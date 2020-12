VIDEO Ludovic Orban si Florin Citu, declaratii despre propunerea PNL pentru sefia viitorului guvern

"Am convocat reuniunea BP pentru a decide propunerea PNL pentru functia de prim-ministru. Cu o singura abtinere, am decis ca propunerea noastra de premier este Florin Citu. De asemenea, am stabilit partenerii de guvernare posibili, e vorba de UDMR si USR -PLUS si vom purta negocieri si cu minoritatile. Exista sansa de formare a unei majoritati. De asemenea, am decis formarea unei echipe de negociere care va fi formata din presedintele partidului si premierul propus care va discuta despre propunerile din programul de guvernare.Nu este intamplatoare aceasta nominalizare. Va urma o perioada dificila in care e nevoie de un premier care sa aiba credibilitate in fata mediului de afaceri si in fata institutiilor internationale.Domnul ministru cunoaste care sunt problemele cu care ne-am confruntat in perioada guvernarii si are pregatit solutii pentru perioada urmatoare", a precizat Ludovic Orban A fost o singura abtinerea in BPN al PNL la votul dat lui Florin Citu in seara zilei de miercuri, 9 decembrie, si anume a lui Dan Motreanu Citu a mai fost desemnat premier de catre seful statului, pe 26 februarie, insa acesta si-a depus mandatul si astfel votul de investitura pentru Guvern in Parlament nu a mai fost dat.Conducerea PNL s-a intalnit in seara zilei de miercuri, 9 decembrie, intr-o sedinta pentru a decide propunerea partidului pentru functia de premier.Liderii PNL urmeaza sa se intalneasca in cursul zilei de joi, 10 decembrie, cu presedintele Iohannis, la Cotroceni, pentru a-i prezenta sefului statului propunerea de prim-ministru.CITESTE SI: Cu ce propuneri se duc liberalii la negocierile cu viitorii parteneri de guvernare: "PNL sa aiba 10-11 ministri, USR-PLUS 5-6 ministri, iar UDMR doi ministri"