ANALIZA Cine sunt cei 85 de candidati care au intrat in competitia pentru primariile de sectoare din Capitala

Primaria Sectorului 1

Foto: Facebook/ Dan Tudorache

Primaria Sectorului 2

Foto: Facebook/ Dan Cristian Popescu

Foto: Facebook/ Radu Mihaiu

Foto: Facebook/ Neculai Ontanu

Primaria Sectorului 3

Foto: Facebook/ Mihail Neamtu

Foto: Facebook/ Aurelian Badulescu

Foto: Facebook/ Robert Negoita

Primaria Sectorului 4

Foto: Daniel Baluta

Foto: Facebook/ Gabriel Liviu Ispas

Primaria Sectorului 5

Foto: Facebook/ Daniel Florea

Foto: Facebook/ Cristian Bacanu

Primaria Sectorului 6

Foto: Facebook/ Ciprian Ciucu

Foto: Facebook/ Gabriel Mutu

Primaria Sectorului 1- 20 candidati;Primaria Sectorului 2- 16 candidati;Primaria Sectorului 3- 13 candidati;Primaria Sectorului 4- 9 candidati;Primaria Sectorului 5- 11 candidati;Primaria Sectorului 6- 16 candidati.Competitia electorala va incepe pe 27 septembrie. Iata cine sunt candidatii in fiecare sector.In competitia electorala pentrus-au inscris 20 de candidati. In competitia electorala au intrat:Ioana-Felicia Constantin (PMP) - economist;Clotilde-Marie-Brigitte Armand (Alianta USR PLUS) - inginer, in prezent europarlamentar;Daniel Tudorache ( PSD ) - inginer, actual primar;Adina-Magdalena Alberts (Alianta Pro Bucuresti 2020) - medic;Amalia Nenovici (Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor) - jurist;Andrei-Dominic Gerea (Partidul Puterii Umaniste - Social-Liberal) - economist, deputatCrina-Veronica Mechno (Partidul Verde) - economist;Madalina-Andreea Mustareata (Partidul Social Democrat Independent) - avocat;Adriana-Cristina Bahmuteanu (Partidul Ecologist Roman) - jurnalist;Gabriel-Ciprian Ciceu (Partidul RE:START Romania) - manager;Jaqueline-Marilena Lazar Serbanescu (Partidul Romaniei Europene) - economist;Remus Bogdan Mamoc (Partidul Romania Mare) - referent specialitate; Emanuel Onoriu (Miscarea Patriotilor Romani) - teolog (Uniunea Nationala Crestina a Romilor din Romania);Marian Orlando Culea (ADER) - avocat;Andrei Emil Dirlau (Alianta pentru Unirea Romanilor) - economist;Mioara Sabina Ciulu (Partidul Forta Identitatii Nationale) - specialist in relatii internationale;Florin Toader (Partidul Alternativa pentru Demnitate Nationala) - director de imagine;Elena Curic (Partidul Natiunea Romana) - jurist;Daniel Bucura (independent) - economist;Tudor-Helmut Schinagel-Costea (independent) - arhitect.Pentrus-au inscris 16 candidati. In competitia electorala au intrat:Marian Catalin Militaru (PMP) - jurist;Dan Cristian Popescu (PSD) - matematician, actual viceprimar al Sectorului 2Radu Nicolae Mihaiu (Alianta USR PLUS) - programator;Ramona Ioana Mezei ( ALDE ) - jurnalist; Neculai Ontanu (Alianta Electorala ADER-PPU social-liberal) - sociolog;Marius Cosmescu (Partidul Alianta pentru Educatie si Reforma) - administrator firma;Catalin Bogdan Faust (Partidul Romaniei Europene) - psiholog;Catalin Iordache (Partidul RE:START Romania) - jurist;Florin Manea (Alianta Pro Bucuresti 2020) - inginer;Mihai Datcu (Partidul Oamenilor Credinciosi) - sofer;Petre Spirleanu ( PRM ) - ofiter in rezerva;Corina