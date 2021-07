Cum mimeaza clasa politica reforma pacatosului sistem electoral romanesc: "Ne vom trezi in 2024 cu niste carpeli"

Adresa din buletin: O discutie secundara

Lipsa de vointa si directie politica

Cu toate astea, expertul electoral de la Expert Forum (EFOR) Septimius Pirvu explica ca problemele sistemului de vot actual sunt multe, iar vointa politica pentru o reforma adevarata este mica.Fara o serie de modificari facute din timp, Pirvu crede ca, in 2024, atunci cand vor avea loc patru randuri de alegeri, ne-am putea trezi cu niste "carpeli" ce vor crea confuzii pentru alegatorii de rand.Una dintre primele discutii de la care ar trebui sa porneasca o reforma electorala este modul in care sunt realizate listele electorale, afirma expertul EFOR. Concret, datele de pe listele electorale provin de la evidenta populatiei, care este baza pe domiciliul alegatorului.Astfel, in unele situatii ca de exemplu la locale sau parlamentare, votantii care nu se afla la domiciliu si doresc sa voteze unde au resedinta, se pot inscrie doar pentru alegerile respective, intrucat resedinta este valabila doar pentru un an."Uitandu-ne longitudinal la logica modului in care se inregistreaza oamenii in Romania, aceasta este domiciliul. Iar asta a condus de-a lungul timpului la probleme, mai ales la cei care ar vota in afara circumscriptiei. La locale exista o logica pentru ca votezi primarul, nu poti sa votezi neaparat in alta parte. La parlamentare e mai complicat, in sensul ca daca nu esti in circumscriptia respectiva, trebuie sa mergi la cea de care apartii. La fel si in strainatate, trebuie sa vii sa votezi in tara", a mai afirmat Septimius Pirvu.Intrebat despre initiativa USR-PLUS de eliminare a domiciliului de pe cartea de identitate, expertul EFOR argumenteaza ca discutia este mai complexa si ca dezbaterea nu ar trebui sa fie despre prezenta sau absenta unor date din buletin, ci despre ce inseamna sa inregistrezi un domiciliu si despre problema oamenilor care nu pot sa faca asta. Acesta mai explica ca exista tari in care nu e nevoie neaparat de buletin pentru a te legitima, inclusiv in context electoral.In prezent, la nivelul Autoritatii Electorale Permanente (AEP) exista o consultare in privinta modificarii registrului electoral astfel incat acesta sa fie in logica resedintei, nu a domiciliului cum este in prezent. Insa chiar daca va exista o decizie in acest sens, pana la urmatoarele alegeri mai sunt trei ani, iar reorganizarea registrului electoral ar implicat eforturi mari. O solutie mai la indemana ar fi introducerea unor noi metode de vot, arata Septimius Pirvu, care subliniaza ca aproape fiecare tara din Uniunea Europeana are cate o metoda alternativa de vot."Statul roman nu a fost niciodata atent la astfel de probleme. Discutia porneste de la modul in care se voteaza pentru parlamentare, acolo e cel mai complicat. O solutie mai la indemana este pur si simplu introducerea unor metode alternative de vot. Atat pentru alegatorii din strainatate cat si pentru cei din tara. Daca tu ai domiciliul in Constanta si tu trebuie sa votezi la Satul Mare, s-ar putea sa faci mai mult decat de la Bucuresti la Budapesta sau la Torino. Problema nu e doar pentru strainatate ci si pentru tara. Cred ca in contextul acesta trebuie sa ne gandim cum o rezolvam fie prin introducerea votului in avans, fie a votului prin corespondenta. Metode sunt. Daca ne uitam in tarile din UE, aproape fiecare tara are cate o metoda alternativa de vot. Daca vrem sa rezolvam probla asta, ea se poate face, sigur, cu bani si efort. Nu e neaparat usor sa introduci vot in avans sau prin corespondenta. Asta ramane o problema semnificativa. Este si asta o cauza care practic limiteaza accesul la vot", a notat expertul EFOR.Pana la astfel de modificari insa, este nevoie de vointa politica. Pana in prezent, parlamentarii si-au aratat dezinteresul pentru adoptarea unui Cod Electoral unificat care sa contina un set de reguli pentru organizarea alegerilor, aplicabil unitar la toate tipurile de scrutine. Pe plan secund a ramas si problema alegerilor primarilor in doua tururi, care ar fi trebuit sa fie transata de o nou-formata comisie de Cod electoral. Cu toate ca promisiunile acestei comisii erau facute inca din luna februarie, aceasta nu a vazut lumina zilei nici la finalul primei sesiuni parlamentare din iulie."In momentul asta mis e pare ca exista o vointa politica foarte limitata in ce priveste o reforma electorala. Si probabil o sa ajungem iar la niste carpeli, ca de obicei asa se intampla, te trezesti cu un an inainte ca trebuie sa faci niste modificari. Asa o sa ajungem in 2024, cand o sa avem patru alegeri, o sa bajbaim, mai ales daca avem alegeri in paralel. O sa fie complicat de gestionat. Chiar si aproape una de alta, locale cu europarlamentare si prezidentiale cu parlamentare, ganditi-va ca confuzie o sa fie in capul omului", a conchis Septimius Pirvu.