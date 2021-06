Cu ce amenda usturatoare s-a ales un barbat care a continuat propaganda electorala dupa startul votului la alegerile locale partiale

In acest caz, politistii s-au sesizat din oficiu."Politistii din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Deveselu s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, in cursul acestei zile, in mediul online, pe un cont de socializare, au fost postate mesaje de sustinere cu caracter electoral. In urma activitatilor desfasurate de politisti, a fost identificat un barbat, din comuna Deveselu, care a postat mesajul. Acesta a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 2.000 de lei, pentru continuarea propagandei electorale dupa incheierea acesteia ", a precizat Grigorescu.In comuna Deveselu au loc duminica alegeri partiale pentru functia de primar, dupa ce anul trecut alegatorii din localitate l-au votat in majoritate pe primarul Ion Aliman care a decedat cu cateva zile inainte de desfasurarea scrutinului.La alegerile de duminica sunt in competitie sapte candidati, printre care si fiul fostului edil decedat, precum si viceprimarul in functie, de asemenea in relatie de rudenie (var) cu fostul primar.Citeste si: Alegeri locale partiale in 36 de localitati. Fii, tati sau sotii ale unor fosti edili candideaza pentru locurile lasate libere de acestia