George Catrina, candidat USR PLUS pentru Diaspora: "Romania trebuie sa devina actor cheie in cea de-a patra revolutie industriala - cea a digitalizarii, a inteligentei artificiale si a tehnologiilor cognitive!" (P)

Am crescut in Bolintin-Vale - un oras mic de langa Bucuresti, unde parintii mei aveau un magazin. Fratele meu si cu mine am invatat de mici despre munca si responsabilitate, ajutandu-i dupa orele de scoala sau in week-end-uri.Sunt licentiat in Stiinte Economice si Drept si Administratie Publica in Bucuresti. Tot aici mi-am inceput parcursul profesional intr-o companie multinationala, unde am invatat de la primul meu manager german despre rigurozitate, seriozitate si munca in echipa.De 5 ani locuiesc si muncesc in Londra pentru o companie globala care este lider in tehnologie si produse electronice de larg consum. Aici, in calitate de manager de proiecte coordonez echipe dedicate serviciilor digitale, utilizate zilnic de milioane de oameni - servicii care transforma obiceiurile si vietile noastre.Tristetea parintilor mei e ca nu doar eu, ci ambii lor copii sunt departe de casa. Fratele meu este tot in Londra, unde a venit pentru studii, absolvind o facultate de inginerie si calculatoare, lucru ce a contribuit de altfel la decizia mea de a veni aici. Ne intalnim des si sunam impreuna acasa, la parinti.In Marea Britanie am cunoscut o lume dinamica si eficienta, iar intrebarea care a incoltit in mintea mea inca de la inceput a fost: la noi de ce nu se poate? Ce nu merge? Probabil ca aceeasi intrebare este si in gandurile voastre, ale milioanelor de romani raspanditi prin lume in ultimii ani, departe de casa.Sa fie oare aceste intrebari cele care au declansat angajamentul tau civic si politic?Absolut! Contactul cu normalitatea si comparatiile frecvente dintre tara din care provenim si cea care ne-a adoptat ne fac pe multi dintre cei ce am emigrat sa intelegem mai bine disfunctionalitatile din Romania si sa vrem sa ne implicam activ pentru a contribui la niste transformari benefice pentru tara noastra si normale pentru un stat european in secolul 21.La fel ca multi alti romani m-am revoltat dupa #Colectiv si am urmarit cu atentie actiunile Guvernului condus de Dacian Ciolos - o echipa de profesionisti, care m-au inspirat. Ne-au aratat tuturor ca se poate altfel, ca se poate si la noi.Nu era in planul meu o implicare politica, dar cand Dacian Ciolos a fondat PLUS, nu am stat pe ganduri si am aderat la aceasta noua miscare de reformare cu a carei viziune de tara ma identific si pe care o sustin.In 2014, 2016 si 2019 s-a stat la cozi extrem de mari pentru a vota. De doi ani alaturi de colegi din filiala PLUS Marea Britanie si Irlanda, filiala USR Diaspora si de simpatizanti neafiliati politic, am participat activ la procesul de organizare si deschidere a sectiilor de votare pentru ca romanii sa-si poata exercita dreptul constitutional de a alege.Acum ma regasesc eu insumi pe listele de vot. Candidez pentru un loc in Camera Deputatilor si vin in fata dvs. pentru a va cere votul si increderea. Misiunea mea este sa aduc si sa dezvolt oportunitati financiar-economice pentru romanii din Diaspora si din Romania. Un punct la fel de important in proiectul meu politic se refera la protejarea romanilor din Diaspora si a drepturilor acestora in noile tari de resedinta. Noi, cei care vrem sa va reprezentam in Parlament, suntem in slujba voastra, a cetatenilor si am convingerea ca a venit acel moment in care vom putea revigora scena politica a Romaniei, guvernand si legiferand in interesul romanilor.Ca profesionist in domeniul digitalizarii vad zilnic cum se transforma economiile, locurile de munca si intreaga societate. Imi doresc sa fac parte din Comisia pentru Industrii si Servicii unde voi contribui la pregatirea Romaniei pentru a deveni un actor cheie in cea de-a patra revolutie industriala - cea a digitalizarii, a inteligentei artificiale si a tehnologiilor cognitive.Ca deputat de Diaspora in Parlamentul Romaniei voi contribui la viziunea tehnica de viitor a tarii noastre, pentru a atrage investitii, pentru a crea locuri de munca si poate chiar pentru a convinge o parte a romanilor plecati in lume sa se reintoarca acasa.Ii indemn pe romanii din Diaspora sa ne acorde increderea lor in 5 si 6 decembrie, votand candidatii Aliantei USR PLUS si aderand la cele 40 de angajamente pentru o noua guvernare . Impreuna vom face din Romania tara in care multi dintre noi visam sa ne intoarcem.