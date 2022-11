Ce nu se dezbate in campania electorala - trei teme evitate

Dezbaterile pe programe electorale referitoare la mediul de afaceri au debutat pe "sistemul Caragiale": nimeni nu coabara dincolo de generalitati, pe discutii si solutii concrete la cele 5-6 mari teme care asteapta sa intre in mecanismul guvernamental al deciziilor, pe ale carui butoane cineva trebuie sa apese chiar de maine.

Astazi atingem problemele de fond din mediul de afaceri, urmand ca in celelalte zile sa ajungem la domenii care asteapta strategii punctuale, viziune, politici publice.

Teme precum stimulentele si facilitatile pentru domeniile cu valoare adaugata mare, legislatia ambigua pentru adjudecarea contractelor sau atractivitatea tarii in context regional nu au intrat in disputele pentru atragerea voturilor. Si probabil ca nici nu vor intra.

Usurinta de a face afaceri

Desi sectorul privat este cel care da tonul pentru cresterea economica si genereaza cele mai multe locuri de munca, nimeni nu pare a sesiza ca Romania se afla in prezent doar pe locul 72 in lume dupa usurinta de a face afaceri, conform Raportul Doing Business 2013 al Bancii Mondiale.

Dupa accesul la electricitate suntem tocmai pe locul 168, obtinerea permiselor de constructie ne trimite pe locul 129 iar legislatia in domeniul insolventei ne plaseaza pe locul 102.

Poate ar fi de interes si prezentarea pe intelesul publicului a masurilor pe care marile coalitii electorale le au in vedere pentru a remedia cateva probleme care nu privesc direct alegatorul obisnuit dar care, indirect, au consecinte serioase asupra nivelului lui de trai.

De pilda, un IMM are nevoie, in medie, de peste sapte luni pentru a se cnecta la reteaua electrica fata de sub trei luni in statele OECD. Ridicarea unui depozit implica proceduri ce dureaza 10 luni fata de 4 luni in OECD.

