircea Patranjan, a murit in luna februarie a acestui an, la 72 de ani, dupa ce a condus administratia locala din 1996. Primarul comunei Burjuc, Gabriel Bartha, a murit in ianuarie dupa ce a fost diagnosticat infectat cu COVID-19. Tot din cauza virusului SARS-CoV-2 a decedat, in noiembrie 2020, si Adrian Mihai Claudiu Cordos, primarul comunei Sarmizegetusa.In judetul Alba au loc alegeri pentru primari in localitatile Metes si Ciuruleasa. La Metes functia de primar a ramas libera dupa moartea primarului Daniel Opruta, in timp ce edilul ales la Ciuruleasa, Radu Marcel Tuhut a candidat si a fost ales deputat.In comuna aradeana Zabrani, primarul Marian Toader a fost condamnat la inchisoare cu executare. La momentul candidaturii din septembrie 2020, el avea deja o condamnare, insa sentinta nu era definitiva. In luna ianuarie a acestui an, Marian Toader a primit o sentinta de 4 ani si 4 luni de inchisoare cu executare intr-un dosar instrumentat de DNA, privind obtinerea pe nedrept de fonduri europene, infractiunile de care a fost gasit vinovat fiind constituirea unui grup infractional organizat, abuz in serviciu si spalare de bani.In judetul Arges se aleg, duminica, edilii comunelor Aninoasa si Rociu. La Rociu, primarul ales, Aurel Balasoiu, a devenit deputat, iar la Aninoasa mandatul edilului Stefan Benonie a fost invalidat, dupa ce numele acestuia a aparut pe o lista a ANI de alesi locali care au interdictie, potrivit legii, sa ocupe o functie eligibila.In comuna Tamasi din judetul Bacau, localnicii sunt chemati la vot sa isi aleaga un nou primar, dupa ce edilul Veronica Dontu a fost condamnata la 4 ani de inchisoare cu executare, pentru abuz in serviciu, fiind gasita vinovata de retrocedarea ilegala a unui teren.La Sinca Noua, in judetul Brasov, primarul ales anul trecut a preferat sa candideze pentru un mandat de parlamentar, lasand vacanta functia.In comuna braileana Viziru postul de primar a ramas vacant dupa decesul edilului Dima Priceputu, ales in septembrie anul trecut. Acesta a murit la 79 de ani, in aprilie 2021, dupa ce a fost diagnosticat cu COVID-19.In orasul Bocsa din judetul Caras Severin vor fi alegeri pentru primar dupa ce fostul primar, Emanuel Danila, a demisionat in luna martie, invocand probleme personale, iar apoi s-ar fi sinucis, fiind gasit in luna aprilie a acestui an, de catre sotia sa, impuscat in cap cu o arma de vanatoare.In judetul Calarasi au loc alegeri pentru primari in comuna Cuza Voda si in comuna Frumusani. In comuna Cuza Voda, primarul Adrian Popa a murit, in luna februarie, dupa ce s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2.In judetul Covasna, locuitorii comunei Ozun sunt asteptati la urne dupa ce primarul Raduly Istvan, a preluat functia de prefect al judetului in luna aprilie.In comuna Branistea, din Dambovita, fostul primar, Marian Tachianu, a fost ales deputat, iar la alegerile partiale din 27 iunie, pentru functia pe care a lasat-o libera candideaza fiul sau, Alexandru Tachianu.In judetul Galati, orasul Targu Bujor a ramas fara primar dupa ce edilul ales in septembrie 2020, Laurentiu Viorel Gidei, a ales parlamentar.In Gorj sunt organizate alegeri in comuna Bumbesti-Pitic, dupa condamnarea la inchisoare a fostului primar, Michy Nioata, gasit vinovat pentru fraude cu fonduri europeneIn judetul Ialomita, primarul din localitatea Gura Ialomitei, Iulian Ionascu, a murit in luna ianuarie, la varsta de 37 de ani, in urma unui accident vascular cerebral. Tot in Ialomita, au loc alegeri partiale si in comuna Ion Roata, dupa ce mandatul castigat la urne de primarul ales anul trecut nu a fost validat in instanta ca urmare a faptului ca Agentia Nationala de Integritate a anuntat ca in perioada 2012-2016 acesta s-a aflat in conflict de interese administrativ.In orasul Ilfovean Bragadiru au loc alegeri dupa ce fostul primar al orasului Vasile Cimpoeru, a fost condamnat, in ianuarie, la 4 ani si 4 luni de inchisoare intr-un dosar care viza eliberarea unor certificate de urbanism. In comuna Ganeasa din judetul Ilfov primarul Marin Tudor a murit la mai putin de doua luni dupa alegerile de anul trecut.In judetul Mehedinti, alegatorii sunt asteptati la urne, in comuna Obarsia de Camp, dupa ce primarul Stanaia Florea a fost condamnat definitiv la 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru fapte de coruptie, sentinta fiind pronuntata la doua zile de la alegerile din 27 septembrie si dupa ce, pe fond, edilul fusese achitat.In judetul Salaj, primarul din orasul Simleu Silvaniei, Septimiu Turcas, a lasat functia libera dupa ce fost condamnat, definitiv, in decembrie anul trecut, la trei ani de inchisoare, cu suspendare, pentru abuz in serviciu contra intereselor publiceSi primarul Gheorghe Schipor din localitatea Vicovul de Sus, judetul Suceava, a fost nevoit sa renunte la mandat dupa ce instantele de judecata au respins validarea mandatului sau in functia de primar intrucat a fost condamnat pentru ucidere din culpa in urma unui accident rutier produs in anul 2009.In comuna Voiteg din judetul Timis sunt organizate alegeri partiale in urma decesului fostului primar Tudor Marinescu, care a fost infectat cu SARS-CoV-2 in noiembrie anul trecut.In judetul Valcea au loc alegeri partiale in comunele Scundu si Slatioara. In comuna Scundu, mandatul edilului ales, Dumitru Blejan nu a fost validat ca urmare a declararii acestuia incompatibil. La alegerile partiale, unul dintre candidati este fiul fostului edil. Tot din cauza incompatibilitatii primarului Sorin Romcescu a ramas liber si postul de primar al comunei valcene Slatioara. Pentru postul lasat liber candideaza acum, alaturi de altii, sotia fostului edil.In judetul Dambovita au loc alegeri pentru Consiliul Local al comunei Cojasca, unde alesii locali nu s-au intrunit timp de mai multe luni, iar in acest context Consiliul Local a fost dizolvat.