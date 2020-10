Primarul Sectorului 6 si noul Consiliu local au depus juramantul. Ciucu: Vreau sa tragem tare, sa aratam ca se poate

"Mesajul meu catre intreg Consiliul local este ca imi doresc sa colaborez cat se poate de deschis si de transparent cu fiecare dintre dumneavoastra. Stiu ce inseamna sa fii consilier intr-o primarie si sa nu ai acces la informatii, sa afli tarziu de la Executiv ceea ce este pe ordinea de zi. Deschiderea mea va fi totala si imi voi tine aceasta promisiune pe parcursul mandatului meu. Totul va fi transparent in aceasta primarie, totul va fi la lumina. Este un mod de abordare la care tin si pe care l-am dorit implementat in orice institutie publica din Romania (...). De luni pana joi voi fi probabil in Primarie, iar vinerea voi fi pe teren. (...) Vreau sa tragem tare, sa aratam ca se poate", a spus Ciprian Ciucu.Potrivit acestuia, proiectele autoritatii locale vor fi bine fundamentate."Nu vom avea niciun fel de proiecte care sa nu aiba o baza solida si argumentata in spate (...) Ii indemn pe functionarii din Primaria Sectorului 6 si din toate institutiile subordonate primariei sa citeasca programul de guvernare al Primariei Sectorului 6, pentru ca acest program reprezinta un contact al meu ca primar al Sectorului 6, al echipei de consilieri care vor face majoritatea in acest Consiliu si al celorlalti consilieri care vor sa adere la acest program. Este un program de care ma voi tine si este un program pe care-l vom implementa impreuna", a subliniat Ciprian Ciucu.El a dat asigurari ca va colabora indeaproape cu primarul general al Capitalei, cu viceprimarii Bucurestiului, cu Guvernul, pentru ca problemele Sectorului 6 sunt complexe.El a transmis multumiri invitatilor sai la ceremonia de joi. "Le multumesc colegilor mei, invitatii mei in aceasta seara - viitorul viceprimar al Capitalei Stelian Bujduveanu, deputatul si viitorul deputat Pavel Popescu, secretarul general al Guvernului, Antonel Tanase , doamnei Violeta Alexandru , ministrul Muncii si viitor deputat, presedinta PNL Bucuresti, domnului Nicusor Dan , primar general al Capitalei si nu in ultimul rand vreau sa-i multumesc si lui Adrian Ducu, managerul meu de campanie", a adaugat Ciprian Ciucu.