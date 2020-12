Digitalizare si antreprenoriat, dosarul cu sina trebuie sa devina istorie (P)

Adina are o experienta de peste 10 ani in marketing si comunicare, dobandita in companii nationale si multinationale din diverse domenii. Azi, simultan cu rolurile de antreprenor si cadru didactic universitar, se implica in societate si prin cele doua ONG-uri in care este membra fondatoare si care au ca obiect de activitate impadurirea zonelor cu risc mare de desertificare, respectiv dezvoltarea de proiecte educationale.Consultant in sisteme informatice si dezvoltare organizationala, absolvent de Stiinte Politice si Resurse Umane,candideaza la alegerile parlamentare din 6 decembrie pe listele USR PLUS, pentru Senatul Romaniei.Cu peste 15 ani in domeniu, Cezar a fost implicat in proiecte de reorganizare, optimizare a proceselor de business, digitalizare si management al schimbarii. Pe langa organizatii ca sisteme socio-tehnice, publice sau private, domeniile de interes sunt transportul feroviar si procesele de control in administratia publica.Drumul antreprenorial in Romania incepe cu o idee si continua cu plimbari intre institutiile statului, cu plimbatul hartiilor de la o institutie la alta. Foarte multi dintre cei care se aventureaza sa faca afaceri renunta odata ce iau contact cu birocratia, in acest mod Romania pierde locuri de munca, pierde oameni dornici sa contribuie care de cele mai multe ori iau drumul diasporei si pierde un urias potential de crestere economica.Azi, in Romania, sunt multe intreprinderi care asteapta si pana la 9-12 luni pentru a putea deschide o afacere. Totul incepe la Registrul Comertului si continua de la institutie la institutie in functie de domeniul de activitate. Depui un teanc de acte la fiecare dintre ele si astepti sa vina cineva in control, apoi astepti pana primesti toate autorizatiile de functionare. In tot acest timp platesti chirie, utilitati, fara a putea genera venituri din activitatea pentru care soliciti autorizare.Romania se situeaza pe locul 55 in lume in ceea ce priveste usurinta de a face business, dupa tari precum Maroc, Kazahstan, Cipru sau Polonia. Suntem pe locul 91 in ceea ce priveste greutatea de a deschide o intreprindere, dupa tari precum India, Togo sau Coasta de Fildes. Si mai rau stam la capitolele obtinerea de permise de construire (locul 147) sau deschiderea unei linii de electricitate (locul 157) unde chiar ne batem pentru coada clasamentului.Birocratia ii afecteaza predominant pe intreprinzatorii mici si mijlocii, care ii pot face fata mai greu. Legile de multe ori nu fac diferenta intre micii si marile intreprinderi si ii supun pe toti acelorasi reguli birocratice. Idei valoroase care au nevoie sa apara pe piata destul de rapid sunt omorate din fasa si tara noastra pierde capital autohton.Colegii nostri din USR au reusit prin legile 102/2020 si 108/2020 eliminarea acordului vecinilor la infiintarea unei firme intr-un sediu in care nu se desfasoara activitate, eliminarea interdictiei de a avea mai mult de un singur SRL cu asociat unic, eliminarea hartiilor anuale de confirmare a beneficiarilor reali cand nu intervine nicio schimbare sau cand asociatii sunt exclusiv persoane fizice si partial eliminarea hartiilor redundante necesare pentru inregistrarea firmelor sau pentru activitatea lor.Reforma in ceea ce priveste debirocratizarea trebuie sa continue si dupa 6 decembrie, iar urmatorul pas important este digitalizarea completa a procesului de fondare a firmelor si reinfiintarea comisiei de taiat hartii.Reducerea poverii administrative se face in primul rand prin digitalizare. Digitalizarea este prima ocazie pentru reformarea proceselor de lucru ale statului in relatie cu intreprinderile mici si mijlocii.Totul incepe de la infiintarea unei companii, care trebuie sa se faca in intregime online. Documentele necesare trebuie sa fie la randul lor deja digitizate de autoritati, formularele completate online si semnate de ambele parti cu semnatura digitala. Mai departe, actele si operatiunile care necesita interactiuni multiple cu mai multe agentii trebuie sa circule pe "autostrazi digitale", nu purtate de oameni care isi pierd timpul la cozi pentru avize si aprobari.Asta poate insemna un cont unic digital pentru fiecare intreprindere, cont unde sa se regaseasca registrul de control, autorizatiile de functionare, istoricul declaratiilor fiscale. Toate documente semnate digital de autoritati, respectiv intreprindere. Accesul autoritatilor la aceste documente va fi de asemenea inregistrat in sistem si, dupa caz, va fi solicitat acordul proprietarului datelor. Toate acestea se pot realiza printr-un efort real de constructie a unei arhitecturi digitale moderne, interoperabile, care sa conecteze sistemele si bazele de date publice intr-o suprastructura de one-stop-shop-uri virtuale.Acest efort de debirocratizare si simplificare a accesului inseamna mai mult timp pe care antreprenorii il vor folosi pentru dezvoltarea afacerii. Romania are dreptul sa aiba dupa 30 de ani un ecosistem antreprenorial viabil, competitiv si performant in economia reala.Schimbarile pe care USR PLUS le propune vor duce la:1.Eliminarea poverii birocratice pentru ca economia Romaniei sa se poata dezvolta sanatos, avand la baza o multime de intreprinderi mici si mijlocii;3.In perspectiva relansarii economiei post-coronavirus, debirocratizarea inceperii unei afaceri si a interactiunii mediului de business cu Statul este cheia pentru a putea incuraja dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii, competitia crescuta pe piata si inovarea.USR PLUS este singura forta politica care vrea si poate sa schimbe lucrurile in mod profund pentru antreprenori. Pe 6 decembrie incepem impreuna Revolutia Bunei Guvernari.