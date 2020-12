Lucian Sangeorgean, candidat USR PLUS pentru Diaspora: "Ma tot gandesc cum ar fi daca macar o parte dintre inginerii si constructorii romani s-ar intoarce sa construim pentru Romania? (P)

Continuam seria interviurilor cu candidatii din Diaspora incercand sa aflam cine e Lucian Sangeorgean, candidat al Aliantei USR PLUS, ce l-a motivat sa intre in politica si care e punctul central al viziunii sale pentru Romania.Sunt originar din Petrosani, dar in perioada copilariei m-am bucurat de lungile vacante de vara petrecute la bunici, intr-un sat din judetul Salaj. Acolo mi-a ramas inima pentru totdeauna. Desi de peste 6 ani traiesc cu sotia si cu cei doi copii ai nostri in Marea Britanie, simt ca in Romania sunt radacinile mele. Chiar am cumparat o casa in satul in care am copilarit, din dorinta de a ma intoarce si de a ma implica in reconstructia tarii noastre.De-a lungul unei cariere de peste 16 ani ca inginer constructor am avut oportunitatea sa lucrez in diverse tari ca Italia, Republica Moldova si, in ultimii ani, in Marea Britanie. Experienta internationala, intalnirea cu diverse culturi si moduri de lucru m-au ajutat sa cresc personal si sa dezvolt o valoroasa experienta profesionala in domeniul constructiilor.Va amintiti de guvernul PSD condus de Victor Ponta? Perioada 2013-2014 a fost una neagra pentru constructiile din Romania. Atunci guvernul Ponta a decis sistarea tuturor lucrarilor de infrastructura, generand un haos total. Asta a dus la inchiderea multor companii si la un exod puternic al fortei de munca din constructii. La fel ca multi alti ingineri si constructori am fost nevoit sa iau drumul diasporei.Atunci am inteles ca infrastructura e cel mai important factor de dezvoltare economica, iar Marea Britanie m-a primit cu bratele deschise permitandu-mi sa fac ceea imi place cel mai mult - sa construiesc. Ce m-a frapat din primele zile ca inginer in Marea Britanie? Numarul mare de romani de pe santiere. Va puteti imagina ca firma la am inceput atunci sa lucrez se baza in proportie de peste 70% pe forta de munca romaneasca? Ma gandesc tot mai des cum ar fi daca si eu si toti acesti romani atat de apreciati aici am construi nu pentru altii, ci pentru Romania?In decembrie 2018 m-am inscris in PLUS, inspirat de viziunea lui Dacian Ciolos, dar si din dorinta de a pune umarul in mod direct la constructia si dezvoltarea unui nou proiect politic in care imi pun toata increderea.Acum candidez la Senat, pentru Diaspora si in Parlamentul Romaniei vreau sa lucrez in Comisia pentru Transporturi si Infrastructura - domeniu in care voi contribui cu toata experienta mea profesionala si in care voi debloca proiecte mari ce vor aduce Romania in secolul 21. Am incredere ca asa vom aduce inapoi si o parte din forta de munca atat de valoroasa.Haideti alaturi de mine si votati Alianta USR PLUS la alegerile parlamentare din 5 si 6 decembrie! Prin cele 40 de angajamente pentru guvernare ale USR PLUS si prin increderea voastra turnam impreuna o noua fundatie a tarii in care sa ne putem intoarce - o Romanie cu infrastructura moderna, fara coruptie si cu oameni onesti in functii publice.