Fotbal fara spectatori, democratie fara alegatori

Cristian Preda este profesor la Universitatea din Bucuresti si fost deputat european.

M-am uitat ieri la un meci din Bundesliga. Dupa cateva minute, am realizat ca e ceva in neregula. Jucatorii se fereau sa se apropie de adversari. Cand unul dintre ei a marcat un gol, coechipierii au facut gestul acela stupid al apropierii coatelor. Nu se puteau bucura. Cel mai rau e, insa, altceva: in tribune nu se afla nimeni.Asa cum se stie, o asemenea situatie se putea ivi doar atunci cand o echipa era sanctionata, in general din pricina unor gesturi ale suporterilor. Acum, meciurile se joaca toate cu tribune goale. Fara spectatori, mai e fotbalul ce stim ca e?O chestiune si mai serioasa este urmatoarea: fara alegatori, mai e democratia regimul pe care-l cunoastem? E o intrebare legitima, daca te uiti la scena politica romaneasca. Sa ne amintim... La debutul pandemiei, cand autoritatile medicale negau ca vom avea de suferit din pricina ei, majoritatea parlamentara il dobora pe Orban.Cand situatia sanitara a devenit serioasa, aceeasi majoritate s-a grabit sa-l re-investeasca pe premier. Dupa doua luni, tot ea anunta ca vrea sa-l doboare. Intre timp, alegerile locale s-au amanat sine die, iar cele parlamentare care s-ar fi putut tine in iunie, simultan cu cele pentru primarii si consilii, sunt la fel de incerte precum e gasirea unui vaccin contra covid19. Moara democratiei risca sa macine fara buletinele din urne.Situatia e cu atat mai ingrijoratoare cu cat majoritatea parlamentara nu mai traduce, de mai bine de un an, o opinie majoritara la nivelul societatii. Si alegerile europene de acum un an, si scrutinul prezidential din noiembrie-decembrie au vadit faptul ca PSD e foarte departe de cele 47 de procente care-i permiteau in 2016 sa formeze o majoritate alaturi de satelitul sau ALDE.De o buna bucata de timp incoace, acest partid a instaurat un soi de dictatura parlamentara, intarita de mai multe institutii care ar trebui sa fie neutre, dar nu mai sunt intrucat au fost "virusate" de pesedisti mai vechi sau mai noi: Curtea Constitutionala, Avocatul Poporului ori Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii sunt cele mai active in directia delegitimarii regimului democratic.Nu e clar cand tribunele vor fi iar pline si fotbalul va fi readus astfel la forma lui. Pentru democratie, alegatorii sunt si mai importanti decat sunt microbistii pentru sport: cei din urma "voteaza" in fiecare etapa a campionatului, in vreme ce un cetatean merge mult mai rar la urne. E, de aceea, nevoie urgent de stabilirea datei alegerilor, pentru a scoate democratia de sub tirania majoritatii parlamentare inradacinate intr-o minoritate a opiniei.