Pinzaru (Miscarea Patriotilor Romani) - inginer;Constantin Gabriel Ureche ( PER ) - antrenor;Niculae Pupaza (Partidul Social Democrat Independent) - jurist;Daniel Scurtu (Partidul Forta Identitatii Nationale) - economist;Ana-Maria Mihai (Alianta pentru Unirea Romanilor) - medic stomatolog.In cursa electorala pentrus-au inscris 13 candidati:George Mihail Neamtu (PMP) - lector universitar;Aurelian Badulescu (PSD) - avocat, in prezent viceprimar generalAdrian Moraru ( PNL ) - director IPP;Corneliu Stefan (PRM) - jurist;Maria Magdalena Nicula (Partidul Romaniei Europene) - jurist;Bogdan Valentin Bratianu (ALDE) - grafician;Andrei Nicolas Plesea (PER) - economist; Robert Negoita (Alianta Pro Bucuresti 2020) - jurist, actualul primar al Sectorului 3;Ulise Toader (PPU social-liberal) - diplomat; Andra Elena Trita (Partidul Forta Identitatii Nationale) - antreprenor;Florin Dragan (Miscarea Patriotilor Romani) - licentiat in drept;Mihaela Cristina Mostavi (Partidul ADER la Democratie, Educatie si Reconstructie) - economist;Stefan Ovidiu Dima (Alianta pentru Unirea Romanilor) - inginer.In cursa electorala pentrus-au inscris 9 candidati:Daniel Baluta (PSD) - medic, actualul primar;Stefanel Dan Marin (PMP) - politolog;Elena Simona Spataru (Partidul Libertate Unitate Solidaritate) - avocat;Ovidiu Zara (PER) - economist;Vasile Negrila (Partidul Social Democrat Independent) - jurist;Adrian Vlad Chiotan (ALDE) - jurist;Gabriel Liviu Ispas (Pro Romania) - avocat;Simion Dan Calina (PRM) - economist;Constantin Titian Filip (independent) - medic.In cursa electorala pentrus-au inscris 11 candidati:Cristian Piedone Popescu (Partidul Puterii Umaniste) - economist;Catalin Lucian Iliescu (PMP) - inginer;Ion Valentin Voicu (ALDE) - inginer, actual consilier general; Daniel Florea (PSD) - jurist, actualul primar;Cristian Tudor Bacanu (PNL) - avocat, actual secretar de stat;Stefan Pirpiliu (Alianta Pro Bucuresti 2020) - inginer;Marian Daniel Vanghelie (Partidul Social Democrat Independent) - tehnician;Florin Ciomag (Miscarea Alianta Patriotilor Romani) - antreprenor;Octavian Mirea (Partidul Ader la Democratie Educatie si Reconstructie) - inginer;Adrian Fundeneanu (Partidul Neamul Romanesc) - antreprenor;Adrian Ion Urichianu (PRM) - profesor.In competitia electorala pentrus-au inscris 16 candidati:Stefan Viorel Florescu - PMP;Mihai Danes - independent;Ciprian Ciucu - PNL (presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici) Gabriel Mutu - PSD (actualul primar);Tudor Tim Ionescu - ALDE (actual consilier general);Anca Elena Balasoiu - Alianta Pro Bucuresti 2020;Bogdan Gabriel Iofciu - Partidul ADER la Democratie, Educatie si Reconstructie;Georgel Tudorascu - Partidul Puterii Umaniste (social liberal);Danil Tulugea - PRM;Radu Lucian Dinu - Partidul Forta Identitatii Nationale;Calin Tudose - PER;Florina Bogdana Popescu - Miscarea Patriotilor Romani;Catalin Liviu Amiroaie - Alianta Crestin Democrata;Alexandra Diana Gheorghe-Iovu - Partidul RE:START Romania;Viorica Elisabeta Lupu - Alianta pentru Unirea Romanilor;Vlad Alexandru Iancu - Partidul Social Democrat Independent.