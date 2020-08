Cine sunt cei 18 candidati ramasi in cursa pentru functia de primar general al Capitalei

Biroul Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti a constatat marti definitive candidaturile.Conform procesului verbal al BEM, au fost inregistrate 24 de liste de candidati propuse de partidele politice sau aliantele politice, de aliantele electorale, precum si candidaturi independente, din care 22 au fost admise in totalitate sau in parte.De asemenea, au fost inregistrate 19 candidaturi la functia de primar general, din care 18 au fost admise.Acestea sunt: Traian Basescu (PMP) - inginer, actual europarlamentar PSD ) - filolog/ jurnalist, actual primar general al Capitalei Nicusor Dan (independent) - matematician, actual deputat Ilan Laufer (Partidul Forta Identitatii Nationale) - profesor de educatie fizica si sport- Ioan Sirbu (Alianta Pro Bucuresti 2020) - medic Octavian Badescu (independent) - economist- Radu Octavian Moraru (independent) - controlor trafic aerian- Calin Popescu-Tariceanu ( ALDE ) - inginer, actual senator- Radu Ghidau (Partidul Alianta National Taranista) - avocat- Alexandru Ion Coita (Partidul Republican din Romania) - expert relatii internationale- John-Ion Banu (Partidul Natiunea Romana) - inginer- Catalin Ioan Berenghi (independent) - ghid montan- Claudiu Richard Tarziu (Alianta pentru Unirea Romanilor) - jurnalist Bogdan Stanoevici (Partidul Social Democrat Independent) - actor Florin Calinescu (Partidul Verde) - actor- Ileana Daniela Nanau ( PRM ) - inginer- Valentina Bistriceanu ( PER ) - economist- Sebastian Popescu (Partidul Noua Romanie) - medic veterinarPentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti au depus liste de candidati: PNL , PMP, Partidul Forta Identitatii Nationale, Alianta Pro Bucuresti 2020, PSD, Alianta USR PLUS, ALDE, Partidul Puterii Umaniste (social liberal), Alianta National Taranista, Partidul Republican din Romania, Partidul Natiunea Romana, UDMR , Alianta pentru Unirea Romanilor, Partidul Romaniei Europene, Partidul Social Democrat Independent, Partidul Verde, Partidul Alternativa Dreapta, PRM, Partidul Ecologist Roman, Partidul ADER la Democratie, Educatie si Reconstructie, Partidul Noua Romanie.Pentru consilier general si-a depus candidatura si un independent - Radu Octavian Moraru (controlor trafic aerian), care de altfel candideaza si la functia de primar general.Citeste si: