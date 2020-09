Marcel Ciolacu lanseaza un atac dur la adresa lui Nicusor Dan: "Cere-ti repede iertare si pleaca din politica! Oricum pentru tine se termina totul duminica"

"Injuratura groasa nu tine loc de valori, proiecte si solutii! Si nici nu va salva Bucurestiul! Atunci cand jignesti o femeie, te descalifici ca om", a scris, luni seara, pe Facebook , Marcel Ciolacu.El a adaugat ca "noul" om politic inseamna "un munte de ura, frustrare si limbaj suburban" si ca Nicusor Dan trebuie sa inteleaga ca alegerile sunt o competitie politica."Dar dincolo de ea, trebuie sa fim oameni! Ati jignit o doamna, ati jignit copiii, ati jignit pensionarii! Pe toata lumea! Nicusor Dan, cere-ti repede iertare si pleaca din politica! Oricum pentru tine se termina totul duminica", a afirmat Ciolacu.Candidatul sustinut de PNL si USR -PLUS la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat ca aceasta campanie electorala pe care o duce este impotriva imposturii si a unui "urias aparat de propaganda care ne spune ca Bucurestiul nu a dus-o niciodata mai bine si niciodata nu a avansat mai mult". El a adaugat ca este vorba despre o lupta de valori in care vrea ca fetitei sale "sa nu i se spuna ca o panarama este o mare vedeta". Dan a spus ca "fiecare societate are panaramele ei, dar intr-o societate normala ele stau undeva la periferie"."De fapt, lupta este in niste oameni care cred in niste valori si acest urias aparat de propaganda, care acum se bazeaza pe bani si inainte de baza pe alte tipuri de forte. Lupta de valori in care eu vreau ca fetitei mele sa nu i se spuna ca o panarama este mare vedeta, da? Si, din pacate, suntem cam la egalitate. Fiecare societate are panaramele ei, dar intr-o societate normala ele stau undeva la periferie", a declarat Nicusor Dan la un eveniment care a avut loc in zona Teatrului National Bucuresti unde a prezentat prioritatile programului Noul Bucuresti si solutiile pe care le propune pentru modernizarea Capitalei.