Alegerile fara invinsi. PSD se lauda c-a castigat alegerile partiale, desi a pierdut sapte edili. PNL reclama victoria, cu toate c-a terminat cu o primarie in minus

Victoria PSD: De la 35 de mandate a ajuns la 24

Victorie impartita cu PNL

AUR se lauda ca a castigat dar nu a revendicat nicio primarie

Ambele partide au revendicat victoria la alegerile locale partiale care au avut loc duminica, 27 iunie, PSD obtinand 17 primarii, in timp ce PNL au castigat 16.Primul care a anuntat vestea a fost presedintele PSD Marcel Ciolacu, care a lansat o ironie si la adresa premierului Florin Citu "Felicitari tuturor candidatilor, membrilor si simpatizantilor nostri care au facut posibila aceasta noua victorie! Semnalul e "wow": romanii s-au saturat de dezastrul dreptei! Vom continua cu si mai multa forta!" a scris Ciolacu pe Facebook , folosind in mod ironic expresia "wow", a premierului Florin Citu.Cu toate astea, la finalul alegerilor locale care au avut loc anul trecut, din cele 35 de orase si comune in care s-au organizat din nou alegeri, 24 erau controlate de catre PSD. Dintre acestea, social-democratii au recuperat doar 17, pierzand astfel 7 primari.Intrebat despre aceasta "victorie", purtatorul de cuvant al PSD Radu Oprea a subliniat ca 17 e mai mare decat 16, adica numarul primariilor castigate de catre PNL. "17 primari inseamna mai multi decat are toata coalitia de guvernare. Este un rezultat foarte bun, asta arata ca cetatenii apreciaza politicile publice generate de PSD", a afirmat Oprea.La scurt timp dupa mesajul liderului PSD, presedintele PNL Ludovic Orban a revendicat si el victoria pentru liberali in alegerile locale partiale. Acesta a enumerat apoi localitatile cu edili de la PNL."Pana acum am castigat in Bumbesti Pitic - judetul Gorj, Sadova si Terpezita - judetul Dolj, Branistea si Cojasca - judetul Dambovita, Sinca Noua - judetul Brasov, Simleu Silvaniei - judetul Salaj, Zabrani - judetul Arad, Vicovu de Sus - Suceava, Cuza Voda - judetul Calarasi, Sarmizegetusa si Romos - judetul Hunedoara.Ii felicit pe Irina Cojocaru, Horatiu Mihai Lazar, Virgil-Daniel Gruia, Mihai Visinescu, Adrian-Dan Ciocan, Mihai-Cristian Lazar, Danut Codrean, Vasile Iliut, Monica-Silvia Ceausescu, Leontin-Dorin Hibais, Daniel-Mihaela Csatlos-Koncz, Niculae-Ioan Pop, dar mai ales ii felicit pe oamenii care le-au acordat increderea si i-au votat. Ei sunt adevaratii castigatori ai alegerilor pentru ca au ales cea mai buna varianta pentru dezvoltarea comunitatilor lor", a scris Ludovic Orban.O reactia e venit sin din partea Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR), care sustine, la randul sau, ca a obtinut o victorie. Presedintele formatiunii, George Simion , se lauda ca AUR s-a clasat pe locul trei in privina numarului de voturi obtinute in cadrul scrutinului - 3170."Desi putine in total (3170), voturile de la alegerile partiale locale ne claseaza ca al treilea partid din Romania. Felicitari celor care ne-au reprezentat cu cinste! Pentru a deveni primul partid al romanilor, ne trebuie organizatii de baza in fiecare sat si pe fiecare strada. UNIREA FACE PUTEREA", a sustinut George Simion pe Facebook.