Cererile de inregistrare a semnelor electorale ale lui Nicusor Dan si Dan Cristian Popescu au fost respinse de Biroul Electoral Central

"Avand in vedere cererea de privind inregistrarea semnului electoral, formulata de domnul Nicusor Dan, candidat independent la alegerile locale din anul 2020, inregistrata la BEC cu nr. 270/B.E.C./L/2020 din data de 06.08.20220, luand in considerare dispozitiile art.59 alin (1) din legea 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor locale isi pot stabili semne electorale, pe care le comunica BEC in termen de 10 zile de la constituirii acestuia, in temeiul art. 39 alin. (4) din legea nr. 115/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, Biroul Electoral Central hotaraste: art.1 - Respinge cererea privind inregistrarea semnului electoral al domnului Nicusor Dan, candidat independent", se precizeaza in hotararea BEC publicata pe pagina de internet.BEC a emis hotarari similare si in legatura cu respingerea cererilor de inregistrare ale semnelor electorale ale candidatilor independenti Dan Cristian Popescu, Gheorghe Man si, respectiv, Lucian-Tiberiu Bodea la alegerile locale.De asemenea, BEC a hotarat si respingerea, ca tardiv depuse, a cererilor de inregistrare a semnelor electorale ale partidului Impreuna pentru Moldova si Partidului Noua Romanie la alegerile locale din acest an, ca urmare a depunerii cererilor ulterior implinirii termenului de comunicare a semnelor electorale.