Lovitura de teatru intr-un oras de pe Clisura Dunarii. Primarul in functie, sustinut de PSD si Pro Romania, eliminat de un cetatean din cursa pentru un nou mandat

Candidatura lui Adrian Torma din partea Pro Romania a fost validata de Biroul Electoral de Circumscriptie Moldova-Noua, dar un cetatean, Iuliu Cristian Damian, a contestat in instanta decizia biroului electoral.Prima faza a procesului prin care Damian a contestat candidatura lui Torma s-a judecat la Judecatoria Moldova-Noua. In proces, cetateanul a aratat ca "dosarul de candidat la functia de primar al a liantei PSD-Pro Romania nu intruneste conditiile de fond si de forma".Damian a aratat ca, potrivit unei hotarari a Biroului Electoral Judetean, in cazul aliantelor politice, propunerea de candidat trebuie semnata atat de reprezentantii organizatiilor judetene, cat si de reprezentantilor organizatiilor locale ale celor doua partide din alianta, lucru care in cazul candidaturii lui Torma nu s-a intamplat, pe documentele depuse fiind doar semnaturile de la "judet"., se arata in actiunea deschisa in instanta de Iuliu Cristian Damian.Judecatoria Moldova-Noua a respins cererea lui Damian aratand ca, se arata in sentinta Judecatoriei Moldova-Noua.Decizia judecatoriei a fost contestata la Tribunalul Caras-Severin, unde judecatorii au rasturnat sentinta, admitand cererea lui Damian si scotandu-l din cursa pe primarul Torma., se arata in sentinta Tribunalului Caras-Severin, care a fost pronuntata duminica si care este definitiva.